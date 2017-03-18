Televizyonlardaki izdivaç programları yasaklanacakmış.Bu haber dolayısıyla, Desti İzdivaç, Zuhal Topal’la İzdivaç, Evleneceksen Gel, Esra Erol’la İzdivaç, Songül Karlı ile Evlilik Yolunda gibi isimlerle yayınlanan programlara ve ardındaki acı gerçeğe bakmakta yarar var.

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Hafta içi her gün bazı büyük televizyon kanallarının gündüz kuşağında yayınlanan söz konusu programların genel yapısı şöyle:

Evlenmek isteyen kişiler programa katılarak özelliklerini anlatıyor. Onları televizyon başında izleyip beğenenler de programa telefon ediyor.

Kararlaştırılan günde kadın ve erkek adaylar canlı yayın sırasında stüdyoda bir araya geliyor ve çeşitli sorularla birbirlerini daha yakından tanımaya çalışıyor.

Anlaşabilirlerse evlilik yolunda ilk adım atılmış oluyor.

Zaman zaman programda tanışıp evlenenlerin nikah görüntüleri ekrana yansıyor. Bu arada stüdyoda eğlenceler de düzenlenerek evlenenlerin mutlulukları paylaşılıyor.

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Şimdi gelelim, esas soruna, yani izdivaç programlarının ardındaki acı gerçeğe:

Programa evlilik amacıyla katılan kadın adaylar, taliplilerine genellikle, “Emekli misiniz, ne kadar maaş alıyorsunuz, eviniz var mı, çocuklarınız sizinle mi oturuyor, maaşınız ve diğer gelirlerinizle rahat geçinebilir miyiz” gibi sorular yöneltiyorlar.

Bu sorulardan ve daha sonraki konuşmalardan evlenmek isteyen kadın adayların çoğunun sosyal güvenliklerinin olmadığı, evliliğe yaşamlarını idame ettirebilmek için bir kurtuluş gözüyle baktıkları anlaşılıyor.

Evlenmek isteyen erkek adayların ise genellikle 60 yaşı bir hayli aştıkları ve aradıklarının eşten ziyade yaşlılık yıllarında kendilerine bakacak bir bakıcı, bir hemşire olduğu görülüyor.

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Ak Parti 15 yıldır iktidarda ve bu süre içinde yaşlı kadınlara da, erkeklere de ömürlerinin son yıllarını huzur içinde geçirebilecekleri bir ortam yaratamamış. Bu nedenle onlar televizyon programlarına çıkıp eş arıyor.

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İktidar, bu programları yasaklamak yerine, kadınlarımızı ve erkeklerimizi televizyonda eş aramak zorunda bırakmasa daha iyi olmaz mı?

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...