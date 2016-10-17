İsveç’te 15 temmuz paneli Erdoğan’a tepkiden engellendi

İsveç’te Türkiye’deki olayları izleyen güçlü sivil toplum örgütlerinden oluşan güçlü bir lobi var.

Bu lobi aynı zamanda İsveç’te medyada ve partiler içerisinde de çok güçlü.

Bunların liderleri ile panelin neden engellendiğini konuştum ve Türkiye’nin İsveç’i suçlamasının perde arkasını anlatayım istedim.

Aralarında çok ayıda Türk, Kürt, Alevi, Süryani olan örgütler bu engellemenin arkasında aktif rol oynuyorlar.

Bu örgütler Ak Parti’nin Avrupa’daki ve İsveç’teki örgütü (Avrupa’daki Türk Demokratlar Birliğini (UETD) uzun zamandan beri izlemeye aldıkları için bu örgütün 15 Temmuz panelini yaptıkları girişim ile engellediler.

15 Temmuz darbesi girişiminden sonra yaşanan demokrasiye ters düşen uygulamalar bu panelin yapılmamasındaki birinci nedeni oluşturuyor.

“Kanlı Darbenin Perde Arkası’’ konulu paneli AK Parti’nin Avrupa’daki Türklere bir propagandası olarak gören İsveç’teki bu örgütler panelin engellenmesinde kilit rol oynadılar.

NEDEN SADECE AK PARTİLİ KONUŞMACILAR

Ak Parti’ye yakın gazetecilerden oluşan böyle bir panelin göz boyamaya yönelik olduğunu ve 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’de yaşanan anti demokratik uygulamaların, demokratik bir ülkede propaganda haline getirilmemesi için harekete geçtiklerini belirten bu oluşum bir de bildiri yayınlayarak, Ak Parti iktidarının 15 Temmuz tarihinden sonraki uygulamalarını tek tek sıralayıp eleştirdiler.

Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişimini kullanarak kendisine karşı tüm görüşleri tutuklayarak sindirdiğini bunun yanında özellikle de yazılı, sözlü ve görüntülü medya üzerinde büyük baskı ve kapatmalar oluşturduğunu iddia ettiler.

Yani tepki Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’a da gösterildi

TÜRKİYE HİTLER’İN NAZİ ALMANYASI GİBİ

Erdoğan Türkiye’sinin bugünkü halini Hitler’in Nazi Almanya’sı ile eş gördüklerini de açıklamalarında kaydeden bu örgütler, İsveç’te basın özgürlüğünün olduğunu bütün dünyanın bildiğini, ancak Türkiye’de yaşananların da ortada olduğunu kaydettiler.

AK Parti iktidarının karşı görüşte olan tüm görüşleri gözaltına aldığı bu sindirme politikasının yakında HDP’li siyasilere yöneleceğini de kaydettiler.

Bunlara katılmak elbette mümkün değil ama Türk medyasında İsveç demokrasi düşmanı gibi gösterilince 15 Temmuz Panelinin engellenme gerekçesini de vatandaşlarımızın öğrenmesi gerekir diye perde arkasını yazdım.

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