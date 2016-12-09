İstismar sonucu doğum yapan küçük kızın ifadesi:

Bir adamın verdiği meyve suyunu içince kendimden geçtim

DİYARBAKIR’ın Çınar İlçesi’nde karın ağrısı şikayeti ile götürüldüğü hastanede hamile olduğu anlaşılan ve doğum yapan, resmi kayıtlara göre 11, kendi beyanına göre 15 yaşındaki olan G.D. ifadesinde, tarım işçisi olarak gittikleri Sivas’ta bir kişinin verdiği meyve suyunu içtikten sonra kendinden geçtiğini ve bu sırada cinsel istismara uğradığını söyledi. Polis tarafından hazırlanan fezlekede şüpheli olarak bir kişinin adı yer alırken, G.D., “Kanamam olmuştu, korktuğum için kimseye söylemedim. Bana bunu yapan kişiden şikayetçiyim” dedi.

Çınar’da karın ağrısı nedeniyle Diyarbakır’da götürüldüğü hastanede hamile olduğu anlaşılan ve geçen 23 Kasım’da sezaryenle doğum yapan G.D.’nin, doğum yaptırılmadan önce polis tarafından çocuk izleme merkezinden alınan ifadesi ortaya çıktı. Hazırlanan fezlekede G.D.’nin ifadesi şöyle yer aldı:

“Ben 15 yaşındayım, dördüncü sınıfa kadar okudum sonra okulu bıraktım. Babam yaşlı olduğu için çalışmıyor. Annem hasta olduğu için çalışmıyor. 5 erkek, 1 kız kardeşiz. Biz her yıl Sivas’a bağlı bir köye çalışmaya gidiyoruz. Bu köyde çobanlık yaparız. Geçen sene yine ben, annem, babam ve abimlerin ile yengem gitmiştik. Orada hastaneye gittiğimde hamile olduğumu söylediler. Bu olay Sivas’ın köyünde oldu. Biz Sivas’ta tek katlı bir evde kalıyoruz. Ben, iki abim S. ile M. ile aynı kalıyoruz. Kaldığımız yer eski bir okuldu. Abimler salonda, ben odada yatardım. Abime öğle yemeği götürüyordum. Yolda bir adam bana tasta meyve suyu verdi. Köyde bazı kimseler bize yiyecek ve içecek getiriyorlardı. O adam gittikten sonra meyve suyunu içtim, meyve suyunu içtikten sonra tadında bir tuhaflık olduğunu fark ettim. Uyandığımda pijamam yırtılmıştı. Pijamamda ıslaklık hissettim. Alt eşofmanım çıkarılmıştı. Meyve suyunu içtiğim yer ile bayıldığım yer farklı bir yerdi. Bunu gören kimse olmadı. Kanamam olmuştu, kan yere değmişti. Korktuğum için kimseye söylemedim. Hava sıcaktı, bana bunu yapan kişiden şikayetçiyim.”

Fezlekede, küçük kızın doğumdan sonra yeniden ifadesi alınması istenirken, şüpheli olarak F.M. adı yer aldı. Fezlekeye göre, 15 Kasım’da ifadesi alınan cinsel istismar mağduru G.D.’nin can güvenliği için devlet korumasına alındığı kaydedildi.

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