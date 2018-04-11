Yıldırım Beyazıt Lisesi 1972-1973 mezunlarının dostlukları 45 yıldır kıskandırmaya devam ediyor. İyi günlerinde, kötü günlerinde birbirlerinin yanında durmayı başaran dostlar bu kez de öğretmenlerinin doğum günlerini kutladılar.

İnsanlar doğar, yaşar ve ölür. Bakıldığında hayatın matematiği basittir. Ancak doğum ile ölüm arasında kalan yaşamı ne kadar anlamlandırabildiğimiz önemlidir. O süre zarfında ne kadar değer verdiğimiz, ne kadar değer gördüğümüz hayatımızı anlamlı kılar. İnsanı diğer canlılardan ayıran temel farkta iç güdülerinin dışında yaşayabilmesi, sevebilmesi, değer verebilmesinde gizlidir.

Lisede bir sınıf düşünün öğrencileriyle, öğretmenleriyle 45 yıldır bağlarını hiç bir zaman koparmasın. İyi günlerinde mutluluklarını paylaşsınlar, kötü günlerinde birbirlerinin acılarına ortak olsunlar.

Her ne kadar imkansız gibi gözükse de Yıldırım Beyazıt Lisesi YBL 6 Edebiyat D mezunları bu mucizeyi gerçekleştirebiliyorlar. Onlar öğrencileri ve öğretmenleriyle 45 yıldır görüşmeyi sürdürüyorlar. Kaybettiklerini anmayı, yeni yaşlarını ise kutlamayı ihmal etmiyorlar.

DOĞUM GÜNÜNDE BİR ARAYA GELDİLER

Bu kez felsefe öğretmenleri Azmi Gündoğdu’nun doğum günü için bir araya gelen öğrenciler yine şen şakraktı. Dostluklarından hiç bir şey kaybetmeyen Yıldırım Beyazıt Lisesi mezunları anılarını paylaşıp o günleri yaşadılar. Yer yer güldüler, yer yer duygulandılar. Kimya öğretmenleri Vefa Uysal için de erken doğum günü yapan öğrenciler, öğretmenlerine doğum günü hediyesi olarak plaket verdiler.

Sürpriz doğum günü için duygu ve düşüncelerini dile getiren Felsefe öğretmeni Azmi Gündoğdu, “Duyarlılık ve inceliklerini dostlukla pekiştiren eskimeyen öğrencilerimizle bir kez daha bir araya geldik.

Ebediyete uğurladığımız arkadaşlarımızı andık. Sağlık ve huzur içinde anneanne, babaanne ve dede olmanın mutluluğunu yaşayan bu vefalı öğrencilerimizden Cafer Külahlıoğlu her zamanki gibi “Sonsöz”ü söyleyerek, Davut Köksoy kardeşimiz de grupça hazırladıkları plaketle bu anılarımızı belgeselleştirdiği için ve katılan her arkadaşımıza içtenlikleri için çok teşekkürler” dedi.

Kimya öğretmenleri Vefa Uysal da, “Bizi çok duygulandıran bir gün yaşadık. Hepinize çok teşekkür eder gözlerinizden öperim” ifadelerinde bulundu.

DUYGULARINI DİLE GETİRDİLER

Adile Güzel, “Bizlerle birlikte olma nezaketini gösteren kıymetli hocalarımıza ve çok sevgili sınıf arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Sevgili hocalarımızın doğum günleri nedeniyle birlikte olmanın gururunu yaşıyoruz. Sağlıkla hep birlikte nice güzel günler dilerim.”

Ata Türk, ” Her iki saygıdeğer öğretmenime de sağlıklı ve mutlu nice yıllar. İyi ki varsınız.”

Mehmet Emin Yurtoğlu, “Bütün arkadaşlarımı candan kutluyorum. Öğretmenlerimin de doğum günleri kutlu olsun, nice mutlu yıllara.”

