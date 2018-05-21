Seçim heyecanı sürüyor. Partiler milletvekili aday listelerini YSK’ya bildirmek üzere hazırladı. İyi Parti, CHP ve AK Parti’nin YSK’ya bildirdiği geçici aday listeleri şu şekilde:

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1. İYİ PARTİ

Tarihi erkene alınmasına rağmen seçime oldukça hazır görünen İyi Parti arkasına belirli bir rüzgarı almış durumda. İyi Parti’nin milletvekili listesine bakacak olursak;

İYİ PARTİ İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI

Tuba Alaylı, Cenk Muradoğlu, Emir Abbas Gürbüz, Mesut Sivri, Kemal Faruk Aysu, Mehmet Okan Oğuz, Mehmet Uğur Özyetgin, Ahmet Kemal Şan, Aysel Çarıkçılar, Nazmi Karabulut, Onur Hanlıoğlu, Ayberk Yüksel, Nazlı Elif Gökdemir, Osman Alper Tunga Hepgür, Mustafa Koray Yücel.

İYİ PARTİ İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI

Furkan Kucur, Bahtiyar Kurt, Mehmet Aslan, Ayşe Taciser, Ülkü Levent, Muammer Demirci.

İYİ PARTİ İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI

Nazlı Ece İşbaşaran, Ali Deveci, Kürşat Özer, Zahide Söğüt, Ali Kıdık, Eser Bozkaya, Aziz Murat Hatipağaoğlu

ADANA 1 İSMAİL KONCUK
ADANA 2 MEHMET METANET ÇULHAOĞLU
ADANA 3 ALİ AYDIN
ADANA 4 NİHAL AĞCA
ADANA 5 RECAİ MERCİMEK
ADANA 6 SİNEM ULUDAMAR
ADANA 7 MEHMET SERTAÇ DURAK
ADANA 8 VEDAT SABANCI
ADANA 9 EREN ÖZER
ADANA 10 HAMZA GÜLTEKİN
ADANA 11 ŞULE TÜDEŞ
ADANA 12 ERCAN ATALAY
ADANA 13 ALİ KABAKLI
ADANA 14 SİBEL ÇAKMAK
ADANA 15 İLKER KILINÇ

ADIYAMAN 1 MAHMUT BOZKURT
ADIYAMAN 2 ABDURRAHMAN EROL ÖZBAY
ADIYAMAN 3 ZÜLFİKAR IŞIK
ADIYAMAN 4 FATİME ZEHRA AKBAŞ
ADIYAMAN 5 MAHMUT CİHAN GÜVENÇ

AFYONKARAHİSAR 1 GÜLTEKİN UYSAL
AFYONKARAHİSAR 2 ABDÜLKADİR AKCAN
AFYONKARAHİSAR 3 OKŞAN ULUSOY EFE
AFYONKARAHİSAR 4 SELAHATTİN MÜHSÜRLER
AFYONKARAHİSAR 5 ALPER YAĞCI
AFYONKARAHİSAR 6 ÖMER ERYEŞİL

AĞRI 1 BEDRİ YAVUZ HATUNOĞLU
AĞRI 2 ADEM KILIÇ
AĞRI 3 MUSTAFA YAŞAR
AĞRI 4

AMASYA 1 AHMET FATİH COŞAR
AMASYA 2 GÖKHAN LAFÇI
AMASYA 3 MEDET EROĞLU

ANKARA-1 1 KORAY AYDIN
ANKARA-1 2 HALİL İBRAHİM ORAL
ANKARA-1 3 MESUT ÖZARSLAN
ANKARA-1 4 AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU
ANKARA-1 5 MİNE BAŞ
ANKARA-1 6 YETKİN ÖZTÜRK
ANKARA-1 7 KADRİYE ÜNLER
ANKARA-1 8 FEHMİ KANDEMİR
ANKARA-1 9 BARIŞ DOĞAN
ANKARA-1 10 ÇAĞLAR AY
ANKARA-1 11 İHSAN KOÇAK
ANKARA-1 12 KENAN TÜRÜDÜ
ANKARA-1 13 HATİCE KÜÇÜK

ANKARA-2 1 ŞENOL BAL
ANKARA-2 2 ERSÖNMEZ YARBAY
ANKARA-2 3 GÖKHAN BEKER
ANKARA-2 4 FARUK KÖYLÜOĞLU
ANKARA-2 5 HASAN SEYMEN
ANKARA-2 6 HEDİYE AKDERE
ANKARA-2 7 TUNCAY TEKAY
ANKARA-2 8 HÜSEYİN ÖZLÜK
ANKARA-2 9 BAHA CANKUT SARITAŞ
ANKARA-2 10 ÇİĞDEM BİNGÖL
ANKARA-2 11 BARIŞ ÇALIŞKAN

