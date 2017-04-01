Almanya’da MİT ve DİTİB’e yönelik casusluk suçlaması gündemdeki yerini koruyor. Dünkü yazımda sizlere MİT’in Alman istihbaratı (BND) başkanına verdiği liste ve fotoğraflardan söz etmiştim.

Fotoğrafların gizli çekim olması nedeniyle istihbarat başkanının verdiği tepkiyi aktarmıştım.

Liste ile ilgili bir gelişme de Merkel’in Salı günü istihbarat başkanı ve yetkili bakanlarla yaptığı değerlendirme toplantısı oldu.

MİT’in Almanya’da izlediği öne sürülen listedeki isimler arasında Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Michelle Müntefering’ de vardı.

Aynı akşam Alman basını listede Müntefering ve bir eyalet milletvekilinin yer aldığını duyurdu.

Frankfurter Allgemeine gazetesinin (FAZ) haberine göre Merkel çarşamba sabahı Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı ile Federal Güvenlik Kurulu’nda bir araya geldi. Toplantıya BND Başkanı Bruno Kahl de çağrıldı.

Merkel, listede Alman milletvekilinin adının yer aldığı haberini basından öğrendikleri için BND Başkanı Kahl’e tepki gösterdi.

Ancak BND Başkanı bu konuda kendisinin de bilgilendirilmediğini savunmuş. FAZ’ın haberine göre Merkel, toplantıda Kahl’e 2 hafta önce Spiegel dergisine verdiği röportajdan dolayı da kızmış.

Yazımda bahsettiğim gibi istihbarat başkanı Kahl, 15 Temmuz darbe girişiminin ardında Fethullah Gülen’cilerin olduğuna inanmadıklarını’ söylemişti.

Bu tartışmalar nereye varacak henüz kestirmek zor.

Ama Merkel seçmenleri mi şirin gözükeyim diye milliyetçi şovlar yapmıyor veya bugüne kadar Türkiye ile olan ilişkilerinde de hiç tahrik eden açıklamalar yapmadı.

Aslına bakarsanız Merkel bugüne kadar görev yaptığı süreler içinde bana göre en usta yıllarını yaşıyor.

Çünkü artık hem Avrupa’yı hem Ortadoğu’yu iyice tanıdı ve gelişen olaylara hakim. Krizleri ustalıkla savuşturabiliyor.

Almanya’daki seçimlerde onun karşısında yeterince donanım ve tecrübeye sahip bir rakip göremiyorum açıkçası.

Daha önceleri hiç beğenmediğim Merkel’i şimdilik Almanya’nın başında en doğru kişi olarak görüyorum desem yanlış olmaz.

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