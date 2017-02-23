Özkök, yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin başlattığı istihdam seferberliğine Aksaray Ticaret Borsası olarak kayıtsız kalmayarak, hemen çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Toplumun huzur ve saadetinin, toplumda birlik, beraberlik, paylaşma ve yardımlaşma ile gerçekleşebileceğine dikkat çeken Özkök, şunları kaydetti:

“Geçmişten bu yana birçok badire atlatmış Türkiye ekonomisini, zor duruma düşürmeye çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Nasıl saldırırlarsa saldırsınlar, başarılı olamayacaklar. Biz bir oldukça, el ele, omuz omuza verdikçe bizi yenemeyecekler. Bizler Türk milleti olarak, ülkemizin geleceği için daha çok çalışmaya söz veriyoruz. İşçi kardeşlerimizle omuz omuza vererek daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz ve daha çok ticaret yapıp yatırıma dönüştüreceğiz. Aksaray Ticaret Borsası olarak daha çok üretip katma değer sağlamak, istihdama katkıda bulunmak amacıyla ülke genelinde başlayan istihdam seferberliğine üye ve halkımızın yer almasını istiyoruz.”