ANKARA-3 1 DURMUŞ YILMAZ
ANKARA-3 2 AYHAN ALTINTAŞ
ANKARA-3 3 REŞAT ERDOĞAN
ANKARA-3 4 TAMER KAYAALP
ANKARA-3 5 AYŞE SUCU
ANKARA-3 6 ÖMER KARAKAŞ
ANKARA-3 7 HÜSEYİN ŞİMŞEK
ANKARA-3 8 UMUTCAN GÜNERKAYA
ANKARA-3 9 AHMET CAN BUĞDAY
ANKARA-3 10 BÜLENT GÜRSOY
ANKARA-3 11 ALİ IŞINER HAMŞİOĞLU
ANKARA-3 12 BERİL GÜMÜŞ

ANTALYA 1 FERİDUN BAHŞİ
ANTALYA 2 HASAN SUBAŞI
ANTALYA 3 TUBA VAROL ÇOKAL
ANTALYA 4 FULYA YASEMİN
ANTALYA 5 KADRİ LEVENT DİM
ANTALYA 6 MUSA ERTUĞAN
ANTALYA 7 BÜNYAMİN SEÇME
ANTALYA 8 NEŞE TOKER
ANTALYA 9 MERYEM AYDOĞAN
ANTALYA 10 CAFER ÜNAL
ANTALYA 11 CAHİT KOCABEYOĞLU
ANTALYA 12 BİROL ÜSTEM
ANTALYA 13 ÖNAL ÇAVUŞOĞLU
ANTALYA 14 ALPER TUNÇER
ANTALYA 15 YAKUP CEM ÇINAR
ANTALYA 16 LEYLİ KEMAL

ARTVİN 1 FİLİZ AKYÜZ
ARTVİN 2 KAMİL AKSU

AYDIN 1 AYDIN ADNAN SEZGİN
AYDIN 2 BERNA SUKAS
AYDIN 3 HALİL İBRAHİM AKTEMUR
AYDIN 4 ŞULE TUNTAŞ
AYDIN 5 FEVZİ KÖSE
AYDIN 6 SÜLEYMAN DEMİRCİ
AYDIN 7 MUSTAFA ORHUN ÇETİN
AYDIN 8 SEMRA YÜCEL

BALIKESİR 1 İSMAİL OK
BALIKESİR 2 KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK
BALIKESİR 3 NEZAHAT SALON
BALIKESİR 4 YAŞAR GENÇ
BALIKESİR 5 BEGÜM KÜÇÜKOĞLU
BALIKESİR 6 KERİMAN KÜLTÜR
BALIKESİR 7 ÖZLEM URAL
BALIKESİR 8 EROL AYDEMİR
BALIKESİR 9 ONUR ŞENEL

BİLECİK 1 MESUT TEKİN
BİLECİK 2 BATUHAN ATALAY

BİNGÖL 1 MEHMET SAİT YAZICI
BİNGÖL 2 ABDURRAHİM ARİÇ
BİNGÖL 3 SELAHETTİN EKİNCİ
BİTLİS 1 MEHMET SAİT YAZICI
BİTLİS 2 ABDURRAHİM ARİÇ
BİTLİS 3 SELAHETTİN EKİNCİ

BOLU 1 MEHMET AYDIN
BOLU 2 İRFAN BAYAR
BOLU 3 NİMET İNCE

BURDUR 1 OSMAN KURT
BURDUR 2 HÜSEYİN ERDEM
BURDUR 3 HATİCE FUNDA BÜLBÜL

BURSA-1 1 İSMAİL TATLIOĞLU
BURSA-1 2 SAMİ BİLGE
BURSA-1 3 YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU
BURSA-1 4 YÜKSEL YILMAZ
BURSA-1 5 ABDULLAH ALAGÖZ
BURSA-1 6 SERMİN ÖZENSOY
BURSA-1 7 ÜSTÜN TUNALIGİL
BURSA-1 8 ÖZGÜR ŞİMŞEK
BURSA-1 9 AYHAN TAYFUR
BURSA-1 10 MERVE ASA
BURSA-2 1 AHMET KAMİL EROZAN
BURSA-2 2 HASAN TOKTAŞ
BURSA-2 3 ADNAN İSLAMOĞULLARI
BURSA-2 4 SERPİL ARSLANTÜRK
BURSA-2 5 ALİ EKBER CAN
BURSA-2 6 BETÜL BAYRAKTAR ORHAN
BURSA-2 7 İSMAİL ŞENOL
BURSA-2 8 YAVUZ BÜLBÜL
BURSA-2 9 FAZLI SEYİS
BURSA-2 10 ÖZGEHAN KOÇER
ÇANAKKALE 1 RIDVAN UZ
ÇANAKKALE 2 İSMET BALKAN
ÇANAKKALE 3 İKBAL AYTAÇ
ÇANAKKALE 4 MEHMET TAMER ERGÜN

ÇANKIRI 1 AYDIN AYANOĞLU
ÇANKIRI 2 GAMZE ATALAY
ÇORUM 1 FATİH MEHMET ARSLAN
ÇORUM 2 ABDULLAH KARAMAN
ÇORUM 3 SEFER YILMAZ
ÇORUM 4 SİNEM SARI

