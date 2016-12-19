İvedik Köy Konağı’nda sona gelindi

Yenimahalle Belediyesi’nin, mahalle kültürünün kaybolmaması, dostluk, komşuluk ve dayanışma ilişkilerinin devam edebilmesi amacıyla başlattığı mahalle evleri projesi kapsamında yapılan İvedik Köy Konağı tamamlandı. Çevre düzenlemesinin devam ettiği tesis, önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.

“Her Köye Bir Köy Konağı” hedefiyle yola çıkan Yenimahalle Belediyesi, Fevziye, Yukarı Yurtçu ve Yuva köylerinde yaptığı köy konaklarına ilave olarak şimdi de İvedik Köyü’nde projeyi tamamladı.

Önümüzdeki günlerde çevre düzenlemesi de tamamlanacak olan tesiste vatandaşlar, nişan, düğün, kına, toplantı gibi etkinliklerini gerçekleştirirken, taziyeleri de kabul edebilecek.

Yaklaşık bin 600 metrekarelik parsel üzerine yapımı tamamlanan İvedik Köy Konağı bodrum+zemin+1 olmak üzere 3 kattan oluşurken mimari olarak Geleneksel Ankara Evi’nin modern mimari çizgileriyle süslendi.

Keyifli sohbetlerin adresi olacak

Her fırsatta Yenimahallelilerin evlerine, boyalı ekranlara hapsolmalarını istemiyorum diye konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Mahalle evlerimiz; komşuluk ilişkilerinin artması, mahallede birlik ve beraberliğin sağlanmasına vesile olacak.

Artık mahalle sakinlerimiz akşamları soluğu bu evlerde alacak, çaylarını yudumlayıp koyu sohbetlerin tadına varacaklar” dedi.

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