İtalya’da anayasa değişikliği için referanduma gidiliyor

İtalya’da, Başbakan Matteo Renzi’nin siyasi kariyeri açısından büyük önem taşıyan anayasa reformuna ilişkin referandumun Aralık ayında gerçekleştirileceği açıklandı.

Dün akşam toplanan Bakanlar Kurulu’nda alınan karara göre, İtalya Başbakanı Matteo Renzi’nin daha önce Ekim ayında olacağını söylediği referandum 4 Aralık’ta yapılacak.

Referanduma gidilmesini sağlayarak siyasi geleceğini riske atan Başbakan Renzi, halkın anayasada değişiklik yapılmasına onay vermemesi halinde istifa edeceğini duyurmuştu.

Ne var ki, 2014 yılının Şubat ayından beri başbakanlık koltuğunda oturan Renzi, yapılan kamuoyu yoklamalarında “evet” ve “hayır” oylarının başa baş olduğunun ortaya çıkmasının ardından, siyasi geleceğini bu referanduma bağlamanın, durumu kişiselleştirmenin hata olduğunu dile getirmeye başlamıştı.

Referandum tarihinin belirlenmesinin ardından açıklamalarda bulunan Renzi, “Mücadele şimdi başlıyor. Bu İtalya değişmeli ve son 20 yıldır onun büyümesini engelleyen olağan şüphelilerin, bataklığın esiri olmamalı. Daha istikrarlı ve sade bir ülke istiyoruz” ifadelerini kullandı.

YASAMA DAHA HIZLI OLACAK

Bu arada, muhalefet ve Renzi’nin lideri olduğu Demokrat Parti’den (PD) bazı isimler bu reforma karşı çıkıyor.

Parlamentodan onay almış olan anayasada yapılması planlanan değişikliklerde, iki kanatlı parlamentonun üst kanadı olan Cumhuriyet Senatosu’nun yetkilerinin törpülenmesi ve koltuk sayısının 315’ten 100’e düşürülmesi de öngörülüyor.

İtalya’daki yasaların, parlamentonun her iki kanadınca da onaylanması gerekiyor. Bu nedenle hükümetler, faaliyetlerinde zorluklar yaşıyordu.

Söz konusu reforma göre, Senato’nun her yasayı onaylaması gerekmeyecek ve böylece yasama daha hızlı yapılacak.

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