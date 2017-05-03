Otomotiv, matbaacılık, plastik sanayi gibi bir çok alanda Ankara’nın can damarlarından olan İvedik Organize Sanayi Bölgesi amacının dışında kullanılıyor.

Adeta alkoliklerin uğrak mekanı haline gelen bölgenin her tarafında boş alkol şişeleri göze çarpıyor. Özellikle mesai saatlerinden sonra denetim altında olmayan bölgeye gelen alkolikler hem çevreye rahatsızlık veriyor, hemde tükettikleri alkol şişelerini öylece ortada bırakıp gidiyorlar.Bölgenin görüntüsü bir sanayi bölgesinden çok, alkolikler için ayrılmış bölge görüntüsüne dönüşmüş durumda. Sanayi çalışanları da bu bölgede alkol alanlardan oldukça rahatsız olduklarını, içki içenleri uyarmaktanda çekindiklerini dile getirirken bu durum için yetkililerin önlem almasını istedi. Ayrıca dükkanlarının önlerinden sürekli alkol şişelerini temizlemekten oldukça rahatsız olduklarını ifade ettiler

Çöpten geçilmiyor

Öte yandan İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nin bir diğer büyük problemi ise çöpler. Özellikle boş araziler sanki çöp için ayırılmış alanlar gibi kullanılıyor. Doğada çözünmesi bir hayli zor olan plastik, lastik gibi maddelerin öylece arazilere atılması çevre katliamı yapılmasına neden oluyor. Sanayi bölgesi olduğu için bu tarz doğada çözünmesi zor olan maddeleri bölgenin her yerinde çöp olarak atılmış biçimde görmek mümkün. Çöplerin, yeterli yaptırımların uygulanmaması durumunda önüne geçilmez bir hal alacağı ise kaçınılmaz bir gerçek.

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