Ahmet Öztürk, “Her iki öğretmenimizin doğum gününü kutlar tüm sevenleriyle beraber mutlu yıllar dilerim. Davut ve Cafer arkadaşlarıma da bu güzel günü tertiplediklerinden dolayı teşekkür ederim.”

Davut Köksoy, “ Hocalarımızla bir arada olmaktan gururluyuz. Öğretmenlerimizi tekrar bir araya getirdiğimiz için çok mutluyuz. Bunu senede en az iki kere yapmayı düşünüyoruz. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Aramıza katılamayan arkadaşlarımızın bir sonraki toplantıda aramızda olmalarını diliyorum. Öğretmenlerimizin doğum günleri kutlu olsun iyi ki varlar.”

Toplantıya katılamayanlarda sosyal medyadan duygu ve düşüncelerini dile getirdiler.

Hacı Osman Çetin Yurtdışından yaptığı yorumda, “ Hocalarımızın doğum günü kutlu olsun. Cafer sana da teşekkürler. Oradaki arkadaşlara sevgi ve saygılarımı sunarım. Aranızda bulunmayı çok isterdim” dedi.

Şükrü Demiröz, “ Bir gün beraber olmak dileğiyle hepinize sevgiler. İki hocamın da doğum gününü kutluyorum.

Her zaman olduğu gibi Vasfi Özçelik’de doğum günü etkinliğinde esprileriyle ortalığı kırıp geçirirken emekliliğe bir anda nasıl karar verdiğini anlattı.

Özçelik,Birinci ve İkinci İnönü Muharebeleri ve Sakarya Meydan Muharebesi’nde Atatürk , İsmet İnönü ve Türk askerlerinin kahramanlıklarını anlatırken sanki o günleri yaşıyor gibiydi. Atatürk’e olan hayranlığını bir kez daha dile getirdikten sonra emekli olmaya bir anda nasıl karar verdiğini anlattı.

Özçelik, “Bildiğiniz gibi beden eğitimi öğretmenliği yapıyordum ama beden eğitimi öğretmeninin görevi sadece beden eğitimi vermek değildir. Ben öğrencilerimden Atatürk’ün hayatını, inkılaplarını, kahramanlıklarını öğrenmelerini isterdim. Atatürk’ün hayatını bilmeyen hiç bir öğrenciyi beden dersinden geçirmedim. Böyle bir durum sonunda bir öğrenci velisi Atatürk’ü derslerde işliyorum diye okul yönetimine şikayette bulunmuş. Bu nedenle de müfettiş soruşturmasına tabi tutuldum.

Gelen genç müfettişlere kararlılığımı gösterip zaten emekliliğim dolduğu için ödün vermedim. Benim Atatürkçülüğümü sorgulayamazsınız ne yazacaksanız yazın dedim. Kendimi savunsam da siz bildiğinizi yazacaksınız diye söyleyerek kapıyı hızla çarparak çıktım. Okul yönetimine giderek emekli olmak istediğimi söyledim. Onlarda dönem ortasında emekli olamayacağımı, dönem sonunu beklemem gerektiğini söylediler.

Bende inatla emekli olacağımı söyledim. Daha önce sporcu olmam dolayısıyla geçirdiğim sakatlıkların raporlarını yeniledim ve böylece bir anda emekli oldum”

Doğum günü etkinliğine Azmi Gündoğdu, Vefa Uysal, İbrahim Bulut, Vasfi Özçelik, Ahmet Öztürk, Ahmet Şimşek, Artun Talay, Ahmet Temizkök, Adile Güzel, Davut Köksoy, Cafer Külahlıoğlu, Cafer Yavuzoğlu, Kadriye Karaaslan, Mehmet Emin Yurtoğlu, Kadrinur Turgut Barkçın, Ata Türk, Fethi Ateş, Dinçer Erim, ve İsmail Cerrah katıldı.

Tüm katılımcılar etkinlik sonunda bu tür toplantıları daha sık yapılmasına karar verdiler. Ayrıca etkinliklerine katılamayan diğer arkadaşlarının da bu toplantılara katılmalarının sağlanması yönünde görüş birliğine vardılar.