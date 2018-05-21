Seçim heyecanı sürüyor. Partiler milletvekili aday listelerini YSK’ya bildirmek üzere hazırladı. İyi Parti, CHP ve AK Parti’nin YSK’ya bildirdiği geçici aday listeleri şu şekilde:
1. İYİ PARTİ
Tarihi erkene alınmasına rağmen seçime oldukça hazır görünen İyi Parti arkasına belirli bir rüzgarı almış durumda. İyi Parti’nin milletvekili listesine bakacak olursak;
İYİ PARTİ İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI
Tuba Alaylı, Cenk Muradoğlu, Emir Abbas Gürbüz, Mesut Sivri, Kemal Faruk Aysu, Mehmet Okan Oğuz, Mehmet Uğur Özyetgin, Ahmet Kemal Şan, Aysel Çarıkçılar, Nazmi Karabulut, Onur Hanlıoğlu, Ayberk Yüksel, Nazlı Elif Gökdemir, Osman Alper Tunga Hepgür, Mustafa Koray Yücel.
İYİ PARTİ İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI
Furkan Kucur, Bahtiyar Kurt, Mehmet Aslan, Ayşe Taciser, Ülkü Levent, Muammer Demirci.
İYİ PARTİ İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI
Nazlı Ece İşbaşaran, Ali Deveci, Kürşat Özer, Zahide Söğüt, Ali Kıdık, Eser Bozkaya, Aziz Murat Hatipağaoğlu
ADANA 1 İSMAİL KONCUK
ADANA 2 MEHMET METANET ÇULHAOĞLU
ADANA 3 ALİ AYDIN
ADANA 4 NİHAL AĞCA
ADANA 5 RECAİ MERCİMEK
ADANA 6 SİNEM ULUDAMAR
ADANA 7 MEHMET SERTAÇ DURAK
ADANA 8 VEDAT SABANCI
ADANA 9 EREN ÖZER
ADANA 10 HAMZA GÜLTEKİN
ADANA 11 ŞULE TÜDEŞ
ADANA 12 ERCAN ATALAY
ADANA 13 ALİ KABAKLI
ADANA 14 SİBEL ÇAKMAK
ADANA 15 İLKER KILINÇ
ADIYAMAN 1 MAHMUT BOZKURT
ADIYAMAN 2 ABDURRAHMAN EROL ÖZBAY
ADIYAMAN 3 ZÜLFİKAR IŞIK
ADIYAMAN 4 FATİME ZEHRA AKBAŞ
ADIYAMAN 5 MAHMUT CİHAN GÜVENÇ
AFYONKARAHİSAR 1 GÜLTEKİN UYSAL
AFYONKARAHİSAR 2 ABDÜLKADİR AKCAN
AFYONKARAHİSAR 3 OKŞAN ULUSOY EFE
AFYONKARAHİSAR 4 SELAHATTİN MÜHSÜRLER
AFYONKARAHİSAR 5 ALPER YAĞCI
AFYONKARAHİSAR 6 ÖMER ERYEŞİL
AĞRI 1 BEDRİ YAVUZ HATUNOĞLU
AĞRI 2 ADEM KILIÇ
AĞRI 3 MUSTAFA YAŞAR
AĞRI 4
AMASYA 1 AHMET FATİH COŞAR
AMASYA 2 GÖKHAN LAFÇI
AMASYA 3 MEDET EROĞLU
ANKARA-1 1 KORAY AYDIN
ANKARA-1 2 HALİL İBRAHİM ORAL
ANKARA-1 3 MESUT ÖZARSLAN
ANKARA-1 4 AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU
ANKARA-1 5 MİNE BAŞ
ANKARA-1 6 YETKİN ÖZTÜRK
ANKARA-1 7 KADRİYE ÜNLER
ANKARA-1 8 FEHMİ KANDEMİR
ANKARA-1 9 BARIŞ DOĞAN
ANKARA-1 10 ÇAĞLAR AY
ANKARA-1 11 İHSAN KOÇAK
ANKARA-1 12 KENAN TÜRÜDÜ
ANKARA-1 13 HATİCE KÜÇÜK
ANKARA-2 1 ŞENOL BAL
ANKARA-2 2 ERSÖNMEZ YARBAY
ANKARA-2 3 GÖKHAN BEKER
ANKARA-2 4 FARUK KÖYLÜOĞLU
ANKARA-2 5 HASAN SEYMEN
ANKARA-2 6 HEDİYE AKDERE
ANKARA-2 7 TUNCAY TEKAY
ANKARA-2 8 HÜSEYİN ÖZLÜK
ANKARA-2 9 BAHA CANKUT SARITAŞ
ANKARA-2 10 ÇİĞDEM BİNGÖL
ANKARA-2 11 BARIŞ ÇALIŞKAN
ANKARA-3 1 DURMUŞ YILMAZ
ANKARA-3 2 AYHAN ALTINTAŞ
ANKARA-3 3 REŞAT ERDOĞAN
ANKARA-3 4 TAMER KAYAALP
ANKARA-3 5 AYŞE SUCU
ANKARA-3 6 ÖMER KARAKAŞ
ANKARA-3 7 HÜSEYİN ŞİMŞEK
ANKARA-3 8 UMUTCAN GÜNERKAYA
ANKARA-3 9 AHMET CAN BUĞDAY
ANKARA-3 10 BÜLENT GÜRSOY
ANKARA-3 11 ALİ IŞINER HAMŞİOĞLU
ANKARA-3 12 BERİL GÜMÜŞ
ANTALYA 1 FERİDUN BAHŞİ
ANTALYA 2 HASAN SUBAŞI
ANTALYA 3 TUBA VAROL ÇOKAL
ANTALYA 4 FULYA YASEMİN
ANTALYA 5 KADRİ LEVENT DİM
ANTALYA 6 MUSA ERTUĞAN
ANTALYA 7 BÜNYAMİN SEÇME
ANTALYA 8 NEŞE TOKER
ANTALYA 9 MERYEM AYDOĞAN
ANTALYA 10 CAFER ÜNAL
ANTALYA 11 CAHİT KOCABEYOĞLU
ANTALYA 12 BİROL ÜSTEM
ANTALYA 13 ÖNAL ÇAVUŞOĞLU
ANTALYA 14 ALPER TUNÇER
ANTALYA 15 YAKUP CEM ÇINAR
ANTALYA 16 LEYLİ KEMAL
ARTVİN 1 FİLİZ AKYÜZ
ARTVİN 2 KAMİL AKSU
AYDIN 1 AYDIN ADNAN SEZGİN
AYDIN 2 BERNA SUKAS
AYDIN 3 HALİL İBRAHİM AKTEMUR
AYDIN 4 ŞULE TUNTAŞ
AYDIN 5 FEVZİ KÖSE
AYDIN 6 SÜLEYMAN DEMİRCİ
AYDIN 7 MUSTAFA ORHUN ÇETİN
AYDIN 8 SEMRA YÜCEL
BALIKESİR 1 İSMAİL OK
BALIKESİR 2 KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK
BALIKESİR 3 NEZAHAT SALON
BALIKESİR 4 YAŞAR GENÇ
BALIKESİR 5 BEGÜM KÜÇÜKOĞLU
BALIKESİR 6 KERİMAN KÜLTÜR
BALIKESİR 7 ÖZLEM URAL
BALIKESİR 8 EROL AYDEMİR
BALIKESİR 9 ONUR ŞENEL
BİLECİK 1 MESUT TEKİN
BİLECİK 2 BATUHAN ATALAY
BİNGÖL 1 MEHMET SAİT YAZICI
BİNGÖL 2 ABDURRAHİM ARİÇ
BİNGÖL 3 SELAHETTİN EKİNCİ
BİTLİS 1 MEHMET SAİT YAZICI
BİTLİS 2 ABDURRAHİM ARİÇ
BİTLİS 3 SELAHETTİN EKİNCİ
BOLU 1 MEHMET AYDIN
BOLU 2 İRFAN BAYAR
BOLU 3 NİMET İNCE
BURDUR 1 OSMAN KURT
BURDUR 2 HÜSEYİN ERDEM
BURDUR 3 HATİCE FUNDA BÜLBÜL
BURSA-1 1 İSMAİL TATLIOĞLU
BURSA-1 2 SAMİ BİLGE
BURSA-1 3 YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU
BURSA-1 4 YÜKSEL YILMAZ
BURSA-1 5 ABDULLAH ALAGÖZ
BURSA-1 6 SERMİN ÖZENSOY
BURSA-1 7 ÜSTÜN TUNALIGİL
BURSA-1 8 ÖZGÜR ŞİMŞEK
