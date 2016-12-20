İTO Başkanı Çağlar: Rus halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Çağlar, “Bu menfur saldırının kimlerin amacına hizmet ettiği, Rus dostlarımız tarafından çok iyi bilinecektir. Türk iş dünyası olarak Rus halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

İTO Başkanı Çağlar, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı. Karlov’un hayatını kaybettiği saldırıyı lanetlediğini ve Rus halkının üzüntüsünü paylaştığını belirten Çağlar, “Türkiye ve Rusya ilişkilerinin yoluna girdiği bir dönemde meydana gelen bu saldırı son derece düşündürücüdür.

Rusya ve Türkiye dostluklarını pekiştirmek için her düzeyde girişimde bulunan iki komşu ülkedir. Devlet başkanları seviyesinde, bakanlar seviyesinde, iş dünyası seviyesinde her alanda yeni işbirlikleri arayışına girilmiştir” açıklamasında bulundu.

“TÜRK İŞ DÜNYASI OLARAK RUS HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ”

“Bu menfur saldırının kimlerin amacına hizmet ettiği Rus dostlarımız tarafından çok iyi bilinecektir” diyen Çağlar, “Hatırlanacağı gibi Rus uçağının düşürülmesi olayı yaklaşık bir yıl sonra aydınlatılmıştı. Şimdi en doğrusu bu terör saldırısının da aydınlatılmasını beklemek olacak.

Son dönemde ivme kazanan Türk-Rus ilişkilerinin bundan etkilenmeyeceğine inanıyorum. Türk iş dünyası olarak Rus halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

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