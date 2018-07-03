Türkiye Futbol Federasyonu ,(TFF) resmi sitesi üzerinden yapılan açıklama ile 10 Eylül 2018 tarihinde UEFA Uluslar Ligi kapsamında deplasmanda oynanacak olan İsveç karşılaşmasının biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

TFF tarafından yapılan açıklama şöyle;

“A Milli Takımımızın İsveç ile 10 Eylül 2018 Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının misafir takım tribünü öncelikli bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı üyeleri için başladı. İsveç’in Solna kentindeki Friends Arena’nın ev sahipliği yapacağı ve TSİ 21.45’te (yerel saatle 20.45) başlayacak karşılaşma için Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri’nin öncelikli bilet satın alma hakkı üç gün devam edecek. Maçın bilet satışı, internet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşiyor. Biletler, ‘Teslimat noktası’ seçeneğiyle futbolseverlere ulaştırılacak. Teslimat noktasını önümüzdeki günlerde www.tff.org ve taraftarkulubu.tff.org sitelerinden öğrenebilirsiniz.”

Öte yandan İsveç-Türkiye maçının misafir takım tribünü bilet fiyatının 175 TL olduğu açıklandı.