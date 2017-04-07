’in başkenti ’de trafiğe kapalı Drottning Caddesi’nde yayaların üzerine pikaplı saldırı yapıldı.

Terör alarmının verildiği polis anonslarında çok sayıda yaralının bulunduğu belirtildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevkedildi.

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