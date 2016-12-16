“İyi günde kötü günde” İKÜ sahnesinde

İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ), Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi sahnesinde “İyi günde, Kötü Günde” adlı tiyatro oyunla Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı oyuncularını ağırlıyor.

22 Aralık Perşembe akşamı saat 19.00’da İKÜ Ataköy yerleşkesindeki Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak oyunda, iyi ve kötü günlerini bir arada geçirmiş bir çiftin, çocuklarının yaşadıkları olaylar karşısında sergiledikleri yapıcı tutumlarının komediye dönüşmüş hali anlatılıyor. Fedakarlık, sevgi, birliktelik ve vefa gibi değerleri hatırlatan tek perdelik komedi türündeki oyun, 1 saat 20 dakika sürüyor.

Ebru Aksakallı’nın yazdığı ve yönetmenliğini Sabri Özmener’in yaptığı tek perdelik komedi türündeki oyunda, yönetmen Sabri Özmener’in yanı sıra Gamze Gözalan, Hüseyin Yaman, Yunus Temiz, Sonnur Şahin, Serpil Hacer Erdem veÖzlem Şahin rol alıyor.

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