DENİZLİ 1 YASİN ÖZTÜRK
DENİZLİ 2 ŞULE TÜRKARSLAN
DENİZLİ 3 NAFİZ ÖZ
DENİZLİ 4 TEMEL BAŞBUĞ
DENİZLİ 5 MEHMET ALİ UZAKGİDER
DENİZLİ 6 ZEYNEP SÖZERİ
DENİZLİ 7 MURAT GÜNGÖR
DENİZLİ 8 HÜSEYİN KÖSEOĞLU

DİYARBAKIR 1 MEHMET SALİM ENSARİOĞLU
DİYARBAKIR 2 AHMET YİĞİT
DİYARBAKIR 3 HANDAN KAÇMAZ
DİYARBAKIR 4 CEVDET DEMİR
DİYARBAKIR 5 NAZIM KAYA
DİYARBAKIR 6 FERHAT ALTINDAĞ
DİYARBAKIR 7 DOĞAN YONTÜRK
DİYARBAKIR 8 ENGİN KONAKÇI
DİYARBAKIR 9 NİHAT ARİF TEKİN
DİYARBAKIR 10 SELMA TANİN
DİYARBAKIR 11 ABDÜLBAKİ ÇAKMAK
DİYARBAKIR 12 ABDÜLKADİR ÇELEBİ

EDİRNE 1 MEHMET AKALIN
EDİRNE 2 ORHAN ÇAKIRLAR
EDİRNE 3 DİLEK KIRMIZI
EDİRNE 4 İSMET ERSÖZ

ELAZIĞ 1 YAVUZ TEMİZER
ELAZIĞ 2 ABDÜLKERİM EFLATUN
ELAZIĞ 3 ALİ YÜCEL UYGUR
ELAZIĞ 4 MUSTAFA KEMAL ATİKELER
ELAZIĞ 5 ENİS GİRAY

ERZİNCAN 1 AYŞE ŞÜKRAN ALPTEKİN
ERZİNCAN 2 CENANİ DAĞHAN ÇAKMAK
ERZURUM 1 MUHAMMET NACİ CİNİSLİ
ERZURUM 2 ZEKAİ KAYA
ERZURUM 3 FATMA CANAN UÇAR
ERZURUM 4 YILMAZ CEYRAN
ERZURUM 5 ALPASLAN KÜNİ
ERZURUM 6 DENİZ SİNİCİ

ESKİŞEHİR 1 ARSLAN KABUKÇUOĞLU
ESKİŞEHİR 2 ÖMER İBRAHİM SAYIN
ESKİŞEHİR 3 EREN EKMEN
ESKİŞEHİR 4 EBRU SERVİ
ESKİŞEHİR 5 EMRE DEMİR
ESKİŞEHİR 6 ARİF GEÇKALAN
ESKİŞEHİR 7 GÖKÇE YATMAZ

GAZİANTEP 1 İMAM HÜSEYİN FİLİZ
GAZİANTEP 2 MEHMET CAN TUĞSUZ
GAZİANTEP 3 CELAL YILDIRIM
GAZİANTEP 4 MEHMET ÖMER ARPACIOĞLU
GAZİANTEP 5 İSMET KILIÇ
GAZİANTEP 6 İBRAHİM KESKİN
GAZİANTEP 7 LİNA OCAK
GAZİANTEP 8 OĞUZ HOCAOĞLU
GAZİANTEP 9 SANEM KASAPSEÇKİN
GAZİANTEP 10 İZETTİN ŞAHİN
GAZİANTEP 11 İLKER BAY
GAZİANTEP 12 CEREN SOYLU
GAZİANTEP 13 ÜNVER BÜLENT GÖKSEVEN
GAZİANTEP 14 MEHMET ÇELİK

GİRESUN 1 ORHAN ERZURUM
GİRESUN 2 ÜNZİLE YÜKSEL
GİRESUN 3 AHSEN TÜRK
GİRESUN 4 OSMAN ÇALIŞKAN

GÜMÜŞHANE 1 ALİ ATEŞ
GÜMÜŞHANE 2 NECDET İLHAN

HAKKARİ 1 DİLEK TANRIKULU
HAKKARİ 2 YILDIRIM ÖRNEK
HAKKARİ 3 Ayşe Tezel

HATAY 1 BİLAL KARACA
HATAY 2 MEHMET BİÇER
HATAY 3 MEHMET KORMAN
HATAY 4 MEHMET ALİ YILDIRIM
HATAY 5 HATİCE GÜZEL
HATAY 6 ZEKİ TOPRAK
HATAY 7 İLKER ÇALIŞKAN
HATAY 8 KEVSER EKER
HATAY 9 ERTUĞRUL GAZİ DENER
HATAY 10 ŞAHİZAR SEBER
HATAY 11 ALİ KEMAL KÖMÜR

