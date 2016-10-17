İstihdam piyasasında bayram durgunluğu!

Ağustos ayında canlanma yaşayan istihdam piyasası uzun bayram tatilleri nedeniyle Eylül ayını durağan geçirdi.

Kariyer.net’te Eylül ayında yayınlanan yeni iş ilanı sayısı bir önceki aya göre %20, geçen yılın aynı ayına göre ise %8 oranında düşüş gösterdi.

Türkiye’nin hem işveren hem de adaylar tarafından en çok tercih edilen insan kaynakları platformu Kariyer.net, Eylül 2016 dönemine ait İstihdam Endeksi verilerini açıkladı.

Kariyer.net’te Eylül ayında toplam 11.734 yeni iş ilanı yayınlandı. Yayınlanan yeni iş ilanı sayısı Ağustos ayına göre %20 oranında düşüş gösterirken, geçen yılın Eylül ayına göre %8 oranında bir düşüş yaşandı. Endeks verilerine göre Eylül’de yayınlanan toplam 49.449 iş ilanı sayısı, 2015’in Eylül ayına kıyasla %4 oranında azaldı.

Toplam iş ilanı sayısında geçen aya göre ise %8 oranında azalma görüldü. Kariyer.net’te Eylül ayında yayınlanan yeni iş ilanları sayesinde yaklaşık 40 bin kişi yeni iş fırsatı yakalamış oldu.

İstihdam Endeksi verilerini değerlendiren Kariyer.net Genel Müdürü Yusuf Azoz, “Eylül ayında yıllık izinlerin uzun bayram tatiliyle birleşmesi küçük bir oranda durağanlığa neden oldu. 2016 yazını genel olarak inişli çıkışlı geçiren istihdam piyasasının tatillerin sona ermesi nedeniyle yeniden hareketlenmesini bekliyoruz. 2016 yılının son çeyreğinde istihdamda olumlu bir kıpırdanma olacağına inanıyoruz” dedi.

Sağlık sektörü iş ilanlarına başvuru %18 oranında arttı

İstihdam Endeks verilerine göre, başvuru yapılan ilan sayısında geçen ay ikinci sıraya gerileyen Tekstil sektörü Eylül ayında tekrar birinci sıradaki yerini aldı ve 4.689 başvuru yapılan ilan sayısına ulaştı. Tekstil sektörünü sırasıyla Yapı (4.506), Sağlık (4.144), Üretim (3.996), Hizmet (3.691), Bilişim (3.327), Otomotiv (3.313), Ticaret (3.257), Elektrik & Elektronik (2.254) ve Gıda (2.031) sektörleri takip etti. Sağlık sektörü başvuru yapılan ilan sayıları geçen yılın Eylül ayına oranla %18 artış göstererek lider sektörler arasında geçen yıla oranla en çok artış gösteren sektör oldu.

Bursa ve İzmir’de istihdam

imkanlarında büyüme

Eylül ayı endeks verilerine göre İstanbul Avrupa yakasında 17.932, Anadolu yakasında 14.580 olmak üzere İstanbul genelinde toplam 32.512 ilan yayınlandı. İstihdam lideri İstanbul’u sırasıyla Ankara (5.693), İzmir (3.892), Bursa (3.593) ve Kocaeli (3.056) illeri takip etti.

İş ilanı sayıları geçen yıla oranla İstanbul’da, Ankara’da ve Kocaeli’de düşüş gösterirken; Bursa’da %5, İzmir’de %3 artış gösterdi.

Muhasebe Elemanı ihtiyacında artış

Eylül ayında en çok ihtiyaç duyulan pozisyon 6.882 ilan ile yine Satış Temsilcisi oldu. Bu pozisyonu sırasıyla Mühendis (4.493), Muhasebe Elemanı (2.318), Teknisyen (1.000), Satış Müdürü (909), Mağaza Müdürü (863), Tekniker (832), İnsan Kaynakları Uzmanı (642), Çağrı Merkezi Elemanı (569) ve Sekreter (520) ilanları takip etti. Geçen yılın Eylül ayı ile kıyaslandığında Muhasebe Elemanı pozisyonuna olan ihtiyacın %7 oranında arttığı gözlendi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...