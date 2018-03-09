Önce yararlarını yazalım:

1)Türkiye’de siyaset çok sert bir zeminde yapılıyor. Liderler birbirlerini ağır ifadelerle suçluyorlar. Meclis’te tartışmasız, kavgasız gün geçmiyor.

Böyle bir ortamda iki ya da daha çok sayıda partinin ortak bir amaç için bir araya gelmesi demokrasimizin yeni ve daha çağdaş bir güzergaha girmesi, uzlaşma kültürünün gelişmesi açısından önem taşıyabilir, değerli sayılabilir.

2) İttifak, yüzde 10’luk seçim barajını aşamayacak partilere de Meclis’te temsil edilme olanağı sağlar ki bu da demokrasimiz açısından yeni bir kilometre taşı olarak kabul edilebilir.

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Sakıncalarına gelince:

1)Örneğin, programını, liderini, kadrosunu, 15 yıllık icraatını beğendiği için Ak Parti’ye oy verecek olan bir seçmen radikal milliyetçi söylemi nedeniyle MHP’ye sıcak bakmayabilir.

Şimdiye kadar tüm seçimlerde Ak Parti’ye oy vermiş bir arkadaşım, “12 Eylül öncesi üniversitede MHP’li gençlerden defalarca dayak yemiş biriyim. Şimdi nasıl gidip Ak Parti’yle birlikte onlara da oy veririm” diye yakınıyordu.

Muhtemel CHP-Saadet Partisi, CHP-İYİ Parti ya da CHP-Saadet Partisi-İYİ Parti ittifaklarında da bu partilerden birine gönül vermiş olan seçmen onunla birlikte diğer ya da diğerlerini seçmek durumunda kalacağı için zorlanabilir.

2)Küçük partiler, Meclis’te gerçek güçlerinin çok üzerinde bir temsile kavuşabilir.

Bunun sonucunda seçim sonrasında kurulacak hükümette de kilit rol oynayabilir.

Bu da demokrasinin ruhuna pek uygun düşmez.

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Sonuç olarak, ittifak konusuna peşinen evet ya da hayır demeden önce demokrasi açısından yarar ve sakıncalarını gerçekçi biçimde değerlendirmek gerekiyor.