ISPARTA 1 AYLİN CESUR
ISPARTA 2 MUSTAFA ŞİMŞEK
ISPARTA 3 SÜLEYMAN SAMİ ALTINKAYA
ISPARTA 4 ŞÜKRÜ LEVENT BAŞYİĞİT

MERSİN 1 BEHİÇ ÇELİK
MERSİN 2 ZEKİ HAKAN SIDALI
MERSİN 3 ÖZER ÖZEL
MERSİN 4 ÜLKÜ SİNCAR
MERSİN 5 VOLKAN ALKAN
MERSİN 6 HASAN DOYDU
MERSİN 7 OSMAN YILMAZ
MERSİN 8 ÜLKÜ CENGİZ
MERSİN 9 SÜLEYMAN ÇETİN
MERSİN 10 HÜSNİYE EKİNGEN
MERSİN 11 AYDIN RIFAT KOCABAŞ
MERSİN 12 MUSTAFA KUNT
MERSİN 13 ASPORÇA MELİS KESER

İSTANBUL-1 1 HAYRETTİN NUHOĞLU
İSTANBUL-1 2 AHMET ÇELİK
İSTANBUL-1 3 YAVUZ AĞIRALİOĞLU
İSTANBUL-1 4 MERAL ALEMDAR
İSTANBUL-1 5 YÜCEL COŞKUN
İSTANBUL-1 6 ONUR AYDIN
İSTANBUL-1 7 MUSTAFA VEYSEL GÜLDOĞAN
İSTANBUL-1 8 EMİNE KÜÇÜKALİ
İSTANBUL-1 9 ADİL ERKOÇ
İSTANBUL-1 10 ARİF TEVETOĞLU
İSTANBUL-1 11 DURSUN ÇOLAK
İSTANBUL-1 12 SULTAN NESLİHAN SEVEN
İSTANBUL-1 13 OĞUZ SARUL
İSTANBUL-1 14 MİTHAT BORA BULUT
İSTANBUL-1 15 NAZLI ASPAY CEBECİ
İSTANBUL-1 16 OKTAY ERÇAKAR
İSTANBUL-1 17 ŞENTÜRK DEMİRAL
İSTANBUL-1 18 FUAT ONBAŞILI
İSTANBUL-1 19 KUBİLAY PEYİK
İSTANBUL-1 20 HİLAL TUNCER
İSTANBUL-1 21 UFUK ÜNAL
İSTANBUL-1 22 SAYGIN ÖZYILDIRIM
İSTANBUL-1 23 MEHMET ALİ ÖZDEMİR
İSTANBUL-1 24 SEVGİ ŞAHİN
İSTANBUL-1 25 BARIŞ TAVLAŞOĞLU
İSTANBUL-1 26 TUBA ALAYLI
İSTANBUL-1 27 AYSEL KIRALİ
İSTANBUL-1 28 YELDA GARGUN
İSTANBUL-1 29 MURAT AĞIREL
İSTANBUL-1 30 ONUR HANLIOĞLU
İSTANBUL-1 31 ÖNDER FARUK PARMAK
İSTANBUL-1 32 BÜLENT ASLAN
İSTANBUL-1 33 YÜKSEL KARAÇAM
İSTANBUL-1 34 YÜKSEL BAT
İSTANBUL-1 35 CANER YILMAZ

İSTANBUL-2 1 ÜMİT ÖZDAĞ
İSTANBUL-2 2 FATİH MEHMET ŞEKER
İSTANBUL-2 3 ÖZCAN PEHLİVANOĞLU
İSTANBUL-2 4 İLAY AKSOY
İSTANBUL-2 5 COŞKUN YILDIRIM
İSTANBUL-2 6 MEHMET ASLAN
İSTANBUL-2 7 BİNNUR KARADAĞLI
İSTANBUL-2 8 ALİ DİNÇER ÇOLAK
İSTANBUL-2 9 VEDAT YENERER
İSTANBUL-2 10 ABDULLAH İLKER SUNGUR
İSTANBUL-2 11 NURİ YILMAZ
İSTANBUL-2 12 CEMİLE ALBAŞ
İSTANBUL-2 13 RÜSTEM FIRAT
İSTANBUL-2 14 AYCAN GÜLEÇLİLER
İSTANBUL-2 15 SEMİH İLHAN SÖYLEMEZOĞLU
İSTANBUL-2 16 GÖKHAN KARGI
İSTANBUL-2 17 ALİ AKER
İSTANBUL-2 18 ERTAN VAROL
İSTANBUL-2 19 MUAMMER DEMİRCİ
İSTANBUL-2 20 HÜSEYİN ÖNDEŞ
İSTANBUL-2 21 YAŞAR KIZILKUM
İSTANBUL-2 22 BURÇİN GÖKÇE
İSTANBUL-2 23 ÖMER LÜTFÜ ÖZENÇ
İSTANBUL-2 24 FİSUN MEHLİKA TOCA
İSTANBUL-2 25 MUSTAFA AKAY
İSTANBUL-2 26 AYDIN EGEMEN
İSTANBUL-2 27 MUSTAFA YAZICI
İSTANBUL-2 28 UĞUR ŞEFİK BEKDEMİR

