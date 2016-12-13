İtirazımız var

Teröre, acılara, ölümlere, çaresizliğe, çözümsüzlüğe

İktidar olmak muktedir olmaktır. Vatandaşın yaşam hakkı vardır. Devleti yönetenler Şehit olmak için değil, Şehitler vermemek için görev yapmalıdır. Terör ülkemizin, Şehitlik vatandaşlarımızın kaderi olmamalıdır.

Farkındayız, ülkemizi bölmek, parçalamak istiyorlar.

Biliyoruz, kahpe teröristlerin arkasında dost görünen düşmanlarımız var.

Görüyoruz yandaş terör örgütlerine açıkça silah ve para desteği veriyorlar

Anlıyoruz o silahlar ülkemizdeki kalleş terör örgütüne ulaşıyor.

Kızıyoruz çünkü yeterli ve gerekli en sıkı önlemler alınamıyor.

Üzülüyoruz canlarımız teröre kurban gidiyor.

İnanıyoruz Şehitlik en kutsal ve en yüce makamdır biz Müslümanlar için.

Yanıyoruz çocuklarımız yetim, öksüz kalıyor.

Ağlıyoruz Şehitlerimizin tabutlarını sırtlarken.

Nefret ediyoruz bu teröristlerden ve teröre destek verenlerden.

Haykırıyoruz bitsin, bitirilsin bu terör, bu savaş.

Uyarıyoruz hukuki, idari ve siyasi her türlü önlem alınsın.

Sorumluyuz vatandaşlarımızı Şehit etmeye değil yaşatmaya mecburuz.

Dua ediyoruz Allah ailelerine sabır versin, Şehitlerimizin ruhları şad olsun.

Kahroluyoruz Şehitlerimizin arkalarından sarf edilen boş sözleri duyunca.

Anlamıyoruz bu terör tehdidi varken makam ve mevki peşinde olunmasını.

Beklentimiz var hükümetten, askerden, polisten güvenliğimizin sağlanması için.

Önerimiz birlik ve beraberlik için tek yürek, tek yumruk olmamız.

Sinmiyoruz kahpe, kalleş, şerefsiz teröristlerden.

Soruyoruz terörü sonlandırmak için daha ne kadar can kaybedeceğiz?

İstiyoruz ki bu terör bitsin, huzur içinde yaşam koşulları sağlansın.

Yaşamak istiyoruz özgürce.

Geleceğimize güvenle bakmak istiyoruz

Çocuklarımıza, torunlarımıza muhteşem bir gelecek bırakmak zorundayız.

Rızamız değil bu yaşananlara itirazımız var.

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