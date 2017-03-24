ABD’li şarkıcı Iyeoka, Avrupa turnesi kapsamında Türkiye’de 4 konser verecek. Soul, blues ve caza getirdiği yenilikçi yaklaşımı ve yazdığı şiirlerden oluşturduğu bestelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Nijerya kökenli ABD’li şarkıcı Iyeoka, Avrupa turnesi kapsamında 15 Nisan’da İzmir’deki Container Hall’da, 18 Nisan’da Ankara’daki Jolly Joker’de ve 19-20 Nisan’da İstanbul’daki Babylon’da konser verecek.

İlk solo albümü “Black and Blues”u 2004 yılında Phanai etiketiyle yayınlayan Iyeoka, ikinci albümü “Hum The Bass Line”ı 2008’de dinleyicileriyle buluşturdu. 2011’de R&B şarkı kategorisinde “Bağımsız Müzik Ödülleri”ne aday gösterilen sanatçı, Femi Kuti, Zap Mama ve Soulive gibi blues, soul ve cazın önemli isimleriyle beraber aynı sahnede performans sergiledi. 2010’da “Say Yes” albümünü çıkaran sanatçı, geçtiğimiz yıl da “Gold” albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...