İSTANBUL-3 1 AHAT ANDİCAN
İSTANBUL-3 2 ÜMİT BEYAZ
İSTANBUL-3 3 HAYATİ ARKAZ
İSTANBUL-3 4 MELTEM ÜNAL ERZEN
İSTANBUL-3 5 KEMAL NİZİPLİOĞLU
İSTANBUL-3 6 HÜSEYİN ÜLGER
İSTANBUL-3 7 ÖZDEMİR POLAT
İSTANBUL-3 8 ELMAS GRAĞOS
İSTANBUL-3 9 AYHAN BÖLÜKBAŞI
İSTANBUL-3 10 İSKENDER DURİÇ
İSTANBUL-3 11 MERRİN HASİPOĞLU
İSTANBUL-3 12 CELAL KARAPINAR
İSTANBUL-3 13 SUAT SARI
İSTANBUL-3 14 ZEKİ BULGAN
İSTANBUL-3 15 OSMAN ERUSTA
İSTANBUL-3 16 EVRİM TOK
İSTANBUL-3 17 MERYEM GÖKTAŞ TANRIVERDİ
İSTANBUL-3 18 MUSTAFA BİLGİLİ
İSTANBUL-3 19 MEHMET PÜTÜN
İSTANBUL-3 20 RUHİYE AYLA DEMİR
İSTANBUL-3 21 MURAT TOLGAR ERDOĞMUŞ
İSTANBUL-3 22 ZİHNİYE GÜRKAN
İSTANBUL-3 23 ALİ HAYDAR GÜVEN
İSTANBUL-3 24 MELİHA APAYDIN
İSTANBUL-3 25 SİBEL KAYA
İSTANBUL-3 26 TAYFUN SİLİVRİ
İSTANBUL-3 27 MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ
İSTANBUL-3 28 NAZMİYE İZGİN
İSTANBUL-3 29 KÜRŞAT ÖZER
İSTANBUL-3 30 YUSUF YAVUZCAN
İSTANBUL-3 31 MURAT KUDRET
İSTANBUL-3 32 ARDIL AKIL
İSTANBUL-3 33 SEZER ÖZSOY
İSTANBUL-3 34 HAKAN AKSU
İSTANBUL-3 35 PENBE BOLAT

İZMİR-1 1 DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU
İZMİR-1 2 YILDIRIM ULUPINAR
İZMİR-1 3 MEHMET TEZKAN
İZMİR-1 4 ÇİĞDEM ÖZER
İZMİR-1 5 OSMAN ERTÜRK ÖZEL
İZMİR-1 6 OSMAN VAROL
İZMİR-1 7 BÜLENT KIRILMAZ
İZMİR-1 8 SERAP ÖZÖKTEM
İZMİR-1 9 ÜLKÜ DOĞAN
İZMİR-1 10 HÜSEYİN HAKAN IŞIK
İZMİR-1 11 BURCU BOSTANCIOĞLU
İZMİR-1 12 İBRAHİM DÖNERTAŞ
İZMİR-1 13 KADİR GÜREL
İZMİR-1 14 GİZEM ALBAŞ

İZMİR-2 1 AYTUN ÇIRAY
İZMİR-2 2 MUSTAFA KERPİŞCİ
İZMİR-2 3 ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU
İZMİR-2 4 HÜSMEN KIRKPINAR
İZMİR-2 5 BEHİCE YILDIZ ÜNSAL
İZMİR-2 6 METİN DÖKMECİLER
İZMİR-2 7 ANIL SELEK
İZMİR-2 8 NADİR GERGİN
İZMİR-2 9 İLKER GÜL
İZMİR-2 10 SALİH ATAKAN DURAN
İZMİR-2 11 HAYRI KÖSEOĞLU
İZMİR-2 12 ÜLKÜ DOĞAN
İZMİR-2 13 MURAT CEM ÖZDEMİR
İZMİR-2 14 PELİN YETKİN YAZICI

KARS 1 YÜKSEL AKBABA
KARS 2 AHMET AKÜZÜM
KARS 3 HİKMET ŞİMŞEK

KASTAMONU 1 İLHAN ENGİN
KASTAMONU 2 SEYFİ SARIOĞLU
KASTAMONU 3 MEHMET MURAT AŞCI

KAYSERİ 1 DURSUN ATAŞ
KAYSERİ 2 FATİH ERYILMAZ
KAYSERİ 3 HÜSEYİN TEKİN
KAYSERİ 4 BERRİN EYİDEMİR
KAYSERİ 5 METİN SOYLU
KAYSERİ 6 SERAP DURMUŞ
KAYSERİ 7 MESUT UÇAN
KAYSERİ 8 HASAN AYDIN
KAYSERİ 9 KAMİL KARAMETE
KAYSERİ 10 BETÜL TOSUN

