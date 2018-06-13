Okul, dersler, sınavlar, stres, endişe derken sonunda tüm öğrencilerin merakla beklediği tatil nihayet başladı.. Belli şartlar ve koşullar sağlandığında tatil dönemini verimli ve eğlenceli geçirebilmek mümkün.

İyi bir tatil dönemi geçirmek için nelerin yapılması konusunda Doğru Cevap Eğitim Kurumları Eğitim Koordinatörü Yusuf Yıldırım yönelttiğim sorulara verdiği yanıtta öğrencilerin tatili nasıl değerlendirmesi gerektiğine dair ipuçları verdi.

İYİ BİR TATİL İÇİN PLANLAMA GEREKLİ Mİ ?

Yıldırım :Yaz tatili çok uzun bir zaman gibi görünse de her tatil gibi çabuk biter. Bu sebeple tatilde yapmak istediklerinizin hepsini gerçekleştirmek için iyi bir plan yapmak önemlidir. Tatilde bitirmeyi planladığınız kitaplar, katılmayı düşündüğünüz kamplar gibi birçok aktiviteyi planlamalısınız. Bu sayede neye ne kadar zaman ayırabileceğinizi görebilir, günlük ve haftalık programlar yapabilirsiniz.

TATİLDE NE TÜR AKTİVİTELERE KATILABİLİRİZ ?

Yıldırım :Yaz aylarında hem eğlenip hem de birçok şey öğrenebileceğimiz aktivitelerin başında yaz kampları geliyor. Öncelikle varsa okulunuzun yoksa diğer eğitim kurumları tarafından hazırlanan yaz kamplarına katılmanız çok yararlı olacaktır. Yaz kampları programlarını iyice inceleyin. Sadece eğlence üzerine kurgulanmış bir kamptan çok hem eğlenceli hem de eğitici etkinlikler içeren kamp programlarını tercih edebilirsiniz.

YETENEKLERİMİZİ NASIL KEŞFEDEBİLİRİZ ?

Yıldırım :Yaz tatilinde bundan önceki yıllarda daha önce deneyimlemediğin ve sizin için heyecan verici, ilgi çekici şeyler denemelisiniz. Beyninizi şaşırtacak aktiviteler yapmalısınız. Bu sayede gizli kalmış bazı yeteneklerinizi bile keşfedebilirsiniz. Şiir yazmak, su sporları, doğa sporları, enstrüman çalmak gibi birçok şey yapılabilirsiniz. Kendinizi mutlu edecek, ilginizi çekecek ve size yeni şeyler öğretecek etkinlikleri tercih edin.

YENİ YERLER VE YENİ İNSANLAR GÖRMEK BİZİ NASIL ETKİLER ?

Yıldırım :İnsanı geliştiren davranışların başında yeni yerler ve insanları tanımak gelir. Bu önermeden hareketle; tarihi, kültürel mekanlar gezebilirsiniz. Birçok farklı kültürden insanı bir araya getiren mekanlarda mutlaka yeni insanlar, yeni dünyalar tanımalısınız. Onlarla sohbet edip gözlemler yapabilirsiniz. Her gördüğünüz yeni yer hakkında öğrendiğiniz bilgiler sizlere hayat boyu unutulmayacak birçok şey öğretecektir. Yeni tanıştığınız kişiler ve onların dünyasına misafir olmak algı alanınızı genişletmenizi sağlayacak ve birçok konuda daha geniş bir perspektiften bakmanızı sağlayacaktır.

TATİL YABANCI DİL ÖĞRENMEK BİR FIRSAT YARATIR MI?

Yıldırım :Yaz aylarında yapılacak en eğlenceli ve etkili etkinliklerinden biri de yabancı dil öğrenmektir. Yeni bir dil öğrenmenin birinci yolu yabancı dile maruz kalmaktır. Bu nedenle yaz aylarında özellikle yurt dışı dil kamplarına katılmak yabancı dil öğrenmenizi ciddi oranda arttıracaktır. Yurt dışını tercih etmeyenler yurt içinde sadece yabancı dil konuşulan ve içinde birçok eğlenceli etkinliğin olduğu kamplar tercih edilebilir. Bunun yanında turistik mekanlarda korkmadan, çekinmeden yabancılarla her fırsatta konuşmaya çalışabilirsiniz. Gramer kurallarına uygun olma baskısından uzak bir konuşma deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu durum yabancı dilde konuşma cesaretinizi arttıracaktır.

SİZCE EN GÜZEL TATİL ETKİNLİĞİ NEDİR ?

Yıldırım :Kitap okumak; kavram hazinemizi zenginleştirir, algı alanımızı büyütür, hayal dünyamızı geliştirir ve ruhumuzu dinlendirir. Tatil boyunca çantanızda mutlaka bir kitap bulundurmalısınız. Her hafta bir kitap okumayı planlayarak öğrenmiş ve olaylara karşı bakış açısını geliştirmiş bambaşka biri olarak yeni döneme başlayabilirsiniz.

TATİL DÜZENİMİZDE BİR DEĞİŞİKLİĞE YOL AÇAR MI?

Yıldırım :Tatil demek dinlenmek ve bir nevi sıfırlanmak demektir ancak bu durum düzeninizi bozmamalı. Uyku düzeniniz elbette okul dönemindeki gibi olmayacak fakat uyku düzeninin sağlığınızı tehdit edecek düzeyde bozulmasına izin vermemelisiniz. Bunun yanında beslenme düzenini de korumalısınız. Tatil döneminde uyku, beslenme gibi biyolojik sisteminizi önemli ölçüde korumalı aynı zamanda her gün düzenli olarak yapılan sportif faaliyetlerle biyolojik organizmanızın sağlıklı işleyişine destek olmalısınız.

EKSİKLERİMİZİ TATİL DÖNEMİNDE NASIL TELAFİ ETMELİYİZ ?

Yıldırım :Tatil döneminde öğrencilerden dersle ilgili bir şey yapmalarını istemek oldukça zordur ancak eksik kazanımların mutlaka telafi edilmesi gerekir. Okuldaki eksiklikler sadece sınavlar için değil gelecek yaşamınız için de gerekli olduğundan mutlaka telafi edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bir plan dahilinde kendinizi çok sıkmadan bir kazanım ve telafi programı hazırlayıp her gün en az 40 dakikalık bir zaman dilimini ders tekrarlarına ayırmalısınız.