BURSA-1 9 AYHAN TAYFUR
BURSA-1 10 MERVE ASA
BURSA-2 1 AHMET KAMİL EROZAN
BURSA-2 2 HASAN TOKTAŞ
BURSA-2 3 ADNAN İSLAMOĞULLARI
BURSA-2 4 SERPİL ARSLANTÜRK
BURSA-2 5 ALİ EKBER CAN
BURSA-2 6 BETÜL BAYRAKTAR ORHAN
BURSA-2 7 İSMAİL ŞENOL
BURSA-2 8 YAVUZ BÜLBÜL
BURSA-2 9 FAZLI SEYİS
BURSA-2 10 ÖZGEHAN KOÇER
ÇANAKKALE 1 RIDVAN UZ
ÇANAKKALE 2 İSMET BALKAN
ÇANAKKALE 3 İKBAL AYTAÇ
ÇANAKKALE 4 MEHMET TAMER ERGÜN
ÇANKIRI 1 AYDIN AYANOĞLU
ÇANKIRI 2 GAMZE ATALAY
ÇORUM 1 FATİH MEHMET ARSLAN
ÇORUM 2 ABDULLAH KARAMAN
ÇORUM 3 SEFER YILMAZ
ÇORUM 4 SİNEM SARI
DENİZLİ 1 YASİN ÖZTÜRK
DENİZLİ 2 ŞULE TÜRKARSLAN
DENİZLİ 3 NAFİZ ÖZ
DENİZLİ 4 TEMEL BAŞBUĞ
DENİZLİ 5 MEHMET ALİ UZAKGİDER
DENİZLİ 6 ZEYNEP SÖZERİ
DENİZLİ 7 MURAT GÜNGÖR
DENİZLİ 8 HÜSEYİN KÖSEOĞLU
DİYARBAKIR 1 MEHMET SALİM ENSARİOĞLU
DİYARBAKIR 2 AHMET YİĞİT
DİYARBAKIR 3 HANDAN KAÇMAZ
DİYARBAKIR 4 CEVDET DEMİR
DİYARBAKIR 5 NAZIM KAYA
DİYARBAKIR 6 FERHAT ALTINDAĞ
DİYARBAKIR 7 DOĞAN YONTÜRK
DİYARBAKIR 8 ENGİN KONAKÇI
DİYARBAKIR 9 NİHAT ARİF TEKİN
DİYARBAKIR 10 SELMA TANİN
DİYARBAKIR 11 ABDÜLBAKİ ÇAKMAK
DİYARBAKIR 12 ABDÜLKADİR ÇELEBİ
EDİRNE 1 MEHMET AKALIN
EDİRNE 2 ORHAN ÇAKIRLAR
EDİRNE 3 DİLEK KIRMIZI
EDİRNE 4 İSMET ERSÖZ
ELAZIĞ 1 YAVUZ TEMİZER
ELAZIĞ 2 ABDÜLKERİM EFLATUN
ELAZIĞ 3 ALİ YÜCEL UYGUR
ELAZIĞ 4 MUSTAFA KEMAL ATİKELER
ELAZIĞ 5 ENİS GİRAY
ERZİNCAN 1 AYŞE ŞÜKRAN ALPTEKİN
ERZİNCAN 2 CENANİ DAĞHAN ÇAKMAK
ERZURUM 1 MUHAMMET NACİ CİNİSLİ
ERZURUM 2 ZEKAİ KAYA
ERZURUM 3 FATMA CANAN UÇAR
ERZURUM 4 YILMAZ CEYRAN
ERZURUM 5 ALPASLAN KÜNİ
ERZURUM 6 DENİZ SİNİCİ
ESKİŞEHİR 1 ARSLAN KABUKÇUOĞLU
ESKİŞEHİR 2 ÖMER İBRAHİM SAYIN
ESKİŞEHİR 3 EREN EKMEN
ESKİŞEHİR 4 EBRU SERVİ
ESKİŞEHİR 5 EMRE DEMİR
ESKİŞEHİR 6 ARİF GEÇKALAN
ESKİŞEHİR 7 GÖKÇE YATMAZ
GAZİANTEP 1 İMAM HÜSEYİN FİLİZ
GAZİANTEP 2 MEHMET CAN TUĞSUZ
GAZİANTEP 3 CELAL YILDIRIM
GAZİANTEP 4 MEHMET ÖMER ARPACIOĞLU
GAZİANTEP 5 İSMET KILIÇ
GAZİANTEP 6 İBRAHİM KESKİN
GAZİANTEP 7 LİNA OCAK
GAZİANTEP 8 OĞUZ HOCAOĞLU
GAZİANTEP 9 SANEM KASAPSEÇKİN
GAZİANTEP 10 İZETTİN ŞAHİN
GAZİANTEP 11 İLKER BAY
GAZİANTEP 12 CEREN SOYLU
GAZİANTEP 13 ÜNVER BÜLENT GÖKSEVEN
GAZİANTEP 14 MEHMET ÇELİK
GİRESUN 1 ORHAN ERZURUM
GİRESUN 2 ÜNZİLE YÜKSEL
GİRESUN 3 AHSEN TÜRK
GİRESUN 4 OSMAN ÇALIŞKAN
GÜMÜŞHANE 1 ALİ ATEŞ
GÜMÜŞHANE 2 NECDET İLHAN
HAKKARİ 1 DİLEK TANRIKULU
HAKKARİ 2 YILDIRIM ÖRNEK
HAKKARİ 3 Ayşe Tezel
HATAY 1 BİLAL KARACA
HATAY 2 MEHMET BİÇER
HATAY 3 MEHMET KORMAN
HATAY 4 MEHMET ALİ YILDIRIM
HATAY 5 HATİCE GÜZEL
HATAY 6 ZEKİ TOPRAK
HATAY 7 İLKER ÇALIŞKAN
HATAY 8 KEVSER EKER
HATAY 9 ERTUĞRUL GAZİ DENER
HATAY 10 ŞAHİZAR SEBER
HATAY 11 ALİ KEMAL KÖMÜR
ISPARTA 1 AYLİN CESUR
ISPARTA 2 MUSTAFA ŞİMŞEK
ISPARTA 3 SÜLEYMAN SAMİ ALTINKAYA
ISPARTA 4 ŞÜKRÜ LEVENT BAŞYİĞİT
MERSİN 1 BEHİÇ ÇELİK
MERSİN 2 ZEKİ HAKAN SIDALI
MERSİN 3 ÖZER ÖZEL
MERSİN 4 ÜLKÜ SİNCAR
MERSİN 5 VOLKAN ALKAN
MERSİN 6 HASAN DOYDU
MERSİN 7 OSMAN YILMAZ
MERSİN 8 ÜLKÜ CENGİZ
MERSİN 9 SÜLEYMAN ÇETİN
MERSİN 10 HÜSNİYE EKİNGEN
MERSİN 11 AYDIN RIFAT KOCABAŞ
MERSİN 12 MUSTAFA KUNT
MERSİN 13 ASPORÇA MELİS KESER
İSTANBUL-1 1 HAYRETTİN NUHOĞLU
İSTANBUL-1 2 AHMET ÇELİK
İSTANBUL-1 3 YAVUZ AĞIRALİOĞLU
İSTANBUL-1 4 MERAL ALEMDAR
İSTANBUL-1 5 YÜCEL COŞKUN
İSTANBUL-1 6 ONUR AYDIN
İSTANBUL-1 7 MUSTAFA VEYSEL GÜLDOĞAN
İSTANBUL-1 8 EMİNE KÜÇÜKALİ
İSTANBUL-1 9 ADİL ERKOÇ
İSTANBUL-1 10 ARİF TEVETOĞLU
İSTANBUL-1 11 DURSUN ÇOLAK
İSTANBUL-1 12 SULTAN NESLİHAN SEVEN
İSTANBUL-1 13 OĞUZ SARUL
İSTANBUL-1 14 MİTHAT BORA BULUT
İSTANBUL-1 15 NAZLI ASPAY CEBECİ
İSTANBUL-1 16 OKTAY ERÇAKAR
İSTANBUL-1 17 ŞENTÜRK DEMİRAL
İSTANBUL-1 18 FUAT ONBAŞILI
İSTANBUL-1 19 KUBİLAY PEYİK
İSTANBUL-1 20 HİLAL TUNCER
İSTANBUL-1 21 UFUK ÜNAL
İSTANBUL-1 22 SAYGIN ÖZYILDIRIM
İSTANBUL-1 23 MEHMET ALİ ÖZDEMİR
İSTANBUL-1 24 SEVGİ ŞAHİN
İSTANBUL-1 25 BARIŞ TAVLAŞOĞLU
İSTANBUL-1 26 TUBA ALAYLI
İSTANBUL-1 27 AYSEL KIRALİ
İSTANBUL-1 28 YELDA GARGUN
İSTANBUL-1 29 MURAT AĞIREL
İSTANBUL-1 30 ONUR HANLIOĞLU
İSTANBUL-1 31 ÖNDER FARUK PARMAK
İSTANBUL-1 32 BÜLENT ASLAN
İSTANBUL-1 33 YÜKSEL KARAÇAM
İSTANBUL-1 34 YÜKSEL BAT
İSTANBUL-1 35 CANER YILMAZ
İSTANBUL-2 1 ÜMİT ÖZDAĞ
İSTANBUL-2 2 FATİH MEHMET ŞEKER
İSTANBUL-2 3 ÖZCAN PEHLİVANOĞLU
İSTANBUL-2 4 İLAY AKSOY
İSTANBUL-2 5 COŞKUN YILDIRIM
İSTANBUL-2 6 MEHMET ASLAN
İSTANBUL-2 7 BİNNUR KARADAĞLI
İSTANBUL-2 8 ALİ DİNÇER ÇOLAK
İSTANBUL-2 9 VEDAT YENERER
İSTANBUL-2 10 ABDULLAH İLKER SUNGUR
İSTANBUL-2 11 NURİ YILMAZ
İSTANBUL-2 12 CEMİLE ALBAŞ
İSTANBUL-2 13 RÜSTEM FIRAT
İSTANBUL-2 14 AYCAN GÜLEÇLİLER
