Ana Sayfa Güncel İsveç’te kamyonlu saldırı GüncelÖne Çıkan İsveç’te kamyonlu saldırı Yazar Editör - 7 Nisan 2017 8 0 Facebook'ta Paylaş Twitter'da Tweet'le İsveç’in başkenti Stockholm’de trafiğe kapalı Drottning Caddesi’nde yayaların üzerine pikaplı saldırı yapıldı. Terör alarmının verildiği polis anonslarında çok sayıda yaralının bulunduğu belirtildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevkedildi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz... İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Aman Suriye batağına dikkat edelim! Bırakın kömür geleceğe kalsın ABD, “ben de varım” dedi! BİZİ TAKİP EDİN!2,893BeğenenlerBeğen36TakipçilerTakip Et145TakipçilerTakip Et6,743TakipçilerTakip Et7,630TakipçilerTakip Et9AboneAbone Ol HAVA DURUMU Ankara, TR Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur enter location 9 ° C 9 ° 9 ° 66% 3.1kmh 75% Cts 3 ° Paz 4 ° Pts 7 ° Sal 15 ° Çar 13 ° GÜNÜN HABERLERİ İsveç’te kamyonlu saldırı 7 Nisan 2017 Yeni Suriye politikası 7 Nisan 2017 CHP’den ABD saldırısıyla ilgili değerlendirme 7 Nisan 2017 Mutlu bir Türkiye’ye inanıyoruz 7 Nisan 2017 Kimyasal silah kullanılması bir suçtur 7 Nisan 2017 ABD’nin Suriye’deki üssü bombalaması gösteriş 7 Nisan 2017