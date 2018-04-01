Ekonomin bazı dengelerindeki bozulma devam ediyor. En çok ürküteni de dış ticaretten geliyor. İthalat sürekli artıyor, ihracatın da ithalatı karşılama oranı azalıyor.

Geçen Şubat ayında, 2017 yılının aynı ayına göre ithalat yüzde 19,7 artarak 18.9 milyar dolar, ihracat yüzde 9 artarak 13.1 milyar dolarda kalmış.

Dış ticaret açığı da yüzde 54,2 artışla 5.7 milyar dolara yükselmiş. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Şubatta yüzde 76,4 iken, 2018 Şubat ayında yüzde 69,6’ya düşmüş.

İthalatın sürekli artması döviz ihtiyacı demek. Turizm gibi ana kalemler dışında nasıl karşılanacak bu? Ya borçlanarak ya da bekleyeceğiz ki yüzergezer başıboş dünya parası gelsin memleketteki yüksek faize yatırılacak paradan.

En kolayı borçlanmak ama bunu da bedeli ağır oluyor. Türkiye’nin brüt dış borç stoku 2017 sonunda, bir önceki yıla göre yüzde 12.1 artışla 453.2 milyar dolara yükselmiş.

Gayrisafi milli hasılaya göre de bu oran bir önceki yıla göre yüzde 47.2’den yüzde 53.3’e, net dış borçların oranı da yüzde 29.5’den yüzde 34.2’e çıkmış.,

ANAPARA BİTMİŞ FAİZE DEVAM

Borçlanmanın maliyetlerine bakınca daha ilginç sonuçlar yaşanıyor. Önümüzdeki aylardaki ödemelere ait iç ve dış borçlarda anapara bitmiş ancak faizler kalmış.

Örneğin Mart ayında; iç borçlarda borçların anaparası bitmiş, ama 6 milyar lira faiz ödenmiş.

Nisan ayında 1.8 milyar anaparayla birlikte 1.9 milyar faiz ödenecek. Mayıs’ta da yine o dönemin anaparaları bitmiş 3.9 milyar liralık yine faiz ödenecek.

Dış borçla daha vahim. Nisan ayında 700 milyon anapara ile 1.2 milyar faiz, Mayıs da yine 700 milyon para faiz ile 1.5 milyar lira geri ödemesi yapılacak.

Herkes bankaların ödediği yüksek faizlerden şikâyet ediyor ama devletimiz sürekli faize çalışıyor. Önce devlet şu faiz sıkıntısını çözse her şey yoluna girecek ama iç ve dış borçlar, ithalatın finansmanı derken faiz sarmalı da yakamızdan düşmeyecek.

Umarız bu gidişle yüksek faizlerin tahribatı daha ağır olmaz.

MEDYADA “D” SIRRI

1990’lı yıllarda kurulan ve bizim de ilk çalışanlardan biri olarak görev yaptığımız özel televizyon kanallarından biri de Kanal D idi. Kanal iki grup Doğan ve Doğuş Holding tarafından kurulmuştu. Ortaklık böyle olunca kanala “D” adını vermek iyi bir tercihti. O zamanlar alfabeden harf seçerek kanala isim koymanın modasının da etkisi olmuştur.

Ancak hem medya yönetimindeki karışık işler, hem de birçok kamu ihalesi üstlenmiş olan Doğuş Holding payını Doğan Grubuna sattı ve medyadan çekildi. Medyanın cazibesini gören Doğuş Holding bir iki yıl sonra haber kanalı ile tek başına geri dönüş yaptı.

Şimdi Kanal D başka bir gruba satılıyor. Tesadüfe bakın ki kanalın yeni sahiplerin soyadları da D ile (Demirören Grubu) başlıyor.

Bu durumda kanalın ismini değiştirmeye gerek kalmaz.