İSTANBUL-2 15 SEMİH İLHAN SÖYLEMEZOĞLU
İSTANBUL-2 16 GÖKHAN KARGI
İSTANBUL-2 17 ALİ AKER
İSTANBUL-2 18 ERTAN VAROL
İSTANBUL-2 19 MUAMMER DEMİRCİ
İSTANBUL-2 20 HÜSEYİN ÖNDEŞ
İSTANBUL-2 21 YAŞAR KIZILKUM
İSTANBUL-2 22 BURÇİN GÖKÇE
İSTANBUL-2 23 ÖMER LÜTFÜ ÖZENÇ
İSTANBUL-2 24 FİSUN MEHLİKA TOCA
İSTANBUL-2 25 MUSTAFA AKAY
İSTANBUL-2 26 AYDIN EGEMEN
İSTANBUL-2 27 MUSTAFA YAZICI
İSTANBUL-2 28 UĞUR ŞEFİK BEKDEMİR
İSTANBUL-3 1 AHAT ANDİCAN
İSTANBUL-3 2 ÜMİT BEYAZ
İSTANBUL-3 3 HAYATİ ARKAZ
İSTANBUL-3 4 MELTEM ÜNAL ERZEN
İSTANBUL-3 5 KEMAL NİZİPLİOĞLU
İSTANBUL-3 6 HÜSEYİN ÜLGER
İSTANBUL-3 7 ÖZDEMİR POLAT
İSTANBUL-3 8 ELMAS GRAĞOS
İSTANBUL-3 9 AYHAN BÖLÜKBAŞI
İSTANBUL-3 10 İSKENDER DURİÇ
İSTANBUL-3 11 MERRİN HASİPOĞLU
İSTANBUL-3 12 CELAL KARAPINAR
İSTANBUL-3 13 SUAT SARI
İSTANBUL-3 14 ZEKİ BULGAN
İSTANBUL-3 15 OSMAN ERUSTA
İSTANBUL-3 16 EVRİM TOK
İSTANBUL-3 17 MERYEM GÖKTAŞ TANRIVERDİ
İSTANBUL-3 18 MUSTAFA BİLGİLİ
İSTANBUL-3 19 MEHMET PÜTÜN
İSTANBUL-3 20 RUHİYE AYLA DEMİR
İSTANBUL-3 21 MURAT TOLGAR ERDOĞMUŞ
İSTANBUL-3 22 ZİHNİYE GÜRKAN
İSTANBUL-3 23 ALİ HAYDAR GÜVEN
İSTANBUL-3 24 MELİHA APAYDIN
İSTANBUL-3 25 SİBEL KAYA
İSTANBUL-3 26 TAYFUN SİLİVRİ
İSTANBUL-3 27 MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ
İSTANBUL-3 28 NAZMİYE İZGİN
İSTANBUL-3 29 KÜRŞAT ÖZER
İSTANBUL-3 30 YUSUF YAVUZCAN
İSTANBUL-3 31 MURAT KUDRET
İSTANBUL-3 32 ARDIL AKIL
İSTANBUL-3 33 SEZER ÖZSOY
İSTANBUL-3 34 HAKAN AKSU
İSTANBUL-3 35 PENBE BOLAT
İZMİR-1 1 DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU
İZMİR-1 2 YILDIRIM ULUPINAR
İZMİR-1 3 MEHMET TEZKAN
İZMİR-1 4 ÇİĞDEM ÖZER
İZMİR-1 5 OSMAN ERTÜRK ÖZEL
İZMİR-1 6 OSMAN VAROL
İZMİR-1 7 BÜLENT KIRILMAZ
İZMİR-1 8 SERAP ÖZÖKTEM
İZMİR-1 9 ÜLKÜ DOĞAN
İZMİR-1 10 HÜSEYİN HAKAN IŞIK
İZMİR-1 11 BURCU BOSTANCIOĞLU
İZMİR-1 12 İBRAHİM DÖNERTAŞ
İZMİR-1 13 KADİR GÜREL
İZMİR-1 14 GİZEM ALBAŞ
İZMİR-2 1 AYTUN ÇIRAY
İZMİR-2 2 MUSTAFA KERPİŞCİ
İZMİR-2 3 ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU
İZMİR-2 4 HÜSMEN KIRKPINAR
İZMİR-2 5 BEHİCE YILDIZ ÜNSAL
İZMİR-2 6 METİN DÖKMECİLER
İZMİR-2 7 ANIL SELEK
İZMİR-2 8 NADİR GERGİN
İZMİR-2 9 İLKER GÜL
İZMİR-2 10 SALİH ATAKAN DURAN
İZMİR-2 11 HAYRI KÖSEOĞLU
İZMİR-2 12 ÜLKÜ DOĞAN
İZMİR-2 13 MURAT CEM ÖZDEMİR
İZMİR-2 14 PELİN YETKİN YAZICI
KARS 1 YÜKSEL AKBABA
KARS 2 AHMET AKÜZÜM
KARS 3 HİKMET ŞİMŞEK
KASTAMONU 1 İLHAN ENGİN
KASTAMONU 2 SEYFİ SARIOĞLU
KASTAMONU 3 MEHMET MURAT AŞCI
KAYSERİ 1 DURSUN ATAŞ
KAYSERİ 2 FATİH ERYILMAZ
KAYSERİ 3 HÜSEYİN TEKİN
KAYSERİ 4 BERRİN EYİDEMİR
KAYSERİ 5 METİN SOYLU
KAYSERİ 6 SERAP DURMUŞ
KAYSERİ 7 MESUT UÇAN
KAYSERİ 8 HASAN AYDIN
KAYSERİ 9 KAMİL KARAMETE
KAYSERİ 10 BETÜL TOSUN
KIRKLARELİ 1 KÜRSAD YAMANER
KIRKLARELİ 2 SİBEL PİŞKİN
KIRKLARELİ 3 MUSTAFA KÖSEOĞLU
KIRŞEHİR 1 MUSTAFA HAKAN ÜNSER
KIRŞEHİR 2 ASAF KAYAOĞLU
KOCAELİ 1 LÜTFÜ TÜRKKAN
KOCAELİ 2 ALİ TÜRKŞEN
KOCAELİ 3 HARUN DEMİRKAYA
KOCAELİ 4 RUHİTTİN SÖNMEZ
KOCAELİ 5 DİJLE AKIN
KOCAELİ 6 ADİL GÜLEZ
KOCAELİ 7 AHMET YEŞİL
KOCAELİ 8 FUAT BERNA
KOCAELİ 9 İBRAHİM ÖMER TOYRAN
KOCAELİ 10 RENAN KIRAN
KOCAELİ 11 AYŞEGÜL BABACAN
KOCAELİ 12 ALPER BİRCANOĞLU
KOCAELİ 13 AYLA İLGÜN
KONYA 1 FAHRETTİN YOKUŞ
KONYA 2 ORHAN TULUKÇU
KONYA 3 SEVİL SARGIN
KONYA 4 MEHMET İLKER YİĞİT
KONYA 5 ŞAKİR BERBER
KONYA 6 SÜLEYMAN ŞENOL
KONYA 7 GÖKHAN TOZOĞLU
KONYA 8 OSMAN FEDAİ
KONYA 9 MUSTAFA RIDVAN PEKER
KONYA 10 NAZMİ SIRIT
KONYA 11 RANA ERARSLAN
KONYA 12 MEHMET ALİ ÖNAL
KONYA 13 NAZAN KAYA
KONYA 14 HULUSİ KOÇAK
KONYA 15 FARUK ÇÖKLÜ
KÜTAHYA 1 NİHAT KULA
KÜTAHYA 2 İBRAHİM EMRE KARAA
KÜTAHYA 3 HÜSEYİN ÇAKIR
KÜTAHYA 4 MEHMET EMİN BAŞ
KÜTAHYA 5 AYNUR SEZER
MALATYA 1 ALİ BİLİCİ
MALATYA 2 HACI MEHMET TURFANDA
MALATYA 3 ŞULE GÜRSOY
MALATYA 4 SAHRA KARAHAN ERGUVAN
MALATYA 5 MUHAMMET AFŞİN ARIKAN
MALATYA 6 ÖZGÜR BOZKURT
MANİSA 1 TAMER AKKAL
MANİSA 2 GÖKHAN KARAÇOBAN
MANİSA 3 HASAN ERYILMAZ
MANİSA 4 ASLI ÖZ
MANİSA 5 ŞAHAP YARALI
MANİSA 6 KADİR CENK ÖZATICI
MANİSA 7 SERKAN SERDAR ADIGÜZEL
MANİSA 8 ÖMER GERİTER
MANİSA 9 SELCEN ŞEKERCİOĞLU
MANİSA 10 AHMET KAĞAN AVCI
KAHRAMANMARAŞ 1 FARUK ATLI
KAHRAMANMARAŞ 2 MUSTAFA BASTIRMACI
KAHRAMANMARAŞ 3 BÜLENT MEŞE
KAHRAMANMARAŞ 4 AYŞE KIRAÇ
KAHRAMANMARAŞ 5 SADİ GÜNEN
KAHRAMANMARAŞ 6 MÜJGAN ÖZDARENDELİ
KAHRAMANMARAŞ 7 AHMET ÇABUKEL
KAHRAMANMARAŞ 8 İRFAN MERT YIKAN
MARDİN 1 HAKAN ERDEM
MARDİN 2 ATLAFUN AYDOĞDU
MARDİN 3 AZİZ RODAN SAROHAN
MARDİN 4 TUNA IŞIKHAN
MARDİN 5 BURHAN İLHAN
MARDİN 6 UĞURHAN ARAS
MUĞLA 1 METİN ERGÜN
MUĞLA 2 ERTAN KÜÇÜKAY
MUĞLA 3 KORAY HAYVACI
