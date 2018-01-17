İYİ Parti Ankara atağı, ilçe binaları açılıyor!

İYİ PARTİ ANKARA İLÇE BİNALARI AÇILIYOR!

Genel Başkan Meral Akşener’in katılımıyla İYİ Parti Ankara Altındağ ve Keçiören İlçe binalarını açtı.

İYİ Parti Ankara’da yarınki programında Gölbaşı ve Mamak İlçe binalarınıda Akşener’in katılımıyla açacak. Parti Cuma günü de Çankaya İlçe binasını açarak Ankara teşkilatlanmasını böylelikle bitirmiş olacak Meral Akşener’in kurucusu olduğu ‘Türkiye İyi Olacak‘ sloganıyla Türk siyasetine giriş yapan İyi Parti, Türkiye genelinde teşkilatlanmalarına devam ediyor. Partinin Ankara İlçe Başkanları belli oldu. Altındağ İlçe Başkanı Kadir Türkmen olurken, Keçiören İlçe Başkanı ise Av. Güçlü Şenel oldu. Partinin Çankaya İlçe Başkanı Av. Dilşad Erdil, Gölbaşı İlçe Başkanı Mahmut Aksoy, Mamak İlçe Başkanı da Erdal Şanlı oldu.