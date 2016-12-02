İtalya Dışişleri Bakanı: Türkiye ile yapılan anlaşmayı canlı tutmalıyız

İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında sığınmacılara ilişkin yapılan anlaşmayı canlı tutma konusunda istekli olmaları gerektiğini söyledi.

Bakan Paolo Gentiloni, İtalyan düşünce kuruluşu ISPI’nin organizasyonu, Dışişleri Bakanlığı’nın desteğiyle Roma’da gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek olan Akdeniz Diyalogları – MED 2016 Forumu’nun açılışında konuştu.

Sığınmacı krizine değinen Gentiloni, bu sorunun, Ağustos 2015’te başlayıp, Mart ayında (Türkiye ile AB arasında imzalanan anlaşmanın hayata geçirilmesiyle) bittiğini düşünenlerin, büyük hata yaptıklarını söyledi.

İtalyanlar olarak bu kriz karşısında yaptıkları şeylerden gurur duyduklarını ifade eden Gentiloni, “Bu kriz, uzun yıllardır sürüyor ve henüz çözülmediğini de gayet iyi biliyoruz diyerek, bu konuda Afrika ülkeleri ile anlaşma yapılmasının gerekliliğini dile getirdi.

İtalyan Bakan, AB ile Türkiye arasında yapılan anlaşmanın canlı tutulmaya çalışıldığını söyleyerek, “Kolay olmasa da, bu anlaşmayı canlı tutmak için istekli olmamız gerekli. Bu konuda gerçekçi olmalıyız” dedi.

Akdeniz’in bir krizde olduğunu belirten Gentiloni, bölgenin istikrara kavuşması konusunda, ABD seçimlerini kazanan Donald Trump yönetimiyle işbirliği yapmaya hazır olduklarını, ABD ve Rusya gibi iki büyük güç arasındaki ilişkinin, bölgenin istikrarı konusundaki gelişiminin nasıl olacağını da göreceklerini belirtti.

Gentiloni, Suriye sorununun, askeri değil, siyasi yollarla çözülebileceğinin de altını çizdi.

“2017, IŞİD’İN KESİN YENİLGİYE UĞRATILDIĞI YIL OLABİLİR”

Öte yandan, IŞİD terör örgütüyle yapılan mücadelenin meyvelerini vermeye başladığını söyleyen Bakan Gentiloni, “2017, IŞİD’in Musul, Rakka ve Sirte’de kesin olarak yenilgiye uğratıldığı yıl olabilir. Ancak buraların kurtarılmasının ardından, gelecekteki mücadeleleri; güvenlik ve yeniden inşa konularını şimdiden düşünmek gerek” diye konuştu.

Gentiloni, bu konuda uzun vadeli bir strateji geliştirilmesi gerektiğine işaret etti.

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