MUĞLA 4 PEYAMİ CİNAZ
MUĞLA 5 NESRİN AŞTI
MUĞLA 6 CAHİT KARAÖZ
MUĞLA 7 İZEL KUŞKUN
MUŞ 1 ERKAN KEMALOĞLU
MUŞ 2 ZİHNİ SAYAN
MUŞ 3 BAHRİYE KILIÇ
MUŞ 4 ERKAN ÇELİKOĞLU
NEVŞEHİR 1 MUSA ERTAŞ
NEVŞEHİR 2 FATİH MEHMET ŞAHİN
NEVŞEHİR 3 HÜSEYİN SEVİNDİK
NİĞDE 1 VEDAT BAYRAM
NİĞDE 2 NAİM OSMAN EREM
NİĞDE 3 DÖNDÜ GÖKMEN
ORDU 1 YENER YILDIRIM
ORDU 2 GÜNAY KARAAĞAÇ
ORDU 3 FERHAT ÇAKIROĞLU
ORDU 4 MUKADDER KORKMAZ
ORDU 5 ŞAHİN YILMAZ
ORDU 6 BARIŞ CANDAN
RİZE 1 HIZIR KESKİN
RİZE 2 KÜRŞAT HACISÜLEYMANOĞLU
RİZE 3 AYŞEGÜL ÖZYANIK
SAKARYA 1 ÜMİT DİKBAYIR
SAKARYA 2 AYDOĞAN ARSLAN
SAKARYA 3 MEHMET KIR
SAKARYA 4 NURGÜL ÇAKAR
SAKARYA 5 İLKER ÖZBUDAK
SAKARYA 6 ZEYNEP ULUSİNAN
SAKARYA 7 ASENA ASLAN BURAK
SAMSUN 1 BEDRİ YAŞAR
SAMSUN 2 İBRAHİM ÖZYER
SAMSUN 3 HÜSEYİN ACAR
SAMSUN 4 BİRSEN ÖZTÜRK
SAMSUN 5 AKIN ÜNER
SAMSUN 6 ÖNDER FATİH ŞENOL
SAMSUN 7 HAKAN KİPER
SAMSUN 8 AYŞE AYAN
SAMSUN 9 FURKAN ÖZDEMİR
SİİRT 1 EMİN TEZ
SİİRT 2
SİİRT 3
SİNOP 1 CEYHAN DEMİR
SİNOP 2 SEZGİN ŞİMŞEK
SİVAS 1 ÜNAL POLAT
SİVAS 2 ÜNAL YILMAZ
SİVAS 3 ÇAĞLAYAN DİKMEN
SİVAS 4 BETÜL KILIÇKAYA
SİVAS 5 HÜSEYİN GÜLHAN
TEKİRDAĞ 1 ENEZ KAPLAN
TEKİRDAĞ 2 MUHTAR MAHRANLI
TEKİRDAĞ 3 HAZIM TAMER DODURKA
TEKİRDAĞ 4 BELMA KUVANCI
TEKİRDAĞ 5 OĞUZHAN AYDIN
TEKİRDAĞ 6 TUNCAY KIRMIZIGÜL
TEKİRDAĞ 7 NURCAN BALCI EROL
TOKAT 1 HÜSEYİN ERKAN İKİKAT
TOKAT 2 FATİH DEMİRKOL
TOKAT 3 İRFAN ALPAT
TOKAT 4 ŞULE ORUÇ
TOKAT 5 ALİ TURAN TOKGÖZ
TRABZON 1 HÜSEYİN ÖRS
TRABZON 2 HÜSEYİN KOLOĞLU
TRABZON 3 TUĞBA BAYRAKTAR AYDIN
TRABZON 4 TUNA TAŞKIN
TRABZON 5 MURAT KELEŞ
TRABZON 6 NEŞE AY
TUNCELİ 1 DÜZGÜN DEMİR
TUNCELİ 2 ALMILA MARAŞ
ŞANLIURFA 1 ZUHAL ÇİFTKAYA
ŞANLIURFA 2 HASAN OĞUL
ŞANLIURFA 3 MEHMET ÇADIRCI
ŞANLIURFA 4 İMAM BADILLI
ŞANLIURFA 5 MEHMET FEDAİ ÇAKMAKLI
ŞANLIURFA 6 ABDULLAH TÜYSÜZ
ŞANLIURFA 7 MEHMET GANİM BAŞAR
ŞANLIURFA 8 VEYSEL DEMİR
ŞANLIURFA 9 MEMDUH DOĞRU
ŞANLIURFA 10 OSMAN ESAD BUCAK
ŞANLIURFA 11 MURAT KAÇAK
ŞANLIURFA 12 İBRAHİM HALİL AGIRTAŞ
ŞANLIURFA 13 FUAT AKSOY
ŞANLIURFA 14 ÖZGÜR GENGEÇ YAŞAR
UŞAK 1 NEŞE YILMAZ
UŞAK 2 ALİ KURT
UŞAK 3 ÖZDEMİR KOÇYİĞİT
VAN 1 SELİM ÖZGÖKÇE
VAN 2 FUAT GÖÇER
VAN 3 TÜLAY ÇİVİ
VAN 4 BAYRAM TARIK ÖZELER
VAN 5 TANER BABACANOĞLU
VAN 6 M.SALİH ALBAYRAK
VAN 7 FUAT BAKAN
VAN 8 ALPASLAN DENİZ
YOZGAT 1 SEYİT YÜCEL
YOZGAT 2 DERVİŞ VURAL
YOZGAT 3 GÖKHAN GENÇASLAN
YOZGAT 4 AKIN UYAR
ZONGULDAK 1 AYDIN TÜMEN
ZONGULDAK 2 MEHMET BATU MÜFTÜOĞLU
ZONGULDAK 3 FEHİME ÇAKIR
ZONGULDAK 4 HAVA ÇİÇEK
ZONGULDAK 5 MUSTAFA ADİL ÖZKAN
AKSARAY 1 AYHAN EREL
AKSARAY 2 NURİ KOÇAŞ
AKSARAY 3 RAHİM AYDIN
AKSARAY 4 FATMA PINAR İZGÜ
BAYBURT 1 SÜLEYMAN BURÇ
KARAMAN 1 İSMET İLMİ HATİPOĞLU
KARAMAN 2 ATİLLA ZORLU
KARAMAN 3 MERVE UÇAR
KIRIKKALE 1 BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK
KIRIKKALE 2 MUSTAFA AKYÜREK
KIRIKKALE 3 ŞEVKET ÖZSOY
BATMAN 1 KISMET ÇELİK
BATMAN 2 HASAN ÖLÜK
BATMAN 3 TANSU GÖRKEM
BATMAN 4 BEYHAN ÖZGENER
BATMAN 5
ŞIRNAK 1 HASAN TATAR
ŞIRNAK 2 ABDULLAH GÜLÇE
ŞIRNAK 3 HACI ÖZER
ŞIRNAK 4 AHMET NURÇOK
BARTIN 1 HAMİT ERHAN ALDATMAZ
BARTIN 2 FATMA SİNEM ÖZÜOKLU
ARDAHAN 1 LEVENT PEHLİVAN
ARDAHAN 2 ÇELİK DEMİR
IĞDIR 1 GÜNDÜZ GÜNEŞ
IĞDIR 2 İBRAHİM AKKUŞ
YALOVA 1 ÜNLEM ÜSTEL
YALOVA 2 ELİF AKYOL TOSUN
YALOVA 3 NUR GEMALMAZ AYAZ
KARABÜK 1 DURSUN ALTIPARMAK
KARABÜK 2 HAKKI ÖZDEK
KARABÜK 3 TENZİLE ÇELİK
KİLİS 1 MUHAMMET BALCI
KİLİS 2 DİLEK AKKÖZ
OSMANİYE 1 MEHMET TEMEL
OSMANİYE 2 NİHAT ÇERÇİ
OSMANİYE 3 MUHAMMET KAYA
OSMANİYE 4 VAHİDE ÖNER
DÜZCE 1 ERCAN KATIRCIOĞLU
DÜZCE 2 YUNUS ÖZAY ER
DÜZCE 3 REYHAN ATASEVEN
2. CHP
İyi Parti’ye 15 Milletvekili vererek takdir toplayan CHP, cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce’yi göstermesiyle küskün partilileri bir araya topladı. CHP’nin milletvekili listesi ise şu şekilde;
İSTANBUL 1’İNCİ BÖLGE ADAYLARI
1-Akif Hamzaçebi
2- Gamze Akkuş İlgezdi
3- Onursal Adıgüzel
4-Fethi Açıkel
5- Gürsel Tekin
6-İlhan Kesici
7- Oğuz Kağan Salıcı
8-Mahmut Tanal
9- İbrahim Kaboğlu
10- Sera Kadıgil
İSTANBUL İKİNCİ BÖLGE ADAYLARI
1-Enis Berberoğlu
2-Aykut Erdoğdu
3-Tuncay Özkan
4-Yunus Emre
5-Sezgin Tanrıkulu
6-Yüksel Mansur Kılıç
7-Gökan Zeybek
8-Işık Öğütçü
İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE ADAYLARI
1- Erdoğan Toprak
2- Engin Altay
3- Mehmet Bekaroğlu
4- Zeynel Emre
5-Sibel Özdemir
6- Özgür Karabat
7- Turan Erdoğan
8- Gülizar Emacan
9- Saadet Kontenjanı
10- Turan Hançerli
11- Ali Çeşmeci
ANKARA 1’İNCİ BÖLGE
1- Tekin Bingöl
2- Levent Gök
3- Ali Haydar Hakverdi
4- Bülent Kuşoğlu
5-Gamze Taşçıer
ANKARA 2’NCİ BÖLGE
