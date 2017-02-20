Devlet, ibret-i âlem için vergi ve sigorta primlerini ödemeyenleri açıklamaya başladığında yüce basınımız bunlara “yüzsüzler” diye lâkap takmıştı. Zamanla bu listelerde hep aynı isimler, kuruluşlar yer alınca ilgi azalmıştı. Ama şimdi bu listelere yeni bir grup da eklenecek:”İstihdam yüzsüzleri”.

Kimdir bu “istihdam yüzsüzleri” derseniz; bu grup yaklaşık üç hafta önce Ankara’da Sayın Cumhurbaşkanı’nın talimatlarıyla başlatılan “istihdam milli seferberliği” toplantısına katılan, katılmasa bile açıktan destek veren, kendilerine “sefer görev emri” çıkarıp yüz binlerce işsizi işe alacağını açıklayan, “biz de varız” nidalarıyla seferberliğe koşan ancak geçen sürede bir işsize iş bile vermeyenlerden oluşacak..

Bu gruba girecekleri de “bana söz verip de işsizi işe almayanları ifşa edeceğim “ sözleriyle tâbii ki Cumhurbaşkanı belirleyecek.

Arkadaş; yandınız, topun ağzına geldiniz. Biz size söyledik. Sizleri “çılgın patronlar” olarak nitelendirdik ve “bir gecede olmayacak, yapılamayacak işlerle, sözlerle Saray’ı kandırmayın” dedik ve hatta “birileri sizin bu sözlerinizi takip eder, hatta kaç kişiyi işe aldığınızı teker teker sayar. Ötesine karışmayız” diye de uyardık. Daha geçen hafta, 16 Şubat’ta, “ çılgın patronlar elinizi çabuk tutun “diye yine hatırlatma yapmış ve özetle şunları yazmıştık:

“(Çılgın patronlar) daha ne bekliyorsunuz? Eliniz çabuk tutun. Önünüzde 60 gün kaldı. Gidin İŞKUR ofislerinin önüne, kaşına, gözüne, öz geçmişine, diplomasına, uygunluğuna, sanatına, ihtiyaca bakmadan, genç yaşlı, kadın erkek kim varsa kamyonlara doldurup götürün, iş verin. Evetçilere de meydanlarda “bakın işsizliği azalttık” demelerine imkân sağlayın. Söz verdiğiniz gibi, yüz binleri bir gecede işe almazsanız ve bu durum bir de sandığa yansırsa gerisini siz düşünün (…) Ama gördüğümüz kadarıyla yaprak kımıldamıyor. Bugüne kadar “şu kadar insanı işe aldık” diyen olmadığı gibi telefonlara çıkan, ortalıkta dolaşan, demeç üzerine demeç patlatan “çılgın patronlar” da bir anda yok oldular. Eğer referandumda işler ters giderse, Saray’dan (aynen iş başvurularına dediğiniz gibi) “biz sizi ararız” cevabını çok duyarsınız”.

Şimdi Cumhurbaşkanı çabuk davrandı, sizi “ tam saha markaja aldı”, “ifşa edeceğim” sözleriyle meydanların önüne attı, işsizlerle karşı karşıya bıraktı. “Verdikleri sözleri tutmuyorlar, bunlar vergi, sigorta ödemeyenler gibi, istihdam yüzsüzleri” denilmeye başlanırsa muhatap sizlersiniz.

15 yıllık deneyimden biliyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı bir konuyu kafasına koydu mu, sonuç almadan bırakmaz, önüne çıkan engelleri kaldırır, engel olanları da tek tek devre dışı bırakır. Tekrar yazalım, günah bizden gitsin:

Eyyy çılgın patronlar: Ne işiniz varsa bırakın, toplantılarınızı, randevularınızı iptal edin, doğrudan işsiz avına çıkın. Yoksa yakında isimleriniz meydanlarda yankılanır, yüz binler ezber eder ve “istihdam yüzsüzleri” listesine girmeye başlarsınız. Bir girdiniz mi, (bankaların listesi gibi), ağzınızla kuş tutsanız bile yıllarca bu kara listeden çıkamazsınız. Hayat 16 Nisan’dan sonra da devam edecek Unutmazlar, unutturmazlar. Söz vermeseydiniz birader!

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