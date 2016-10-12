İstediğimiz sonucu alacağız

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek

Gençlerbirliği’nin teknik direktörü İbrahim Üzülmez, yenilgisiz iki takımın karşılaşacağını vurgulayarak, şunları söyledi: “Maalesef çok eksik çalıştık. Milli maç arasında 7-8 oyuncumuzun milli takımlarda olması, çalışma anlamında bizi biraz daha aksattı.

Oyuncularımız yeni yeni takıma katılmaya başladı. Bugün de 3-4 tanesi gelecek. Tabii ki zor bir maç. Nihayetinde bugüne kadar kaybetmeyen iki takım karşılaşacak. Galatasaray’ın çok kaliteli oyuncuları var. Bireysel anlamda çok yetenekli bir takıma karşı oynayacağız.

Başlarında da çok kaliteli bir hoca var. Bizim için zor bir maç olacaktır, ama oyuncularıma her zaman söylediğim bir şey var. Hangi Gençlerbirliği sahada olacak? Rakibe teslim olan bir Gençlerbirliği mi, yoksa bu maçta kendi karakterini ortaya koyan, saha içerisinde takım bütünlüğü ile hareket edip istediği sonucu almaya çalışan bir Gençlerbirliği mi. Geldiğimiz günden beri söylediğimiz bir şey var. Hiçbir maçta, rakip kim olursa olsun, saha içerisinde mücadele anlamında geride kalan bir Gençlerbirliği takımı yok. Geçen yıldan beri 22-23 maça çıktık. Bu takım her hafta üzerine koyarak çok önemli işler yapıyor. Bu maç da bizim için çok önemli bir maç. Kaybetmedik ve kaybetmeyi de düşünmüyoruz. En az gol yiyen takımlardan birisiyiz ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Zor olacak ve zor olacağını da biliyoruz. Kendi düşüncemizi, kendi mantalitemizi ve kendi oyun anlayışımızı sahaya yansıtarak, bu karşılaşmadan istediğimiz sonuçla ayrılmak istiyoruz. İnşallah, bu düşünce içerisinde olan bir Gençlerbirliği takımı, istediği sonucu alacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

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