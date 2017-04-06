Son günlerdeki “müjdeli” haberlere bir yenisi daha eklendi. Alınan kararla yıllardır eksikliği hissedilen, kuyruklara girip hasretle beklenen, kara borsaya düşen, el altından satılan ithal duvar kâğıdındaki kısıtlamalar hafifletti.

Demek ki, “arkadaş, vatandaş ekonomik bunalımdan, esnaf müşterisizlikten boş gözlerle duvarlara bakıyorlar, herkesin yüzü mahkeme duvarına döndü, buna çözüm getirelim, cepleri güzelleştiremiyoruz bari duvarları güzelleştirelim” demişler, bu kararı almışlar. Resmi Gazete’nin 6 Nisan 2017 tarihli sayısında Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan ve de Sayın Bakanların, meydan meydan koşarken, iki ara bir dere misali imzalarıyla yayınlanarak yürürlüğe giren “Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına” ilişkin düzenleme kararı ile ekonomideki büyümenin önündeki engellerden biri daha geçilmiş oldu.

Bu karar eksikliği enflasyonu da azdırdığı gibi yurda kaçak sokulanlar da vergi kaybına yol açıyordu. Şimdi satılmayı bekleyen yüz binlerce konut da ithal kâğıtla kaplanacak ve albenisi artacak. İthal duvar kağıdındaki tüm vergiler de bugün yarın kaldırılırsa taa İsmet Paşa döneminden bu yana ekonominin kanayan yarası olarak bekleyen bir sorun daha referandum öncesinde huzura kavuşmuş olacak. “Duvarımı ithal kağıtla kapladım, oyum tabii ki evet” diyenlerin sayısında patlama olduğu da anketlere yansımaya başladığı bildiriliyor.

Hatırlanacağı gibi, geçen haftada da “vatandaşın yüzündeki her sivilce teröristtir” demişler, mücadele için; güzellik uzmanlarına sivilceleri patlatırken tıbbî araç kullanmalarına izin veren kararı imzalamışlardı. Memleketin neredeyse tüm güzellik esnafının katıldığı törende göz yaşları sel olmuş, sevinç çığlıkları Ankara sokaklarında yankılanmıştı. Aynı sahneyi duvar kâğıtçılarından beklerdik. Ya günlük program uygun düşmedi ya da bu düzenlemeden kimlerin menfaat sağlayacağı ortaya çıkmasın diye böylesine anlamlı bir imza töreni yapılmadı.

Arkadaş yiğidi öldür ama hakkını ver. “Neyiniz eksik” diye soruyorlar, “ithal duvar kâğıdımız yok” diyorsun, al sana ithal duvar kâğıdı. Gözünüzü duvar kâğıdı doyursun.

İş istiyorsun, üç ay önce atıldığın işe giriyorsun, hibe kedi, yardım, indirim, maaş, promosyon, fabrika için arsa istiyorsun hepsini karşılıksız veriyorlar, “enflasyonla maaşım eridi “diyorsun, “Temmuz’da zam var” diyorlar, “nohut yok” diyorsun Meksika’dan getiriyorlar, “et pahalı” diyorsun “et cambazlarını yakalayacağız” diyorlar, “turist yok” diyorsun, “büyük anneleri maaşa bağladık, bu defa da büyük babaları göndereceğiz” diyorlar, “söz dinledik altın aldık, yastık altında duruyor” diyorsun, altının para etmesi için bir sürü yatırım araçları hazırlıyorlar. Daha ne olsun birader! Ama bir evet oyunu çok görüyorsunuz.

Hele 16 Nisan’da bir evet çıksın, yüzler ve duvarlar baştan aşağı güzelleşecek. Kalkıp “15 yıldır niye yapılmadı da neden şimdi?” diye sormayın. Cevabı sizde kalsın.

Vatandaşı ithal kağıtla kaplı duvarlara boş boş baktıranlar hayırlara vesile olsun.

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