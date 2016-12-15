İTO üyelerine nefes verecek

İZMİR Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İTO’nun üyelerine vereceği 100 milyon liralık Nefes Kredisi için başvuruların başladığını belirterek, “Üyelerimiz 150 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. Bu şekilde krediye ihtiyacı olan en az 666 üyemizi kredilendireceğiz, üyelerimizi Odamıza bekliyoruz” dedi.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, “Nefes Kredisi” için Odanın Denizbank ve Ziraat Bankası’na 10 milyon lira yatırdığını söyledi. Demirtaş, “Üyelerimiz de bizim yatırdığımız 10 milyon liranın 10 katı olan 100 milyon lira kredi kullanabilecek. Kredi faiz oranı yıllık yüzde 9.90 ve vadesi de 1 yıl olacak. Yani piyasanın son derece altında oranlar ile üyelerimiz finansman imkanına kavuşacak” dedi. Nefes Kredisi Kampanyası’ndan yararlanmak isteyen İTO üyelerinin başvurularını alınmaya başlandığını belirten Demirtaş, “Nefes Kredisi başvuruları için, Odamız bünyesinde bir masa oluşturuldu. Görevli uzmanlarımız kredi almak isteyen üyelerimize gerekli bilgilendirmeyi yapacaklar ve bankaya yönlendirecekler. Üyelerimizin Odamızdan bu kampanya için faaliyet belgesi alması gerekiyor. Bankaların incelenmesi sonrasında üyelerimiz 150 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. Bu şekilde 100 milyon lira krediden yararlanabilecek en az 666 üyemizi kredilendireceğiz. Üyelerimizi Odamıza bekliyoruz” diye konuştu.

Ekonomideki dalgalanmaların ve sıkıntıların yaşandığı bu dönemde finansmanın her zamankinden daha büyük önem kazandığını belirten Demirtaş, hizmet binası inşaatı nedeniyle Odanın finansman kaynaklarının da kısıtlı olmasına karşın Nefes Kredisi için 10 milyon lira ayırdıklarına dikkat çekti. Demirtaş, “Birçok üyemiz, içinde bulunduğu darboğaz nedeniyle işlerini döndürmekte zorlanıyor, işlerini geliştiremiyor. Finansal sorunlar ve sermaye yetersizliği, tüccarlarımızın çözmek zorunda oldukları sorunlar arasında en başta geliyor. Odamız da bu zorlukları yakından bildiği için, “Nefes Kredisiö kapsamında çok hızlı davranarak yardım elini uzatmaktadır. Üyelerimizden talep gelirse birkaç10 milyon daha yatırıp, 100’er milyon lira daha kredi kullanmalarını sağlayabiliriz. Yeter ki üyemizden talep gelsin. Biz bu zor dönemde tüm imkânlarımız ile üyemizin yanında olacağız” dedi. Nefes kredisini kullandıracak olan iki bankadan biri olan Denizbank’ın Ege Bölge Müdürü Semih Şenbakar, KOBİ Bankacılığı Bölge Müdürü Hakan Çavdar ve İzmir Şube Müdürü Erdal Efe, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş’ı ziyaret ederek, kredinin verilmesi için yapılacak çalışmalar hakkında görüştü. Şenbakar da böyle bir çalışmanın içinde yer alarak, İTO üyelerine kredi kullandırmaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

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