KIRKLARELİ 1 KÜRSAD YAMANER
KIRKLARELİ 2 SİBEL PİŞKİN
KIRKLARELİ 3 MUSTAFA KÖSEOĞLU

KIRŞEHİR 1 MUSTAFA HAKAN ÜNSER
KIRŞEHİR 2 ASAF KAYAOĞLU

KOCAELİ 1 LÜTFÜ TÜRKKAN
KOCAELİ 2 ALİ TÜRKŞEN
KOCAELİ 3 HARUN DEMİRKAYA
KOCAELİ 4 RUHİTTİN SÖNMEZ
KOCAELİ 5 DİJLE AKIN
KOCAELİ 6 ADİL GÜLEZ
KOCAELİ 7 AHMET YEŞİL
KOCAELİ 8 FUAT BERNA
KOCAELİ 9 İBRAHİM ÖMER TOYRAN
KOCAELİ 10 RENAN KIRAN
KOCAELİ 11 AYŞEGÜL BABACAN
KOCAELİ 12 ALPER BİRCANOĞLU
KOCAELİ 13 AYLA İLGÜN

KONYA 1 FAHRETTİN YOKUŞ
KONYA 2 ORHAN TULUKÇU
KONYA 3 SEVİL SARGIN
KONYA 4 MEHMET İLKER YİĞİT
KONYA 5 ŞAKİR BERBER
KONYA 6 SÜLEYMAN ŞENOL
KONYA 7 GÖKHAN TOZOĞLU
KONYA 8 OSMAN FEDAİ
KONYA 9 MUSTAFA RIDVAN PEKER
KONYA 10 NAZMİ SIRIT
KONYA 11 RANA ERARSLAN
KONYA 12 MEHMET ALİ ÖNAL
KONYA 13 NAZAN KAYA
KONYA 14 HULUSİ KOÇAK
KONYA 15 FARUK ÇÖKLÜ

KÜTAHYA 1 NİHAT KULA
KÜTAHYA 2 İBRAHİM EMRE KARAA
KÜTAHYA 3 HÜSEYİN ÇAKIR
KÜTAHYA 4 MEHMET EMİN BAŞ
KÜTAHYA 5 AYNUR SEZER

MALATYA 1 ALİ BİLİCİ
MALATYA 2 HACI MEHMET TURFANDA
MALATYA 3 ŞULE GÜRSOY
MALATYA 4 SAHRA KARAHAN ERGUVAN
MALATYA 5 MUHAMMET AFŞİN ARIKAN
MALATYA 6 ÖZGÜR BOZKURT

MANİSA 1 TAMER AKKAL
MANİSA 2 GÖKHAN KARAÇOBAN
MANİSA 3 HASAN ERYILMAZ
MANİSA 4 ASLI ÖZ
MANİSA 5 ŞAHAP YARALI
MANİSA 6 KADİR CENK ÖZATICI
MANİSA 7 SERKAN SERDAR ADIGÜZEL
MANİSA 8 ÖMER GERİTER
MANİSA 9 SELCEN ŞEKERCİOĞLU
MANİSA 10 AHMET KAĞAN AVCI

KAHRAMANMARAŞ 1 FARUK ATLI
KAHRAMANMARAŞ 2 MUSTAFA BASTIRMACI
KAHRAMANMARAŞ 3 BÜLENT MEŞE
KAHRAMANMARAŞ 4 AYŞE KIRAÇ
KAHRAMANMARAŞ 5 SADİ GÜNEN
KAHRAMANMARAŞ 6 MÜJGAN ÖZDARENDELİ
KAHRAMANMARAŞ 7 AHMET ÇABUKEL
KAHRAMANMARAŞ 8 İRFAN MERT YIKAN

MARDİN 1 HAKAN ERDEM
MARDİN 2 ATLAFUN AYDOĞDU
MARDİN 3 AZİZ RODAN SAROHAN
MARDİN 4 TUNA IŞIKHAN
MARDİN 5 BURHAN İLHAN
MARDİN 6 UĞURHAN ARAS

MUĞLA 1 METİN ERGÜN
MUĞLA 2 ERTAN KÜÇÜKAY
MUĞLA 3 KORAY HAYVACI
MUĞLA 4 PEYAMİ CİNAZ
MUĞLA 5 NESRİN AŞTI
MUĞLA 6 CAHİT KARAÖZ
MUĞLA 7 İZEL KUŞKUN

MUŞ 1 ERKAN KEMALOĞLU
MUŞ 2 ZİHNİ SAYAN
MUŞ 3 BAHRİYE KILIÇ
MUŞ 4 ERKAN ÇELİKOĞLU

NEVŞEHİR 1 MUSA ERTAŞ
NEVŞEHİR 2 FATİH MEHMET ŞAHİN
NEVŞEHİR 3 HÜSEYİN SEVİNDİK

NİĞDE 1 VEDAT BAYRAM
NİĞDE 2 NAİM OSMAN EREM
NİĞDE 3 DÖNDÜ GÖKMEN

ORDU 1 YENER YILDIRIM
ORDU 2 GÜNAY KARAAĞAÇ
ORDU 3 FERHAT ÇAKIROĞLU
ORDU 4 MUKADDER KORKMAZ
ORDU 5 ŞAHİN YILMAZ
ORDU 6 BARIŞ CANDAN

