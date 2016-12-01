İstikamet: Yüce divan

Genelkurmay eski Başkanı Karadayı ve Kuvvet Komutanlarına

28 Şubat davasının 86. Duruşmasında iki önemli gelişme oldu.

1- Cumhuriyet Savcısı Levent Savaş dönemin Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının Anayasa mahkemesinde yani Yüce Divan’da yargılanmalarını talep etti.

2- Mahkeme Türkiye’de ilk kez bir eski Başbakanın polis zoru ile mahkemeye getirilmesine karar verdi ki adını yazımın devamında okuyacaksınız.

28 Şubat davası 103 sanıkla başladı ama 3 sanığın vefat etmesi nedeniyle 100 kişiye düştü. 86. Yapılan davanın 87. Duruşması 22 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da yapılacak

Önce birinci önemli gelişmeyi anlatayım. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan 86.duruşmada Cumhuriyet Savcısı Levent Savaş ara mütalaa verdi. Savcı Savaş Mahkemenin görevsizlik kararı vererek sanıkların statülerinden dolayı yargılamanın Anayasa Mahkemesinde yani Yüce Divan’da yapılmasını 5. Ağır Ceza Mahkeme heyetinden talep etti.

5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Fevzi Şıngar, Savcı Savaş’ın bu talebini, “Cumhuriyet Savcısının bu celsedeki görev ile ilgili düşünceleri konusunda önümüzdeki celse karar verilmesine” şeklinde hükme bağladı.

Bu durumda 22 Şubat 2017 tarihinde yapılacak 87. Duruşmada Mahkeme heyeti savcının talebini uygun bulur ve karara bağlarsa dosyalar Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet komutanlarının Yüce Divan’da yargılanmaları için Anayasa Mahkemesine gönderilecek.

İşte 28 Şubat 1997 tarihinde görevde olan dönemin komutanları:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı,

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hikmet Köksal,

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ahmet Çörekçi,

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya,

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Teoman Koman. (vefat etti)

POLİS ZORU İLE MAHKEMEYE

GÖTÜRÜLECEK ESKİ BAŞBAKAN

28 Şubat davasının önemli isimlerinden olan ve müşteki yani şikayetçi olarak 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından defalarca duruşmaya davet edilen eski Başbakan Tansu Çiller hakkında da Mahkeme önemli bir karar verdi.

Mahkemesi Başkanı Hakim Fevzi Şıngar, “ Katılan tanık Tansu Çiller’in sağlık mazeretinin kabulüne, dosya kapsamına göre maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına matuf olarak CMK’nın 43-44. maddeleri (Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu) gereğince yeniden çağrı kağıdı çıkarılmasına, gelmediği taktirde zorla getirileceğinin ihtarına” şeklinde karar verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 2 yıl önce kabul edilen yasaya göre Genelkurmay Başkanları ve Kuvvet komutanlarının Yüce Divan’da yargılanması hükmü bulunuyor.

Bakalım Mahkeme gelecek duruşmada Yüce Divan’da yargılanmaları için dosyalarını Anayasa Mahkemesine gönderme kararı alacak mı?

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...