1- Nihat Yeşil
2- Yıldırım Kaya
3- Semra Dinçer
ANKARA 3’ÜNCÜ BÖLGE
1- Haluk Koç
2- Murat Emir
3- Ahmet Ersen Özsoy
4- Servet Ünsal
İZMİR 1’İNCİ BÖLGE
1 – Murat Bakan
2 – Selin Sayek Böke
3 – Özcan Purçu
4 – Kani Beko
5 – Mehmet Ali Çelebi
6 – Tacettin Bayır
7 – Ednan Arslan
8 – Sefer İpekli
9 – Kazım Umdular
10 – Nilay Kökkılınç
11 – Ezgi Deniz Urunga
12 – Devrim Barış Çelik
İZMİR 2’NCİ BÖLGE
1- Kemal Kılıçdaroğlu
2 – Ünal Çeviköz
3 – Kamil Okyay Sındır
4 – Atila Sertel
5 – Sevda Erdan Kılıç
6 – Mahir Polat
7 – Bedri Serter
8 – İdris Yavuz Yılmaz
9 – Ali Engin
10 – Salih Özçiftçi
11 – Mehmet Birlik
12 – Ebru Okay
HATAY:
1- Servet Mollaoğlu
2- Nermin Yıldırım
3- Serkan Topal
4- Mehmet Fatih Turan
KOCAELİ:
1- Fatma Kaplan Hürriyet
2- Haydar Akar
3- Tahsin Tarhan
MUĞLA:
1- Mürsel Alban
2- Suat Özcan
3- Burak Erbay
4- Süleyman Ayyılmaz
TOKAT:
1- Kadim Durmaz
SİVAS:
1- Ulaş Karasu
TUNCELİ:
1- Polat Şaroğlu
2- Mesut Coşkun
ARTVİN:
1 – Uğur Bayraktutan
ZONGULDAK:
1- Ünal Demirtaş
2- Deniz Yavuzyılmaz
3- Umut Başoğlu
4- Merve Kır
5- Çiğdem Şekerci
ANTALYA:
1- Deniz Baykal
2- Çetin Osman Budak
3- Rafet Zeybek
4- Şengül Yeşildal
5- Nusret Bayar
6- Vahap Tuncer
ADANA:
1- Ayhan Barut
2- Orhan Sümer
3- Müzeyyen Şevkin
4- Burhanettin Bulut
5- Oya Tekin
MALATYA:
1- Veli Ağbaba
2- Hulisi Porgalı
KONYA:
1- Abdüllatif Şener
BURDUR
1- Mehmet Göker
UŞAK
1-İsmet Akın
2-Ali Karaoba
3-Özkan Yalım
ESKİŞEHİR
1-Utku Çakırözer
2-Jale Nur Süllü
3-Nuray Akçasoy
4-Engin Çakmak
5-Sinan Özkar
ADANA
1- Ayhan Barut
2- Orhan Sümer
3- Müzeyyen Şevkin
4- Burhanettin Bulut
5- Oya Tekin
BURSA 1. BÖLGE ADAYLARI
1- Lale Karabıyık
2- Erkan Aydın
3-Nurhayat Altaca Kayışoğlu
4-Kayıhan Pala
5- Özgür Erdursun
6- Gürkan Esen
7- Zafer Yıldız
8- Serken Öztürk
9- İbrahim Mart
10- Aytaç Şahin
BURSA 2’İNCİ BÖLGE
1-Orhan Sarıbal
2- Yüksel Özkan
3- Mustafa Şenyurt
4- Erkan Dönmez
5- Süleyman Ayyıldız
6- Şahin Sevinç
7- Meral Altuntaş
8- Kemal Atan
GAZİANTEP
1 – Bayram Yılmaz Kaya
2 – Özgür Yılmaz
3 – İrfan Kaplan
ARDAHAN
1-Öztürk Yılmaz
BALIKESİR
1- Ahmet Akın
2- Fikret Şahin
3- Ensar Aytekin
KARS
1-Barlas Uslu
KAYSERİ
1 – Çetin Arık (Mevcut milletvekili)
2 – Saadet Partisi kontenjan
3 – Aşkın Genç
4 – İbrahim Kaan
5 – Mazhar Oğuz Özsoy
6 – Gonca Yelda Orhan
7 – Recep Bulut
8- Metin Kantarcı
9 – Kadim Şahin
SAKARYA
1 – Engin Özkoç
2 – Mehmet Selçuk
3 – Elif Yar
4 – Refik Karakaş
5 – Mehmet Bağdat
6 – Aytül Uşaklıgül
7 – Gözdenur Yıldız
MANİSA
1- Özgür Özel
2- Vehbi Bakırlıoğlu
3- Bekir Başevirgen
4 – Sabri Temel
5- Abdullah Saka
6- Hayriye Hacet
3. AK PARTİ
MHP ile kurduğu ittifakla seçime iddialı girmek isteyen Recep Tayyip Erdoğan yine en güçlü adayların başında geliyor. AK Parti’nin milletvekili aday listesi de şu şekilde;
ADANA
-
JÜLİDE SARIEROĞLU
-
TAMER DAĞLI
-
MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ
-
AHMET ZENBİLCİ
-
ABDULLAH DOĞRU
-
SEVİL CAN
-
MUHAMMED AKSOY
-
SAMİR ALTUNKAYNAK
-
RAMAZAN ÇIRAK
-
EROL KAHRAMAN
-
REŞAN ARLIER
-
NECİP FAZIL CENGİL
-
MEHMET GAZİOĞLU
-
MUHAMMED ZEKİ AÇ
-
ZEKERİYE YILDIZOĞLU
ADIYAMAN
-
AHMET AYDIN
-
İBRAHİM HALİL FIRAT
-
MUHAMMED FATİH TOPRAK
-
YAKUP TAŞ
-
ABDULAZİZ ASLAN
AFYONKARAHİSAR
-
VEYSEL EROĞLU
-
ALİ ÖZKAYA
-
İBRAHİM YURDUNUSEVEN
-
RASİME KIPIRTI FEDAKAR
-
MEHMET ZEYBEK
-
İBRAHİM ÜNLÜER
AĞRI
-
EKREM ÇELEBİ
-
ABBAS AYDIN
-
DİLAN ÖZMEN ÖZGÜN
-
ERHAN TENEKECİ
AKSARAY
-
İLKNUR İNCEÖZ
-
CENGİZ AYDOĞDU
-
MUSTAFA SERDENGEÇTİ
-
MUHAMMED AKTAŞ
AMASYA
-
MUSTAFA LEVENT KARAHOCAGİL
-
HASAN ÇİLEZ
-
ABDULKERİM BUĞRA ŞİMŞEK
ANKARA BİRİNCİ BÖLGE
-
YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ
-
FATİH ŞAHİN
-
YALÇIN AKDOĞANALİ
-
İHSAN ARSLAN
-
MURAT YILDIRIM
-
FATMA ÖNCÜ
-
FAHRİ USTA
-
GÖKÇER DOĞAN
-
FEVZİ AYDIN
-
BÜŞRA SOYLU
-
MUAMMER CEMALOĞLU
-
ELİF RABİA TOPTANCI
-
ADİL CAN YILDIRIM
ANKARA İKİNCİ BÖLGE
-
MUSTAFA DESTİCİ
-
LÜTFİYE SELVA ÇAM
-
EMRULLAH İŞLER
-
ORHAN YEGİN
-
ARİFE POLAT DÜZGÜN
-
ZEYNEP YILDIZ
-
AHMET FETHAN BAYKOÇ
-
ENES ŞİŞMAN
-
MÜZEHHER BELMA ERDOĞAN
-
İBRAHİM ENES DURUAY
-
ONUR ALP BAŞAYAR
ANKARA ÜÇÜNCÜ BÖLGE
-
MEHMET NACİ BOSTANCI
-
ASUMAN ERDOĞAN
-
NEVZAT CEYLAN
-
BARIŞ AYDIN
-
HACI TURAN
-
MERYEM GÖKA
-
TUNA KOÇ
-
KURTCAN ÇELEBİ
-
SERHAT BAYAR
-
DİLARA TABAK
-
MEHMET GÜNDOĞDU
-
MÜCAHİT EFE
ANTALYA
-
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
-
MUSTAFA KÖSE
-
SENA NUR ÇELİK
-
İBRAHİM AYDIN
-
ATAY USLU
-
KEMAL ÇELİK
-
GÜLÇİN ÖZBOZ
-
SEYİT EMRE GÖYÜK
-