RİZE 1 HIZIR KESKİN
RİZE 2 KÜRŞAT HACISÜLEYMANOĞLU
RİZE 3 AYŞEGÜL ÖZYANIK

SAKARYA 1 ÜMİT DİKBAYIR
SAKARYA 2 AYDOĞAN ARSLAN
SAKARYA 3 MEHMET KIR
SAKARYA 4 NURGÜL ÇAKAR
SAKARYA 5 İLKER ÖZBUDAK
SAKARYA 6 ZEYNEP ULUSİNAN
SAKARYA 7 ASENA ASLAN BURAK

SAMSUN 1 BEDRİ YAŞAR
SAMSUN 2 İBRAHİM ÖZYER
SAMSUN 3 HÜSEYİN ACAR
SAMSUN 4 BİRSEN ÖZTÜRK
SAMSUN 5 AKIN ÜNER
SAMSUN 6 ÖNDER FATİH ŞENOL
SAMSUN 7 HAKAN KİPER
SAMSUN 8 AYŞE AYAN
SAMSUN 9 FURKAN ÖZDEMİR

SİİRT 1 EMİN TEZ
SİİRT 2
SİİRT 3

SİNOP 1 CEYHAN DEMİR
SİNOP 2 SEZGİN ŞİMŞEK

SİVAS 1 ÜNAL POLAT
SİVAS 2 ÜNAL YILMAZ
SİVAS 3 ÇAĞLAYAN DİKMEN
SİVAS 4 BETÜL KILIÇKAYA
SİVAS 5 HÜSEYİN GÜLHAN

TEKİRDAĞ 1 ENEZ KAPLAN
TEKİRDAĞ 2 MUHTAR MAHRANLI
TEKİRDAĞ 3 HAZIM TAMER DODURKA
TEKİRDAĞ 4 BELMA KUVANCI
TEKİRDAĞ 5 OĞUZHAN AYDIN
TEKİRDAĞ 6 TUNCAY KIRMIZIGÜL
TEKİRDAĞ 7 NURCAN BALCI EROL

TOKAT 1 HÜSEYİN ERKAN İKİKAT
TOKAT 2 FATİH DEMİRKOL
TOKAT 3 İRFAN ALPAT
TOKAT 4 ŞULE ORUÇ
TOKAT 5 ALİ TURAN TOKGÖZ

TRABZON 1 HÜSEYİN ÖRS
TRABZON 2 HÜSEYİN KOLOĞLU
TRABZON 3 TUĞBA BAYRAKTAR AYDIN
TRABZON 4 TUNA TAŞKIN
TRABZON 5 MURAT KELEŞ
TRABZON 6 NEŞE AY

TUNCELİ 1 DÜZGÜN DEMİR
TUNCELİ 2 ALMILA MARAŞ

ŞANLIURFA 1 ZUHAL ÇİFTKAYA
ŞANLIURFA 2 HASAN OĞUL
ŞANLIURFA 3 MEHMET ÇADIRCI
ŞANLIURFA 4 İMAM BADILLI
ŞANLIURFA 5 MEHMET FEDAİ ÇAKMAKLI
ŞANLIURFA 6 ABDULLAH TÜYSÜZ
ŞANLIURFA 7 MEHMET GANİM BAŞAR
ŞANLIURFA 8 VEYSEL DEMİR
ŞANLIURFA 9 MEMDUH DOĞRU
ŞANLIURFA 10 OSMAN ESAD BUCAK
ŞANLIURFA 11 MURAT KAÇAK
ŞANLIURFA 12 İBRAHİM HALİL AGIRTAŞ
ŞANLIURFA 13 FUAT AKSOY
ŞANLIURFA 14 ÖZGÜR GENGEÇ YAŞAR

UŞAK 1 NEŞE YILMAZ
UŞAK 2 ALİ KURT
UŞAK 3 ÖZDEMİR KOÇYİĞİT

VAN 1 SELİM ÖZGÖKÇE
VAN 2 FUAT GÖÇER
VAN 3 TÜLAY ÇİVİ
VAN 4 BAYRAM TARIK ÖZELER
VAN 5 TANER BABACANOĞLU
VAN 6 M.SALİH ALBAYRAK
VAN 7 FUAT BAKAN
VAN 8 ALPASLAN DENİZ

YOZGAT 1 SEYİT YÜCEL
YOZGAT 2 DERVİŞ VURAL
YOZGAT 3 GÖKHAN GENÇASLAN
YOZGAT 4 AKIN UYAR

ZONGULDAK 1 AYDIN TÜMEN
ZONGULDAK 2 MEHMET BATU MÜFTÜOĞLU
ZONGULDAK 3 FEHİME ÇAKIR
ZONGULDAK 4 HAVA ÇİÇEK
ZONGULDAK 5 MUSTAFA ADİL ÖZKAN

