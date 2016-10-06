İsveçli Türkiye’ye nasıl bakıyor?

Türkiye’nin geleceğinden kaygı duyanlar son yıllarda arttı. Önemli olan Ak Parti iktidarı değil. Türkiye öyle ya da böyle yani iç ve dış kaynaklı olarak bir kaos ile yoğrulup duruyor.

Dışarıdan bakıldığında ise Avrupa ile adı sürekli özdeşen Türkiye’ye artık kaygı ile bakan bir göz var.

Stockholm’de bir gazeteci olarak büfe de işletiyorum. Müşterilerimizin yüzde 99’u İsveçli. Yaklaşık 10 yıldır bu büfe işletmesini yaptığım ve sürekli müşterilerin benim daha önceki mesleğimin gazeteci olduğunu bildikleri için sohbetlerimiz Türkiye üzerinde yoğunlaşıyor.

PKK-AVRUPA’DAN UZAKLAŞAN TÜRKİYE VE ERDOĞAN

İsveç medyasında Türkiye’den haberlerle dolu olduğu için konu dönüp dolaşıp Türkiye’ye sık sık geliyor. Zaman zaman İsveç medyasının Türkiye aleyhine yanlış saptamalarını düzeltmeye kalksam da, İsveçlilerin en çok ettiği konuların başında PKK ve Avrupa’dan uzaklaşan Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan isimi telaffuz ediliyor.

Sanıyorum Recep Tayyip Erdoğan, ismi İsveç’te en tanınmış bir siyasetçi yerini almasına alıyor da, ancak kocaman bir aması da var. İsveçliler Recep Tayyip Erdoğan adını anarken, ‘’Diktatör’’ olarak anıyorlar. Yani İsveç medyasında haberler bu şekilde sürekli çıkarsa, okurun beyninde de böyle yer ediyor.

Tabii ki ‘’Diktatör’’ suçlaması çok ağır ve çok haksız bir suçlama. Ancak İsveç’ten Türkiye’ye baktığımızda bayrak böyle dalgalanıyor.

BENCE TÜRKİYE’Yİ SEVİYORLAR

İsveç’te yaklaşık 30 yılı aşkın süredir yaşıyorum. Hangi Türk’e sorarsanız İsveçliler Türkiye’yi seviyor mu diye büyük bir bölümü ‘’Hayır’’ der. Ben bu görüşe katılmıyorum. Nedeni ise bizi seviyorlar. Yani birey olarak Türk olduğunu söylediğinde ‘böyle bir etkileşme olmuyor.

Sonra 1970’lerde Türkiye’ye başlayan turist ilgisi sürekli artmış. 3 yıl öncesinde 500 binin üzerindeydi. Türkiye’yi Avrupa’da görmek istediklerini de hissediyorum. Türkiye konusunda çok kafa yoran bir millet.

İsveç Kralı Demirbaş Şarl’ın XII Karl, Osmanlı İmparatorluğu’na sığınmasından başlayan bir dostluğun bilincini de içlerinde yaşatıyor. 1960’lar da İsveç’e gelen Türklere kucak açan İsveçliler, 1970’lerde başlayan ilgisi günümüze kadar da hızla artarak devam eden bir millet. İsveç hükümetinin Türkiye’nin AB ilişkilerinin son yıllarda ivme kazanmasında, çok büyük arabuluculuk yaptığını da çok yakından biliyorum.

Durum böyle olunca belki bazılarımız İsveç Parlamentosu sözde Ermeni soykırım tasarısını neden kabul etti diyecek. İnanın bu uluslararası bir lobi olayı. Bu dünyanın değişik ülkelerinde de bugünde kabul ediliyor. Bunun bir kıymeti harbiyesi yok. Sonuçta İsveç, Türkiye’nin yanında bir ülkedir.

PEKİ, NEDEN BUNLARI ANLATIYORUM

Şimdi bana soracaksınız, neden bunları bize anlatıyorsun diye. İsveç’i beğenmeye bilirsiniz. İskandinavya’nın 9,5 Milyonluk az nüfuslu bir ülkesi diyebilirsiniz. Ancak bırakın ekonomik güçlerini, diplomatik olarak uzun yıllardır, dünyada saygın ve sözü dinlenen bir ülkedir. İskandinav ülkelerinin abisidir. O dediğine batı itibar eder. Dünyada da diplomatik uzlaşmalarda hep önemli rol oynamıştır. O nedenle bu beğenmediğimiz ülkede sokaktaki insan Türkiye’yi Avrupa’dan uzaklaşan, diktatöre teslim olmuş bir ülke olarak görürken, Türkiye’nin ince karnı olan PKK ve Kürdistan konusunda da duyarlı. Medyanın yönlendirmesine göre taraf tutabiliyor. Bizde bu konuda orta hakemi oynuyoruz.

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