ERCAN MEKTEPLİOĞLU
-
MUSTAFA ERKAN
-
HASAN HÜSEYİN CENGİZ
-
ESMA BALABAN KARACAN
-
HASAN DEMİR
-
ÖMER AKBAŞ
-
CANBEY ÇETİN
-
HASAN KEREM ÜNSAL
ARDAHAN
-
ORHAN ATALAY
-
HALİL İBRAHİM DURSUNOĞLU
ARTVİN
-
ERTUNÇ ERKAN BALTA
-
MUZAFFER ÇORBACI
AYDIN
-
MUSTAFA SAVAŞ
-
BEKİR KUVVET ERİM
-
METİN YAVUZ
-
RIZA POSACI
-
ERSİN ESENLİK
-
AHMET TARIK SARI
-
SEDA KANAT
-
YASEMİ SARIÇİÇEK
BALIKESİR
-
ADİL ÇELİK
-
BELGİN UYGUR
-
YAVUZ SUBAŞI
-
MUSTAFA CANBEY
-
PAKİZE MUTLU AYDEMİR
-
ÖMER ALAN
-
OSMAN BILDIR
-
ZEYNEP DENİZ
-
ENCAN AYDOĞDU
BARTIN
-
YILMAZ TUNÇ
-
YAŞAR ARSLAN
BATMAN
-
ZİVER ÖZDEMİR
-
MURAT GÜNEŞTEKİN
-
MEHMET ŞAT
-
MURAT ÇİÇEK
-
AYLA IŞIK
BAYBURT
- FETANİ BATTAL
BİLECİK
-
SELİM YAĞCI
-
HALİL ELDEMİR
BİNGÖL
-
CEVDET YILMAZ
-
FEYZİ BERDİBEK
-
ZEKİ KORKUTATA
BİTLİS
-
CEMAL TAŞAR
-
VAHİT KİLER
-
FEVZİ TAŞDEMİR
BOLU
-
ARZU AYDIN
-
FEHMİ KÜPÇÜ
-
METİN VURAL
BURDUR
-
BAYRAM ÖZÇELİK
-
YASİN UĞUR
-
EMİNE AKTAŞ
BURSA BİRİNCİ BÖLGE
-
HAKAN ÇAVUŞOĞLU
-
MUSTAFA ESGİN
-
REFİK ÖZEN
-
EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ
-
AHMET KILIÇ
-
GÜLTEN KAPICIOĞLU
-
SADETTİN CANGÜL
-
ARİF ÇELENK
-
MUHAMMED ERDOĞAN
-
ARİF BEKİR DANGAÇ
BURSA İKİNCİ BÖLGE
-
EFKAN ALA
-
OSMAN MESTEN
-
VİLDAN YILMAZ GÜREL
-
ZAFER IŞIK
-
MUHAMMET MÜFİT AYDIN
-
ATİLLA ÖDÜNÇ
-
AHMET YELİS
-
SELDA MERİÇ
-
BURCU YARAN
-
İSMAİL ÖZKAN
ÇANAKKALE
-
BÜLENT TURAN
-
JÜLİDE İSKENDEROĞLU
-
FURKAN SEZER
-
FIRAT AKGÜN
ÇANKIRI
-
MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU
-
SALİM ÇİVİTCİOĞLU
ÇORUM
-
AHMET SAMİ CEYLAN
-
OĞUZHAN KAYA
-
EROL KAVUNCU
-
SERAP YILDIRIM
DENİZLİ
-
CAHİT ÖZKAN
-
ŞAHİN TİN
-
AHMET YILDIZ
-
NİLGÜN ÖK
-
HASAN OYMAK
-
MUSTAFA SEMERCİ
-
DİLEK ÇEVİK
-
ADEM KAYAR
DİYARBAKIR
-
MEHMET MEHDİ EKER
-
EBUBEKİR BAL
-
OYA ERONAT
-
MEHMET EMİN YILMAZ
-
ERDAL ATİK
-
ÇİĞDEM AKYIL AKAYLAR
-
REMZİ ÇAYIR
-
FEHMİ KARDEŞOĞLU
-
“MUHAMMED AHMET MAHSUM MELİKOĞLU”
-
EMRE YAZICIOĞLU
-
NEZİHE KENT
-
MUSTAFA GÜLEKEN
DÜZCE
-
FAHRİ ÇAKIR
-
AYŞE KEŞİR
-
NUMAN ÇABUK
EDİRNE
-
FATMA AKSAL
-
İLYAS AKMEŞE
-
ERDEM GÜYÜMGÜLER
-
BURAK CAMBAZ
ELAZIĞ
-
METİN BULUT
-
SERMİN BALIK
-
ZÜLFÜ TOLGA AĞAR
-
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ
-
ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI
ERZİNCAN
-
SÜLEYMAN KARAMAN
-
BURHAN ÇAKIR
ERZURUM
-
RECEP AKDAĞ
-
ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU
-
SELAMİ ALTINOK
-
İBRAHİM AYDEMİR
-
ZAFER TARİKDAROĞLU
-
FAZİLET DAĞCI ÇIĞLIK
ESKİŞEHİR
-
NABİ AVCI
-
HARUN KARACAN
-
EMİNE NUR GÜNAY
-
MUSTAFA DÜNDAR ÜNLÜ
-
AHMET NAMIK AKDOĞAN
-
NURETTİN KABA
-
SERHAT TUNÇ
GAZİANTEP
-
ABDULHAMİT GÜL
-
AHMET UZER
-
MEHMET ERDOĞAN
-
ABDULLAH NEJAT KOÇER
-
DERYA BAKBAK
-
ALİ ŞAHİN
-
MÜSLÜM YÜKSEL
-
MEHMET SAİT KİRAZOĞLU
-
YAŞAR ATILGAN
-
SERPİL KAVRAK
-
İHSAN KAYA
-
HATİCE MERVE TATAR
-
MUHAMMED MELAZ AKTOĞ
-
MAHMUT BURAK KIZILELMA
GİRESUN
-
CEMAL ÖZTÜRK
-
KADİR AYDIN
-
SABRİ ÖZTÜRK
-
SERDAR DEMİRKAN
GÜMÜŞHANE
-
HACI OSMAN AKGÜL
-
CİHAN PEKTAŞ
HAKKARİ
-
HUSRET DİNÇ
-
ABDULMECİT TARHAN
-
NURETTİN FIRAT
HATAY
-
HACI BAYRAM TÜRKOĞLU
-
HÜSEYİN YAYMAN
-
ABDULKADİR ÖZEL
-
HÜSEYİN ŞANVERDİ
-
SABAHAT ÖZGÜRSOY ÇELİK
-
ABDÜLKERİM GÜVEN
-
KUDRET ARTAN
-
MEHMET FETTAH ÇİFTÇİ
-
CEMİLE TUNA
-
ECRİN NAZLI İNAN
-
OSMAN UZAN
IĞDIR
-
AHMET TUTULMAZ
-
HASAN GÜNEŞ
ISPARTA
-
SÜREYYA SADİ BİLGİÇ
-
RECEP ÖZEL
-
MEHMET UĞUR GÖKGÖZ
-
AYŞE NUR AKBAY
İSTANBUL BİRİNCİ BÖLGE
-
BERAT ALBAYRAK
-
NURETTİN CANİKLİ
-
MUSTAFA ATAŞ
-
EROL KAYA
-
VEDAT DEMİRÖZ
-
RAVZA KAVAKCI KAN
-
OSMAN BOYRAZ
-
İSMET UÇMA
-
MİHRİMAH BELMA SATIR
-
AHMET BERAT ÇONKAR
-
HULUSİ ŞENTÜRK
-
MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
-
EYÜP ÖZSOY
-
SERKAN BAYRAM
-
FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
-
ŞEYMA DÖĞÜCÜ
-
AZMİ EKİNCİ
-
HURŞİT YILDIRIM
-
ALİ SEVİNÇ
-
TUĞBA ERCAN
-
SABRİ BALAMAN
-
ESMA ERSİN
-
MUSTAFA MİCAN
-
AHMET ÖZDİNÇ
-
İBRAHİM İLCİ
-
SEMANUR KOÇAL
-
RAMAZAN ÖZKÜRKÇÜ
-
FİDAN ERDOĞAN AVŞAR
-
FEYZULLAH TUNA
-
FUAT KİNSİZ
-
AHMET AYHAN KAYAOĞLU
-
SİNEM DEMİR
-
MUHAMMET ALİ KUMRU
-
LEVENT COŞKUN ERKEKOĞLU
-
OKTAY TAN
İSTANBUL İKİNCİ BÖLGE
-
SÜLEYMAN SOYLU
-
FATMA BETÜL SAYAN KAYA
-
VOLKAN BOZKIR
-
ABDULLAH GÜLER
-
HASAN TURAN
-
SERAP YAŞAR
-
AZİZ BABUŞCU
-
ŞİRİN ÜNAL
-
CANAN KALSIN
-
AHMET HAMDİ ÇAMLI
-
MARKAR ESEYAN
-
MUSTAFA DEMİR
-
İFFET POLAT
-
İBRAHİM YASİN KIRICI
-
SALİH ÇAKIR
-
AYŞE BÖHÜRLER
-
SUNA TARHAN
-
AHMET HAMDİ GÖRK
-
HACI MEHMET BAYKURT
-
MUSTAFA ARABUL
-
BEYZA SINDIRAÇ
-
SERKAN HASER
-
AHMET YILDIZ
