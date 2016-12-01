İTO Başkanı Demirtaş: İçimiz kararıyor

İZMİR Ticaret Odası (İTO) Kasım ayı olağan meclisinde Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, ekonomik göstergelerde bozulma olduğunu hızla önlem alınması gerektiğini söyledi. Demirtaş, “İhracat düşüyor. Limanda kruvaziyerden sonra konteyner gemisi de görmüyoruz artık. Turizm kara bir yıl yaşadı. TL’nin değer kaybı korkunç. İçimiz kararıyor” dedi.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Kasım ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada ekonomik kriz iddialarına değindi. Demirtaş, “Kriz geliyor” demediklerini anlatırken, “Ancak makro ekonomik göstergelerde bozulmalar var. Süratle önlem alınmalı diyoruz. İhracat düşüyor. Limanda kruvaziyerden sonra konteyner gemisi de görmüyoruz artık. Turizm kara bir yıl yaşadı. TL’nin değer kaybı korkunç. İçimiz kararıyor. Ama Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ‘durmak yok, yola devam’. Daha fazla dış ticaret, daha çok turizm. 2017’de yollara düşeceğiz” diye konuştu.

“İZMİR’İ TANITACAĞIZ”

Ticareti gelitirmek için İzmir’i yurt dışında tanıtacaklarını ifade eden Demirtaş, zorluklara karşı tanıtım atağı için Ekonomi Bakanlığı’ndan İTO ile iş birliği yapması gerektiğini söyledi. Demirtaş, şöyle konuştu:

“2017’de Rusya ve Çin hedef ülkeler. Çin’de 5 kentte THY ile birlikte giderek, İzmir’i tanıtacağız. Bu kentler Guanghzou, Shenzhen, Wuhan, Kunming ve Xiamen. Moskova da yine gideceğimiz önemli potansiyel bir şehir. Tabii bu ülkelere sadece turizm için değil ticaret için de gideceğiz. Ekonomi Bakanlığı, takdir edilecek pek çok destek veriyor. Ama duyuramıyor. O nedenle özellikle odamız ile işbirliği yapmalıdır. Örneğin UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) projelerini en etkin kullanan bizim Odamızdır. Bugün 5 sektörde (ayakkabıcılık, gelinlik, damatlık ve abiye, bilişim, tıbbi malzemeler, kimya) Ur-Ge projemiz var. Hatta ayakkabıda ve gelinlik-abiyede 2. projeler yapılıyor. Ege İhracatçı Birliklerinin 2 projesi var, EBSO ve İTB’de hiç yok.”

“GARAJDAKİ UÇAKLAR İZMİR İÇİN UÇSUN”

Turizmdeki kötü gidişe rakamlarla değinen Demirtaş, Türk Hava Yolları (THY) ve Başbakan Binali Yıldırım’a çağrıda bulundu. THY’nin azalan yoğunluk nedeniyle garaja çektiği uçakların bir kısmını İzmir ile yurtdışında belirlenen lokasyonlara doğrudan uçuşlarda kullanılması için tahsis edilmesi önerisinde bulunan Demirtaş, şöyle dedi:

“2016 yılında ülkemiz, 9 milyon turist kaybetti. O nedenle bu sektöre odaklandık. Ama elimiz zayıf. Konuştuğumuz tur operatörü, acente ve kruvaziyer firmaları yöneticileri İstanbul’a güvenlik nedeniyle gelmek istemediklerini söylüyorlar. Bizim THY’ye bir önerimiz var. 30 uçağı yere indirdiniz. Sadece 5 uçak ile İzmir’den Avrupa ve yakın coğrafyamızın potaniyel kentlerine sefer koyun. Hem bölgemize hem ülkemize büyük katkı koyarsınız. Zaten Başbakanımızın da sözü de vardı.”

İŞYERİ SAHİPLERİNE TL ÇAĞRISI

Döviz üzerinden esnaftan yüksek kira alan AVM ve dükkan sahiplerine seslenen Demirtaş, alışveriş merkezlerinden feryatlar yükseldiğini kaydederek,

“Döviz ile işyeri kiralayan üyelerimiz zor durumda. Tüm işletmelere işyeri sahiplerine çağrı yapıyorum. Döviz ile olan kirayı yılbaşı kuru ile TL’ye çevirip bir süre bu kirayı alsınlar. Aksi halde her iki tarafta zarar görecek. Ve en köklü alışveriş merkezimiz Alsancak. En prestijli yer Gül Sokak’ta 10 işyeri boş, yan sokaklar da aynı durumda. AVM’ler boşalmaya başlarsa dikiş tutmaz. O nedenle toplantı düzenleyeceğiz, onlarla da durumu değerlendireceğiz”

dedi.

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