Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsveç Başbakanı Stefan Löfven’in “dış güçlerin gelecek yıl yapılacak İsveç seçimlerini etkilemeye çalıştığı” iddialarını “çocukça” diye nitelendirdi.

İsveç Başbakanı Ocak ayında düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, “yabancı bir gücün” sahte resmi mektuplar yolladığı, hükümet üyeleri adına sahta Twitter hesapları açıldığını belirterek, İsveç seçim güvenliğini etkileme kampanyaları yürütüldüğünü iddia etmişti.

Stefan Löfven konuşmasında, ağırlıklı olarak Rusya’yı suçlayarak gelecekte İsveç seçimleri güvenliğinin garantisi olmadığı endişelerini dile getirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerikan National Interest gazetesinin yayınladığı röportajında ABD, Almanya, Fransa yada İngiltere seçimlerine Rusya’nın karışma iddialarını “tümüyle temelsiz suçlamalar” olarak değerlendirip İsveç Başbakanı’nın iddialarına da yanıt verdi.

Lavrov röportajında “Bu arada dün İsveç Başbakanı’nın da Rusya’nın İsveç seçimlerine yüzde 100 karışacağı endişelerini okudum. Samimi olarak söylemek gerekirse bu çocukça bir şey. Ya masaya delilleri koyarsınız yada sizi mahçup duruma düşüren açıklamalardan kaçınırsınız” dedi.

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