-
EMİNE ÇAKIR
-
HAMZA KULAKSIZ
-
SEVDE SENA DAĞLI
-
ENES KAŞKAŞ
-
HALİL POYRAZ
4. SAADET PARTİSİ
Saadet partisi milletvekili aday listesi;
ADANA
1-MUHAMMET ÇELEBİ KEYHIDIR
2-AHMET BEYAZ
3-AYŞE TOPAL
4-SÜLEYMAN ŞENOĞUL
5-İBRAHİM ŞAHİN
6-MUSTAFA ÇEKİLARIZ
7-CUMA ŞAHİN
8-YASEMİN KAPUKAYA
9-SELİM BİLGEN
10-ABDULLAH KAYA
11-İBRAHİM KARA
12-CENGİZ KAYADAN
13-OĞUZ GÜÇÜK
14-ABDULLAH ÜMMETOĞLU
15-UĞUR MURAT BUĞDAY
ADIYAMAN
1-HAŞİM ASNUK
2-ABDULKADİR GÖZLEYİCİ
3-CEMAL KILAVUZ
4-ABUZER TURHAN
5-FEHİM AYDIN
AFYONKARAHİSAR
1-SEFA ŞENEL
2-MUSTAFA TAŞKAPI
3-HASAN BASRİ KANTAR
4-HASAN HÜSEYİN UĞURLU
5-HALİT KUŞ
6-YAŞAR KARAKAYA
AKSARAY
1-LEVENT SERDAR ŞAHİN
2-AHMET BÜLBÜL
3-YUSUF KENAN DURMUŞ
4-MUSTAFA AYHAN
AMASYA
1-MAHMUT ÇAKAR
2-LEVENT ŞENOL
3-NOĞMAN YÜKSEL
ANKARA 1. BÖLGE
1-TANJU GÜVENDİREN
2-FATİH BEYAZIT
3-AHMET ÖZKÖK
4-HALİL ADIGÜZEL
5-İBRAHİM SAYIN
6-FARUK BELCİ
7-HATİCE NİHAL KORKUTAN
8-HALİS BAL
9-MEHMET İNCİ
10-EMRE AYGÜNOĞLU
11-AZİZE SAĞLAMYAŞAR
12-MUSTAFA TOSUNER
13-DİLARA ERANIL
ANKARA 2. BÖLGE
1-İLYAS TONGÜÇ
2-ALİ AKTAŞ
3-ERSAN BİLGİN
4-MEHMET BALOĞLU
5-MUHAMMET FURKAN KAMALAK
6-MERVE AYDINKÜÇÜK
7-BURHAN KIRMAN
8-BURHAN GÜMRÜKÇÜ
9-OSMAN OKTAY
10-TUGAY KARABULUT
11-İLYAS ŞEKER
ANKARA 3. BÖLGE
1-FATİH AYDIN
2-PINAR GÖKMEN
3-MEHMET FETHİ ÖZTÜRK
4-MUSTAFA AYDIN
5-
6-MUAMMER GÜLAP
7-ÖMER GÜNAYDIN
8-MÜZEYYEN SİMİT
9-YUSUF SUNAR
10-AHMET AVCI
11-İSLAM MERTOĞLU
12-MEHMET ENES ŞAHİN
ANTALYA
1-HASAN BURGAN
2-ADEM SARICALAR
3-MEHMET FATİH TEKİN
4-MEHMET EMİN GÖZÜKARA
5-ZÜBEYDE GÜLER
6-RUKİYE GÜLŞEN
7-DÖNAY UYAR
8-SEYYİT HALİL TUNÇ
9-RUMEYSA NUR ÇETECİ
10-SERVET YILMAZ
11-HAMZA KARAAĞAÇ
12-MUSTAFA SİR
13-ERGÜN EREN
14-SÜLEYMAN AKINCI
15-SEMİH SERDAR DEMİR
16-SÜMEYYE GÜLDAL
ARDAHAN
1-HAKAN ÇAPAN
2-MEHMET ŞİMŞEK
ARTVİN
1-SALİH BERBER
2-GÜLTEKİN SOYDAN
AYDIN
1-MEHMET İHSAN AYAYDIN
2-ALİ SÖĞÜT
3-MUSA MUÇA
4-ÖZLEM ÖZTÜRK
5-MEHMET YÖRÜK
6-SÜLEYMAN ATEŞ
7-FATİH KARAHAN
8-GÜLTEN HANÇER
AĞRI
1. MEHMET ZİYATTİN TOKAR
2.
3.
4.
BALIKESİR
1-MUSTAFA YILMAZ
2-EYÜP SABRİ SOLMAZ
3-SEYFETTİN ÇÖZEL
4-RAMAZAN YILDIRIM
5-ÖMER TAŞKIN
6-İBRAHİM HIDIR
7-AHMET PINAR
8-SİNAN BAŞARAN
9-SALİH ORAL ÖVÜÇ
BARTIN
1-ÜNAL YURTBAY
2-MÜCAHİT ABDULLAH MEKEÇ
BATMAN
1. FARİS ÖZDEMİR
2. MUSTAFA YILDIZ
3. MEHMET FIRAT
4.
5.
BAYBURT
1. MURAT GÜRBÜZ
BİLECİK
1. SEYFETTİN TIKIZ
2. ETHEM ERSÖZ
BİNGÖL
1-SUAT İŞCEN
2-MUHAMMED FATİH TİRYAKİ
3-VURAL KOŞUNKARTAY
BİTLİS
1. ZİYA KALMACİ
2.
3. MUHAMMED MEHDİ PERTEKLİ
BOLU
1. İSA SAYIN
2. VEYSEL AYEROĞLU
3. DAVUT KARAHAYDAR
BURDUR
1. FATİH TUNÇ
2. RAMAZAN KAYABAŞ
3. FETHİ SEMİZ
BURSA 1. BÖLGE
1-GÖKHAN GERÇEK
2-BURAK ÇELİK
3-ELİF SULTAN ŞENDÖL
4-ALİ ÖNCEL
5-HAMZA GÜRSEL
6-CENGİZ ARSLAN
7-DOĞAN ÖZBÜYÜK
8-GÖKSEL RÜSTEM KARAKUZU
9-RABİA IMAMAJ
10-YUNUS EMRE ÖZBİLEN
BURSA 2. BÖLGE
1-MEHMET ATMACA
2-FİKRET BAYRAM
3-EBRAR GÜLSÜM AYGÜN
4-HAMZA AYGÜN
5-SALİH KOCATEPE
6-KARYAĞDI BERKELİ
7-SELAHATTİN AFŞAR
8-RABİA ÖRNEK
9-CUMA YILDIRAK
10-CAN TATAR
DENİZLİ
1-AHMET ERYILMAZ
2-TANER İZGİ
3-SEVİL AKTAŞ
4-ABDULLAH ÖZEREN
5-HALİL İBRAHİM VAROL
6-MEHMET ALİ SEZER
7-MEHMED SAİD TOPUZ
8-KUDRET İLHAN
DİYARBAKIR
1. SEYYİT HAŞIM HAŞİMİ
2. BÜLENT KAYA
3. FESİH BOZAN
4. ALAADDİN TAN
5. HÜSEYİN İHSAN YENİCE
6. MEHMET ÖCAL
7. ABDURRAHMAN ERGİN
8. MUHAMMET MUHYETTİN KAYAN
9.
10.
11.
12.
DÜZCE
1. MUSTAFA ZORLU
2. AHMET SERDAR ERDEM
3. FATİH MEHMET GÜNER
EDİRNE
1. ALİ ERHAN DEMİRKIRAN
2. AYHAN ÖZKAN
3. MANSUR İRİŞ
4. RECAİ TAŞKIN
ELAZIĞ
1. İBRAHİM HACIBEKİROĞLU
2. MUHAMMED NEDİM SADAK
3. MUSTAFA EMRE
4. ÖZKAN ERGEN
5. ABOBEKİR TANYILDIZI
ERZİNCAN
1. ALİ CEBECİ
2. HALİL İBRAHİM KUTLU
ERZURUM
1. FAİK ÇALIK
2. ABDULLAH POLAT
3. MURAT OZAN
4. NİZAMETTİN AKÇIL
5. AYHAN ERKEM
6. YUSUF KOLİKISA
ESKİŞEHİR
1. FESİH BİNGÖL
2. NAZİF AYAZ
3. SERAP DEMİR
4. MUHAMMET GÜNEY
5. MUHAMMED ALİ KÖSE
6. YASİN YENTÜRK
7. ADİL KESER
GAZİANTEP
1. AHMET FARUK ÜNSAL
2. HALİL KILIÇ
3. ŞIHMÜSLÜM BULANIK
4. MURAT ŞENEL
5. ALİ MULLAOĞLU
6. MUSTAFA YAKUT
7. MUSTAFA ÖZTÜRK
8. ARZU KARTAL
9. AHMET NECATİ SARI
10. MEHMET HAYRİ GÖREN
11. ZEYNEL ABİDİN DARĞIN
12. ADİLE GÜLAY İNGEL
13. MUSTAFA AKAR
14. HASAN KOCAMAN
GİRESUN
1. BEKİR DEMİRKAYA
2. GÖKSEL GÜNEŞ
3. HAYATİ FİKRİ TOPKAR
4. BEKİR TOSUN
GÜMÜŞHANE
1. AKIN DEMİR
2. CELALETTİN KARAKOÇ
HAKKARİ
1. ABDÜLVAHİT ÇİFTÇİ
2. YAVUZ DALGIÇ
3. YUSUF KESKİN
HATAY
1. NECMETTİN ÇALIŞKAN
2. MUSTAFA EĞE
3. HALİL ÇELİK
4. ABDULLAH AYDIN DEMİR
5. AYŞEGÜL KÜÇÜK
6. ATİLA EROL
7. YUSUF ÇİÇEK
8. RAMAZAN ÖKSÜZ
9. FATİH DÖKMECİ
10. MEHMET AYDOĞAN
