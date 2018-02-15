Ak Parti ile MHP yetkilileri 2019 seçimlerinde ittifak yapmak için görüşüyorlar. Masa üzerinde anlaşmaya varsalar bile bunu uygulamak Cumhurbaşkanlığı seçimi dışında pek de kolay değil.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda adaylardan biri gerekli oyu alıp seçilemezse ikinci tura iki aday kalacak. Bu durumda ilk turda adayı saf dışı kalan seçmen ikinci turda zorunlu olarak iki adaydan birini seçecek. Yani burada partiler arası ittifak kısmen işleyebilir.

MHP, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday göstermeyeceğini şimdiden açıkladığına göre MHP’li seçmen ilk turda da Ak Parti’nin adayını destekleyebilir.

++

Ama, ittifak, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle sınırlı kalmayıp belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeleri seçimleriyle milletvekili seçiminde de yapılmak isteniyorsa haber verelim ki ortaya ciddi sorunlar çıkar.

Örneğin, İstanbul, Ankara gibi kentlerde belediye başkan adayı Ak Parti kökenli biri mi olacaktır, yoksa MHP kökenli biri mi?

Yine bu kentlerin belediye meclislerine ağırlıklı olarak Ak Partililer mi yoksa MHP’liler mi aday gösterilecektir?

Elbette diğer kentler için de aynı soru sorulabilir.

Milletvekili seçimlerinde de ittifak olacaksa bu defa aday listelerinin hazırlanması sıkıntı yaratır. Örneğin, illerde ilk sıralara Ak Parti’li adaylar mı yoksa MHP’li adaylar mı yazılacaktır?

++

Olayın bir diğer boyutu da şu:

Ak Parti dini referanslara fazla önem veren muhafazakar çizgide bir parti.

MHP ise radikal milliyetçi diye sınıflandırılabilir.

Bu durumda muhafazakar çizgideki bir partinin seçmeninin herhangi bir seçim çevresinde MHP’li bir adayı desteklemesi pek içine sinmeyebilir, hatta böyle seçmenler MHP’li adaya oy vermektense hiç oy vermemeyi tercih edebilir.

Aynı şey, MHP’li bir seçmenin Ak Parti’li bir adayı desteklemesi konusunda da söz konusudur elbette.

++

Özetlemek gerekirse:

İttifaka fazla bel bağlamak yanlış olur. Evdeki hesap çoğu zaman çarşıya uymayabilir.