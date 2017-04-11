Biz gazeteciler için “kötü haber yayar” iddiaları olur zaman zaman. Ben meslek hayatımda hep iyi habere de kötü habere de, iddialı habere de önem verdim.

Sevmediğim tek haber türü ise yalan haberdir. Asparagas yani üretme hayali haberdir.

Bakın bugün size iyi, kötü ve iddialı haber örnekleri vereceğim.

Kötü haber: Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Başkanı Ahmet Abakay, Türkiye’de tutuklu 158 gazeteciden 11’nin Cumhuriyet gazetesi mensubu olduğuna dikkat çekerek, gazetecilere açılan davaların tamamının geri çekilmesini ve tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi.

İddialı haber: MHP’den ihraç edilen Akşener yüzde ‘61,5 çıkarsa siyaseti bırakacağım’ dedi.

Akşener, “Yeni parti mevzusunda (MHP lideri Devlet) Bahçeli’nin artık MHP’nin başından gitmeyeceğine dair bir kanı oluşmaya başladı. Ama şöyle bir meydan okumayla bakıyorum ben duruma; yüzde 12,5 MHP’nin oyu, yüzde 49 AKP’nin oyu. Bu referandumdan yüzde 61,5 AKP ve MHP oyu var. Bu referandumdan ‘Evet’ çıkmazsa Bahçeli’nin ne yapacağını çok merak ediyorum. Bunu ilk defa burada söylüyorum; yüzde 61,5 çıkarsa ben gereğini yapacağım, siyaseti bırakacağım” diye konuştu.

İyi haber: Türkiye’nin 81 ilinde 4,5 milyon aboneye hizmet veren CK Boğaziçi Elektrik, müşterilerinin geçmişten gelen borçlarını ödeyebilmeleri için özel sektör tarafından enerji sektöründe yapılan en büyük borç silme kampanyasını başlattı. ‘Silelim Gitsin’ kampanyasıyla yaklaşık 325 bin aboneye toplam 1,9 milyar liralık borcunu kapatabilmesi için büyük fırsat sunan CK Boğaziçi Elektrik, 1,4 milyar liraya ulaşan alacağını siliyor. Bu sırada yine tarihte ilk kez anapara üzerinden de yüzde 35’e varan oranlarda indirim yapılıyor.

İyi haber: Trafik sigorta primlerinde tavan fiyata geçildi. Taşıt sahiplerini uzunca bir süredir ilgilendiren zorunlu trafik sigortası primlerinin tutarı belirlendi.

Tavan fiyat uygulamasına göre yeni prim tutarları illere göre değişirken İstanbul’da kaza yapmamış sürücülerin araçları 470 liraya sigortalanacak.

Hazine genelgesiyle belirlenen tutarlara göre sigorta primi 7 ayrı basamakta düzenlendi. İlk kez araç sigorta yaptıran sürücü 4’üncü basamaktan başlıyor.

İstanbul için 4. basamak 855 liralık primi öngörüyor. Sürücü kaza yaptıkça daha fazla prim ödeyeceği 3. 2. ve 1. basamağa geçiriliyor.

En fazla prim 1. basamakta ödeniyor. Bu rakam İstanbul için 2,137 lira. 4. Basamaktan başlayan sürücü 3 yıl hasar ödemesi almazsa 7’nci basamağa geçiyor ve en düşük primi ödemeye hak kazanıyor.

Bu prim İstanbul için 470 lira. Türkiye genelinin belirlendiği İzmir, Yalova, Erzurum ve Kayseri için 7. basamak olan tavan fiyat primi otomobilde 444 lira oldu. Primler bazı illerde 438 liraya kadar düşüyor.

Bugün başlayacak uygulamanın sigorta primlerinde yaklaşık yüzde 20 indirim getirmesi bekleniyor.

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