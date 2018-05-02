‘Asıl olan memlekettir’

Yaklaşan seçimle Türkiye gündemin de siyasi ve toplumsal geleceğimiz olduğu şu günlerde İYİ Parti Aydın Milletvekili aday adayı Atilla Avlayıcı gazetemize yaptığı ziyaretle neden vekil aday adayı olduğunu anlattı.

“Asıl olan insanın kendine ve çıktığı yoldaki büyüklerine güvenmesi ben kendime ve Partime güveniyorum. Ben listede yer almışım almamışım hiç önemli değil. Asıl olan memlekettir. Ben bölgemde verimli çalışmalar yapacağıma inanıyorum kendime ve partime de inancım tam” diyen İYİ Parti Aydın Milletvekili aday adayı Atilla Avlayıcı söyleşimize şu şekilde başladı;

“Aydın ilimizden İYİ Parti Milletvekili aday adayıyım. Siyasete 2009 da Milliyetçi Hareket Partisiyle başladım. Didim de 2009 yerel seçimlerde belediye meclis üyesi aday adayıydım. 2014 de belediye başkanı aday adayı olarak çıktım.

Avlayıcı; “Ancak geldiğimiz şu noktada Türkiye’nin içinde bulunduğu memleketin durumu herkes tarafından biliniyor. Ekonomi kötüye gidiyor. Dış siyasetin durumu ortada bütün ülkelerle sorunlarımız var. Bunlar da artık herkes biliyor. Benim bu milletvekilliği çıkışımdaki bütün değindiğim nokta şu biz vatandaş olarak nasıl bir milletvekili arıyoruz.

Türkiye İYİ olacak

Ben vatandaş olarak devamlı ulaşabileceğim. Günün her anında ulaşabileceğim bir vekil arıyorum. Halkının derdini derdi edebilecek bir milletvekili arıyorum. Sevincimi ve hüznümü paylaşacağım bir vekil lazım. Ben de bunu yapabileceğimi inanıyorum. Bu konuda kendime ve partime de güveniyorum. Türkiye İYİ olacak” diye ifade etti.

Avlayıcı; “Bu gibi konularda inancım tam enerjim yerimde dolayısıyla sayın büyüklerimizden bir tanesi geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir veri paylaşmış. Demiş ki ‘ Karanlığın hükmü güneş doğuncaya kadardır.’ Bende şöyle bir şey yazdım ‘ Işıksızlıktır karanlığı çoğaltan dedim.

’ Bu durumda 24 Haziranda yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemi seçiminde hedefimiz Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’i Cumhurbaşkanı yapmak yine aynı tarihte yapılan genel seçimlerde partimiz İYİ Partiyi birinci parti yapmak ve Türkiye’yi İYİ günlere hazırlamak ana hedefimiz. Bu hedef için elimizden gelen bütün çalışmaları ve özveriyi kullanarak amacımıza ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Avlayıcı; “ Aydın’da ki vatandaşlarımızın sorunlarını mesleğim olan jeoloji mühendisliği üzerinden baktığımızda şöyle sıralayabilirim. Aydın genelinde jeotermali bir sorun halinde düşünen bir kesim var sorun olmadığını düşünen bir kesim var. Bu işin gerçeğinin ne olduğunu bütün tarafları bir araya getirerek doğrusunu anlatmak başlıca görev olmalı. Ama bu güne kadar hiç kimsem kendi üzerine alınmadı fakat bir kısım dedi ki jeotermal zararlı bir kısım yararlı dedi. Bir örnek bu diğer taraftan vatandaşımız vekilini arıyor ulaşamıyor. İletişim çağındayız.

Bir vekilin telefonu açıp vatandaşın derdini dinlemesi kaç dakikasını alır ki açarsınız derdini dinleyip çözüm bulmaya çalışırsınız. Bunlar yapılıyor mu bence yapıldığına pek inanmıyorum. Ben bunların hepsini yapabileceğime inanıyorum. Çünkü şuan masanın bu tarafında vatandaş olarak oturuyorum. Yarın nasip olurda vekil olursak yakındığımız şeyleri yapmamam lazım. Bu doğrultuda hareket edeceğime inanıyorum” diyerek Aydın da yaşayan vatandaşların sorunlarından bahsetti.

Şimdi İYİ Parti halkımızda büyük bir umut oldu

Avlayıcı; “Aydın yerelinden baktığımız zaman seçmen kitlesi 2015 seçimlerindeki oy oranlarına baktığımızda MHP’nin büyük ölçekte oy kaybedeceği görünüyor. MHP’nin safralarımızdan kurtulduk dediği kesim artık onlara oy vermeyecek bu kesin. Dolayısıyla oradan büyük bir oy alacağız. CHP üzerinden bakınca Aydın tabanın da sağ kökenli bir şehir insanlar oy verecek insan bulamadığı için CHP’ye oy veriyordu. Şimdi İYİ Parti halkımızda büyük bir umut oldu ve bu açığı kapattı” diyerek devam etti.

