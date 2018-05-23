AKP’li Mamak Belediyesi zabıta müdürlüğü İYİ Parti Çankaya İlçe Başkanlığı’nın kurduğu iftar çadırını yıktırdı.

Ramazan Ayı dolayısıyla İYİ Parti Çankaya İlçe Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların oruçlarını açması amaçlı kurulan iftar çadırı Mamak Belediyesi tarafından yıkıldı.

İYİ Parti Çankaya İlçe Başkanlığı’nın gazetemize yaptığı açıklama şu şekilde;

İYİ Parti Çankaya İlçe Başkanlığı olarak Aşağı İmrahor Mezarlığı karşısına içinde; bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı için ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek adına 30 kişilik iftar çadırı kurduk.

22 Mayıs 2018 Salı günü Mamak Zabıtası tarafından “çadır alanının Mamak Belediyesi sınırları içinde olduğu bu sebeple de çadırın söküleceği” tarafımıza bildirdi.

İlçe başkanlığı olarak Zabıta Müdürlüğü’ne mağduriyetin ortadan kalkması adına dilekçe vererek söküm işleminin durdurulmasını talep etmemize rağmen İlçe Başkanımız Sayın Kevser OFLUOĞLU’na herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin iftar çadırının söküleceği bildirilmiştir.

Bu bağlamda; Ramazan günü İftar Saatine hazırlık yapmakta olan çadırımız zabıta ekipleri tarafından ihtiyaç sahipleri umursanılmaksızın sökülmüştür.

Bu iyilere yapılmış bir saldırı, ihtiyaç sahiplerini hiçe saymak değil de nedir? Bu iyi niyet dışı olayı gerçekleştirenleri, bu duruma vesile olanları şiddetle kınıyor, takdiri siz kıymetli vatandaşlarımıza bırakıyorum.