İsveç sığınmacı kabulünü iki kat arttırıyor

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İsveç Hükümeti bugün kamuoyuna sunulan bütçe tasarısı uyarınca Birleşmiş Milletler sığınmacı kotasından bu yıl kabul ettiği sığınmacı sayısının iki katından fazlasını almayı planlıyor.

İsveç’de yeni bütçe tasarısında BM kotasından bu yıl kabul edilen sığınmacı sayısı 1.900 iken, BM kotasından alınacak sığınmacı sayısının 2017 yılında 3.400 kişiye çıkarılması öngörülüyor.

BM kotasından 2018 yılından itibaren de alınacak sığınmacı sayısı ise 5 bin olarak hedefleniyor.

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İsveç’in komşusu Danimarka’nın hükümeti ise geçtiğimiz hafta aldığı bir kararla BM kotasından kabul edilen sığınmacı alımını tümüyle durdurmuştu.

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