İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı, Elmadağ Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi şehitleri Kültür ve Sanat Merkezinde yapıldı.

Programa; İlçe Kaymakamı Turgay Ünsal, Belediye Başkanı Gazi Şahin, Garnizon Komutanı Tolga Hacı Mirzaoğlu, İlçe Daire amirleri,öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Program; İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda, bir dakikalık saygı duruşu ve devamında İstiklal Marşımızı okunmasıyla başlayıp Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Atatürk Ortaokulu Müdürünün açılış konuşmasının ardından,öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi,Afrin ile ilgili hazırlanan klipin izletilmesi,Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ile ilgili videosu, Gitme ey yolcu şiirinin okunması, Mehmedim türküsü coşkuyla dinlendi.

İlçemiz genelindeki devlet erkanıyla birlikte İstiklal Marşı’nın okunması ile program sona erdi.