“AK Parti özelinde bakınca orda da aynı şey geçerli genelde baktığımızda ticari kaygıları olan bir miktar da ranta bağlı olan kesim oraya oy veriyor. Ama rant paylaşımında büyük sıkıntılar çıkmaya başladı dolayısıyla oradan da oy gelecek. Bu kritiklere baktığımızda karşımıza şu çıkıyor. İYİ Parti’nin Aydın büyük bir oy alacağı görülüyor ve 8 vekil çıkaran Aydın’dan en az 3 vekil çıkaracağı kesin görülüyor. Yolda yürürken bile önümüzü çevirip İYİ partiye oy vereceğim diyor.

Kim güçlüyse onun yanında var olan birçok kitle var. Ama asıl olan son 15 yıl da Atatürk ilke ve inkılâplarından yola çıkan bir Türkiye vardı bu Türkiye den sapmalar görülüyor. Mutlak süratle bunun telaşında olup da kendi hak ve özgürlüklerini vatanın bağımsızlığını bölünmez bütünlüğünü bir arada tutabilecek vatandaşın derdini dert edebilecek bir parti arıyor vatandaşlarımız. Bu parti İYİ Parti olarak ortaya çıkmış durumda ve halkımız tarafından da çok büyük bir umutla karşılık buldu” ifadesini kullandı.

Avlayıcı; “Parti olarak yorulmuş küsmüş vatandaşlarımız tarafından ya da herhangi bir partide yer bulamamış insanlarımızın var olduğu kadar genç kitleyi de unutmamak lazım. Gençlerimize bakında AK Parti ile gözlerini açmış gibi görünüyor ama aile kökenlerinde eskiden neler olduğunu anlatılanlar var.

Biz çocuklarımıza bunları anlattık. Artık gençlerimizde doğrunun ne olması gerektiğini biliyorlar. Bu yeni yetişen kesimde doğrunun İYİ Parti olduğunu İYİ Parti ile artık sloganda olduğu gibi ‘Türkiye İYİ olacak’ denildiğini kendiside kavramış durumda. Gençlerimiz bizim için çok önemli umudun çıkışın geleceğin İYİ Partide olacağını düşünen büyük bir genç kitlede var.

Benimde üniversitede okuyan çocuklarım var. Gençler için ne yapmak lazım öncelikle gençleri dinlemek lazım. Gençlerin fikirlerine önem vermek gerekiyor sen bilmezsin demek onlara en büyük saygısızlık. Gençleri dinlersek onlara yapacağımız en büyük iyilik olur. Ankara’da Meclisten çıkmayan bir vekil olmayacağım. Gidersin seçim çevrende gençleri insanları dinlersin olması gereken yönlendirme ve çalışmaları yaptıktan sonra birçok soruna çözüm bulursunuz” diyerek genç seçmenin önemine vurgu yaptı.

Avlayıcı, “Aydın tarımda çok İYİ durumda bir şehrimizdi. Şuan tarım alanlarımız imara açılıyor. Bu maalesef tarım politikalarının yanlışlığından kaynaklanıyor. Tarım dan geçimi sağlayan hatta bölge dışından gelen tarım işçisi vatandaşlarımıza da ekmek sağlayan bir şehir şuan tarım yapamıyor.

Parti büyüklerimin bu konularda projeleri var. Tarım işçilerinin ve çiftçimizin birçok sorununa çözüm olacağız. Biz seçimi kazandığımızda parlamenter sisteme geri dönülecek bunlar sağlandığında çiftinin kullandığı mazota, gübreye birçok suruna çözüm bulunacak. Bunların çözümü 24 Haziran seçimlerinde parlamenter sisteme geri dönülecek bir sonuç almamız” diyerek tarım ve turizm şehri olan Aydında çiftçinin sıkıntılarından bahsetti.

İYİ Parti Aydın Milletvekili aday adayı Atilla Avlayıcı gazetemize verdiği söyleşide sonsöz olarak şunları dile getirdi; “Vatandaş İYİ Parti hakkında sokakta konuştu şu mevcut patiler yeterli olmuyor. İYİ Parti ve Sayın Meral Akşener’e büyük bir teveccühleri var. Tabiri caizse kurtarıcı olarak görüyorlar.

Çok büyük bir ışık olduğunu söylüyorlar. Aydın üzerinden değerlendirme yaparsak seçimden sonra İYİ Parti kesinlikle büyük bir patlama ile rahatlıkla 3 vekil alacağımız görülüyor. Asıl olan insanın kendine ve çıktığı yoldaki büyüklerine güvenmesi ben kendime ve Partime güveniyorum. Ben listede yer almışım almamışım hiç önemli değil. Asıl olan memlekettir. Ben bölgemde verimli çalışmalar yapacağıma inanıyorum kendime ve partime de inancım tam.”