İtfaiyecinin gelin arabası

MERSİN Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nde görev yapan 28 yaşındaki Yüksel Taşdemir, itfaiye aracını düğününde gelin arabası yaptı.

İtfaiye eri olarak çalışan Taşdemir, eşi 23 yaşındaki Sebiha Taşdemir’e unutamayacağı bir düğün günü yaşatmak için müdürlerinden izin alarak itfaiye aracını gelin otomobili yaptı. İtfaiye üniformasının üst kısmını damatlık ve gelinliğin üstüne giyen çift, gelin arabası gibi süslenen itfaiye aracı ile konvoy yaptı.

Trafikte sirenleri çalıp tepe lambası yanan süslü bir itfaiye aracı görenler şaşkına dönerken, genç çift meraklı bakışlar altında konvoya devam etti. Davul-zurna eşliğinde itfaiye aracından inen gelin damat çevredekilerin ilgi odağı oldu.

Farklı bir organizasyona imza atmak için böyle bir yol seçtiğini ifade eden Yüksel Taşdemir,

“İtfaiyeci arkadaşlarla sohbet ederken düğün arabası ne olsun diye konuşuyorduk. Herkes lüks araba mı olacak derken ben itfaiye aracı olacağını söyledim. Sirenleri açarız, düğün salonundaki misafirlerimizi bekletmeyiz dedim. Yolda bizi görenler çok şaşırdı. İnsanlar olay oldu sanmasın diye kırmızı ışıkta siren çalmadık. Sonra herkes sola geçip kornaya basıp konvoya katılmaya başladı. Tanımadığımız insanlar konvoya katıldı”

dedi.

Gelin arabası olarak bir itfaiye aracına binmenin kendisini heyecanlandırdığını belirten Sebiha Taşdemir ise “Çok mutlu oldum. Herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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