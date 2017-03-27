Avrupa ülkelerinde görev yaptığım yıllarda, Türkiye’ye sayısını unuttuğum kadar çok kez “karayolunu kullanarak” gelip gittim… Bu, Batı Avrupa ülkelerinde çalışmakta olan çok sayıdan Türk vatandaşının da yaptığı bir işti…

Bir kısmı memlekete izinli gelirken hediye getirmek zorunluluğu nedeniyle, kimileri büyük aileler için topluca seyahatin daha ucuza getirmek için, bazıları da; altına çektiği arabayı komşulara gösterip, hava basmak maksadıyla…

Çalıştıkları ülkelerde misafir işçi olarak uyum zorluğu çeken Türkler, bu yolculuğunun; bu yolculuğun en uzun ve en zor kısmi olan Yugoslavya ve Bulgaristan bölümünde öyle şeyler yaşardılar ki, hiç unutulmadı…

Yugoslavya’da geçilmesi gerekecek yol bin kilometre civarındaydı… Tecrübeli olanlar, nerede durulması gerektiğini, nerede daha lezzetli yemek bulabileceğini biliyorlardı… Ama asıl prensip, mümkün olduğu kadar az durmaktı…

Slovenya Bölgesi en uygar yerdi yolun üstündeki… Ama Hırvatistan’a girer girmez işler değişiyordu ve en uzun kesim olan Sırbistan’da ise iyice dikkatli olmak gerekiyordu… Çünkü Sırplar Türker’e pek de dostane bakmazlardı…

İsveç’te tanıdığım ki Yugoslav vatandaşı Miroslav Ivich, bir gün bana “Benim babam birine hakaret etmek istediğinde Türk der,” demişti, “Onun kitabındaki en ağır hakaret budur…”

Gerçi artık yol üstündeki benzinciler ve lokantalarda hiç kimse, neredeyse her gün bol bol gördükleri Türklere hakaret etmiyordu ama; onları yolmak, mümkün olduğu kadar çok paralarını almak için de ellerinden geleni yapmayı ihmal etmiyorlardı…

Bulgaristan sınırına gelince; Yugoslav gümrüğündeki free-shop’a girip 2 karton Marlboro almak şarttı… Bu Bulgaristan’dan sorunsuz geçmenin vazgeçilmez ön koşuluydu… Bu çabasının meyvesini da, sınırı geçtiği anda topluyorlardı tabii… Bulgar gümrük kontrol memurları; büyük bir alışkanlık ve rahatlıkla, serpiştirilen Marlboro paketlerini topluyorlardı… İnanılmaz Marlboro düşkünüydüler. Başka marka sigara olduğunda, kızıp tepki bile gösteriyorlardı…

Son dönemde Bulgaristan’ın arası bozunmuştu Türkiye ile. Kısaca “soydaşlar” olarak tanımlanan Türk asıllı azınlık nedeniyle, giderek tırmanmakta olan siyasi bir gerilim vardı. Bulgar makamları da bir anlamda hıncını, Bulgaristan’dan transit geçen Türk vatandaşlarından alıyordu… Gümrükten çıkıp daha 2 kilometre bile gitmeden, yol kenarındaki Türkçe levhaya takılıyordu gözler… “Araba bozulmadan durmak yasaktır” yazıyordu… Türkler; yalnızca yol üstündeki bir kaç benzincide durabiliyorlardı…

Transit yolcuların, daha da açıkçası Türklerin durmasına izin verilen ender benzin istasyonu/restoran kompleksleri vardı ve buralarda yalnızca Bulgar Leva geçerliydi… Eğer Leva yoksa; bir şey yemek ya da hatta su bile içmek mümkün değildi… Hatta tuvalete gitmek için bile Leva şarttı… Garanti olsun diye, ücreti tuvalete girmeden önce istiyorlar, Leva’sı olmayanı da içeri sokmuyorlardı…

Bütün bunlar, aramızın bozuk olduğu ülkelerin arasına Bulgaristan’ın da katılması üzerine geldi aklıma…

Avrupa ülkelerinde yıllardır çalışan Türklere şimdi kızmaya cüret edenler biraz öğrensin diye yazıyorum… Almanya’da bir birahanede rastlayıp biraz konuştuğum o dertli Türk, bana “Bütün kabahat o leylekte. Bok mu vardı da, beni Türkiye’nin üzerinde düşürdu?” demişti…

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