11. UĞUR URAL
ISPARTA
1-CEVAT GENÇAY
2-DİNÇER DEMİREZEN
3-İBRAHİM ATEŞ
4-HÜSEYİN EROĞLU
IĞDIR
1. ALİ GÜNER
2. SEYİT ZAHİR KOŞİK
İSTANBUL 1. BÖLGE
1-ABDULLAH SEVİM
2-YILMAZ BAYAT
3-DİCLE ŞİT
4-AHMET TÜRKCAN
5-MEHMET ALİ ÖZGÜR
6-PAKİZE YÜZBAŞIOĞLU
7-MEHMET FATİH AKDAĞOĞLU
8-ABDULHALİM MEŞE
9-CEM KAYA KARATÜN
10-ALEV SEZEN
11-ADEM BOZ
12-FEHİM HAVA
13-YUSUF YÜKSEL
14-ŞEREF KAÇMAZ
15-RESUL KILIÇ
16-ABDÜLKADİR ARSLAN
17-AHMET BARAN
18-AYSUN BAYRAKTAR
19-RECEP KARAKOÇ
20-FAHRETTİN COŞKUN
21-FESİH TAYBAR
22-MUSTAFA KOCABEY
23-TURGUT DANACI
24-ALİ KEMAL DERİN
25-GONCA NUR ASLAN
26-MUHAMMET DUMAN
27-MUAMMER KOÇ
28-HALİL İBRAHİM SERBEST
29-NAFİYE SAÇI
30-ERDOĞAN USLU
31-MURAT ÇEKER
32-SELAHATTİN ASLAN
33-HAKAN AKTAŞ
İSTANBUL 2. BÖLGE
1. BİROL AYDIN
2. SAMET SAMİ TEMEL
3. MUSTAFA KAYA
4. BİLAL AY
5. FATMA NEVİN GÖKÇE
6. MUHAMMED EMİN TOPSAKAL
7. MUSTAFA YAMAN
8. BİLAL AYDIN
9. MİKAİL KABAK
10. TUĞRUL YALÇINKAYA
11. ZEYNEP ŞULE RIDVANOĞLU
12. EROL URHAN
13. ADEM AKBULUT
14. ÖZGÜR ATAK
15. İLKER ÇİFTÇİ
16. RECEP POLAT
17.NİHAT ŞADOĞLU
18.MUHAMMED GAZİ KILIÇ
19.YASEMİN BİLNUR ERENCİ
20.HÜSEYİN AYDOĞAN
21.MEHMET FATİH AKYÜZLÜ
22.MAHİR SEZGİN
23.TÜLAY VIZVIZ
24.MUSTAFA UĞUR DOĞAN
25.NURSENA ULUSOY
26.SELİM BAŞPINAR
27.HABİBE ERDOĞAN
İSTANBUL 3. BÖLGE
1. ALTAN TAN
2. HASAN BİTMEZ
3. NAGEHAN GÜL ASİLTÜRK
4.İBRAHİM YILDIZ
5.MESUT ÖZLEM
6.EBRAR BEZCİ
7.YAŞAR AVCI
8.OSMAN BAŞ
9.YUNUS AKSOY
10.MESUDE DÖNMEZ
11.NEŞET ÇEVİK
12.ADNAN HACIABDULLAHOĞLU
13.TUNCER KOĞA
14.ENDER ESİNER
15.KADİR TOKALI
16.CANER BİTİŞ
17.EMİNE ÖZTÜRK
18.HASAN KARA
19.ADNAN ŞAHİN
20.AHMET ÖZSEVEN
21.İLKNUR GÖKDEMİR
22.SUAT KOÇYİĞİT
23.FUNDA YALÇIN BOZKURT
24.MUHAMMED TAHA KILIÇOĞLU
25.FERİT DURBİN
26.ÖMER KOÇAK
27.BİLAL TATAR
28.MEVLÜT İRFAN BAHADIR
29.FEYZA GÜRBÜZ
30.MUHAMMED MUSAB DEMİRER
31.KENAN KARAGÜZEL
32.MUSTAFA ÇALKAN
İZMİR 1. BÖLGE
1.ZEKERİYE HAZIRBULAN
2.OZAN GANİÜSMEN
3.TURHAN TUTUMLU
4.MÜMİN BAŞTÜRK
5.SELÇUK KAVUŞAN
6.SUNA CANITEZ
7.UĞUR TÜRKER
8.HAMZA DEMİR
9.İBRAHİM DEMİR
10.BEKİR ÇALIŞKAN
11.HALİL YALÇINKAYA
12.KASIM OCAK
13.FURKAN TURGUT
14.MEHMET EMİN ALTINBAŞ
İZMİR 2. BÖLGE
1.ŞERAFETTİN KILIÇ
2.CEREN KARA
3.VEDAT KOLUKISA
4.MESUT DAĞ
5.ZEKİ KAYA
6.MEHMET EMRE BOZABA
7.ALİ ÇAKIR
8.ŞAHAP BOZKURT
9.MUHSİN GİRCUDE
10.SERVET YILDIZ
11.SÜMEYYE ORHAN
12.MAHMUT DOST
13.ERDEM YILMAZ
14.İSMET TOPAL
KAHRAMANMARAŞ
1.ÖKKEŞ NARLI
2.VAHAP KARPINAR
3.İSHAK KÖROĞLU
4.SULTAN KAMALAK
5.CİHAT DİNLER
6.MANSUR ÖZCAN
7.BURAK DOLUZENGİN
8.AHMET ZOR
KARABÜK
1.MUHSİN ÇEBİ
2.MEHMET YÜCE
3.İSMAİL KİRENLİ
KARAMAN
1.ORHAN SOYDAN
2.ALİ ÇİFTÇİ
3.MELEKHAN KAVAS
KARS
1.SEZGİN YILDIZ
2.BÜLENT ALTUN
3.TAHİR TAHİROĞLU
KASTAMONU
1.BİLAL ÇODUR
2.NECATİ YAVUZ
3.HULUSİ ÖZBEK
KAYSERİ
1.MAHMUT ARIKAN
2.HAŞİM ÖZÇELİK
3.AHMET ULUSOY
4.HATİCE SÜMEYYE BOZKURT
5.İSMAİL ÇELEBİ
6.BAKİ COŞKUN
7.İBRAHİM BIYIKLIOĞLU
8.ASİYE ÇAKIRLI
9.ÖZKAN YÜREK
10.RABİA ÇAĞRICI
KIRIKKALE
1.FARUK VURGUN
2.SELAMİ ÇAKIR
3.MÜİN YILDIZ
4.SALİH MEHMET AYDIN
5.GÜNER AYDIN
6.BÜŞRA SAVAŞ
KIRŞEHİR
1.MUSTAFA ÇAKIR
2.HÜSEYİN ESERER
KİLİS
1.ŞERİF KARAKURT
2.MEHMET SALİH ÖZOĞUZ
KOCAELİ
1.SİNAN EJDEROĞLU
2.RECEP SARIDOĞAN
3.REYHAN ŞENGÜN
4.VOLKAN GEMİKSİZ
5.İBRAHİM BIYIKLI
6.NİHAT YILDIZ
7.SİNAN YOLCU
8.ÖMER FARUK YILDIRIM
9.SEDAT USLU
10.FAHRETTİN TAŞKAYA
11.FATMA BETÜL ULUDAĞ
12.FATİH KARAMAN
13.LATİF GÖKHAN DURTAŞ
KONYA
1.MUSTAFA ÖZKAFA
2.HASAN HÜSEYİN UYAR
3.MUSTAFA DERBENTLİ
4.SİNAN TOPRAK
5.MUHAMMET UZUN
6.AHMET BÜYÜKTERMİYECİ
7.YAVUZ AYDIN
8.KENAN ÖZCAN
9.İSMAİL HAKKI BACAK
10.İSMAİL AYDİLEK
11.MAHMUT SAMİ BÜYÜKYILMAZ
12.İSMAİL BULUT
13.ÖMER MÜCEVHER
14.SEFA YILMAZ
15.KERİM ŞENEL
KÜTAHYA
1.ÖMER FARUK EVREN
2.FATİH BOZAN
3.NURULLAH GÜNGÖR
4.HASAN ÖZBAL
5.RÜMEYSA POYRAZ
MALATYA
1.MEHMET KAYA ASİLTÜRK
2.ABUZER GÖGÜS
3.YUNUS SAVAŞ
4.MUSTAFA PARLAKYILDIZ
5.MUHAMMET İKBAL YILDIZ
6.ADNAN ÖZDEMİR
MANİSA
1.MEHMET ÖNAL
2.MUSTAFA ARİF AYSU
3.ZEKAYİ YILMAZ
4.BİLAL KİŞEÇOK
5.ABDULLAH YILMAZ
6.MEHMET TONBALAK
7.OLGUN OKTAY DEMİRCAN
8.MUSTAFA ERKAN
9.MUHAMMET FATİH KAYA
10.NİHAT KOCAÇAKIR
MARDİN
1.MEHMET ALİ KILIÇ
2.MEHMET YILDIZ
3.SUUT CEVHEROĞLU
4.AHMET İLETMİŞ
5.HALİME DABAKOĞLU
6.ÖMER ÇİFÇİ
MERSİN
1.SONER ÇONTAR
2.NURBAKİ ŞAHİN
3.AYHAN BAYRAM
4.ESAT GÜNEŞ
5.BURAK CANLI
6.BEKİR AYDIN
7.HASİBE YILDIZ
8.REMZİ YİĞİTALP
9.GÖKHAN ALAGÖZ
10.MUSTAFA CAN
11.ARİF ŞAHBAZ
12.AYŞE GÜLİZ YENEN
13.YUSUF GÜLMEZ
MUĞLA
1.ÖMER ULUDAĞ
2.İLHAN ÖZLER
3.FURKAN DUMAN
4.MUHAMMED NECİP GENCER
5.SALİHA GÜZEL
6.MUSA ERGİN
7.SAYİT AYDIN