İsveçli teknik direktörden Hopf ve Khalili’ye övgü

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İsveç Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, Gençlerbirliği’nden kaleci Johannes Hopf ve orta saha oyuncusu Abdul Rahman Khalili’nin formlarından memnun olduğunu ve iki futbolcuyu da önümüzdeki dönemlerde milli takıma çağırabileceğini söyledi.

Andersson, yaptığı açıklamada, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde Lüksemburg ve Bulgaristan ile oynayacakları maçların aday kadrosuna Johannes Hopf ve Abdul Rahman Khalili’yi dahil etmediğini hatırlatarak, “Türkiye’de oynayan 6-7 İsveçli futbolcuyu yakından takip ediyorum. Gençlerbirliği’nin kalesini koruyan Hopf, son yıllarda kendini çok geliştirdi ve takımında iyi maçlar çıkardı. Khalili’nin de kendini geliştirdiğini ve Gençlerbirliği’nde forma şansı bulmaya başladığını görmek bizi sevindirdi. Hopf ve Khalili’nin performanslarından memnunum. Önümüzdeki dönemlerde iki futbolcuyu da milli takıma dahil edebilirim. Türkiye’de oynayan diğer futbolcuları da takip eden bir ekibimiz var. İyi oynayan ve hak edenler zamanla milli takım kadrosunda kendilerine yer bulabilecek.” diye konuştu.

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