AKSARAY 1 AYHAN EREL
AKSARAY 2 NURİ KOÇAŞ
AKSARAY 3 RAHİM AYDIN
AKSARAY 4 FATMA PINAR İZGÜ

BAYBURT 1 SÜLEYMAN BURÇ

KARAMAN 1 İSMET İLMİ HATİPOĞLU
KARAMAN 2 ATİLLA ZORLU
KARAMAN 3 MERVE UÇAR

KIRIKKALE 1 BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK
KIRIKKALE 2 MUSTAFA AKYÜREK
KIRIKKALE 3 ŞEVKET ÖZSOY

BATMAN 1 KISMET ÇELİK
BATMAN 2 HASAN ÖLÜK
BATMAN 3 TANSU GÖRKEM
BATMAN 4 BEYHAN ÖZGENER
BATMAN 5

ŞIRNAK 1 HASAN TATAR
ŞIRNAK 2 ABDULLAH GÜLÇE
ŞIRNAK 3 HACI ÖZER
ŞIRNAK 4 AHMET NURÇOK
BARTIN 1 HAMİT ERHAN ALDATMAZ
BARTIN 2 FATMA SİNEM ÖZÜOKLU

ARDAHAN 1 LEVENT PEHLİVAN
ARDAHAN 2 ÇELİK DEMİR

IĞDIR 1 GÜNDÜZ GÜNEŞ
IĞDIR 2 İBRAHİM AKKUŞ

YALOVA 1 ÜNLEM ÜSTEL
YALOVA 2 ELİF AKYOL TOSUN
YALOVA 3 NUR GEMALMAZ AYAZ

KARABÜK 1 DURSUN ALTIPARMAK
KARABÜK 2 HAKKI ÖZDEK
KARABÜK 3 TENZİLE ÇELİK

KİLİS 1 MUHAMMET BALCI
KİLİS 2 DİLEK AKKÖZ

OSMANİYE 1 MEHMET TEMEL
OSMANİYE 2 NİHAT ÇERÇİ
OSMANİYE 3 MUHAMMET KAYA
OSMANİYE 4 VAHİDE ÖNER

DÜZCE 1 ERCAN KATIRCIOĞLU
DÜZCE 2 YUNUS ÖZAY ER
DÜZCE 3 REYHAN ATASEVEN

 

2. CHP

İyi Parti’ye 15 Milletvekili vererek takdir toplayan CHP, cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce’yi göstermesiyle küskün partilileri bir araya topladı. CHP’nin milletvekili listesi ise şu şekilde;

İSTANBUL 1’İNCİ BÖLGE ADAYLARI

1-Akif Hamzaçebi

2- Gamze Akkuş İlgezdi

3- Onursal Adıgüzel

4-Fethi Açıkel

5- Gürsel Tekin

6-İlhan Kesici

7- Oğuz Kağan Salıcı

8-Mahmut Tanal

9- İbrahim Kaboğlu

10- Sera Kadıgil

İSTANBUL İKİNCİ BÖLGE ADAYLARI

1-Enis Berberoğlu

2-Aykut Erdoğdu

3-Tuncay Özkan

4-Yunus Emre

5-Sezgin Tanrıkulu

6-Yüksel Mansur Kılıç

7-Gökan Zeybek

8-Işık Öğütçü

İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE ADAYLARI

1- Erdoğan Toprak

2- Engin Altay

3- Mehmet Bekaroğlu

4- Zeynel Emre

5-Sibel Özdemir

6- Özgür Karabat

7- Turan Erdoğan

8- Gülizar Emacan

9- Saadet Kontenjanı

10- Turan Hançerli

11- Ali Çeşmeci

ANKARA 1’İNCİ BÖLGE

1- Tekin Bingöl

2- Levent Gök

3- Ali Haydar Hakverdi

4- Bülent Kuşoğlu

5-Gamze Taşçıer

ANKARA 2’NCİ BÖLGE

1- Nihat Yeşil

2- Yıldırım Kaya

3- Semra Dinçer

ANKARA 3’ÜNCÜ BÖLGE

1- Haluk Koç

2- Murat Emir

3- Ahmet Ersen Özsoy

4- Servet Ünsal

İZMİR 1’İNCİ BÖLGE

1 – Murat Bakan

2 – Selin Sayek Böke

3 – Özcan Purçu

4 – Kani Beko

5 – Mehmet Ali Çelebi

6 – Tacettin Bayır

7 – Ednan Arslan

8 – Sefer İpekli

9 – Kazım Umdular

10 – Nilay Kökkılınç

11 – Ezgi Deniz Urunga

12 – Devrim Barış Çelik

İZMİR 2’NCİ BÖLGE

1- Kemal Kılıçdaroğlu

2 – Ünal Çeviköz

3 – Kamil Okyay Sındır

4 – Atila Sertel

5 – Sevda Erdan Kılıç

6 – Mahir Polat

7 – Bedri Serter

8 – İdris Yavuz Yılmaz

9 – Ali Engin

10 – Salih Özçiftçi

11 – Mehmet Birlik

12 – Ebru Okay

HATAY:

1- Servet Mollaoğlu

2- Nermin Yıldırım

3- Serkan Topal

4- Mehmet Fatih Turan

KOCAELİ:

1- Fatma Kaplan Hürriyet

2- Haydar Akar

3- Tahsin Tarhan

MUĞLA:

1- Mürsel Alban

2- Suat Özcan

3- Burak Erbay

4- Süleyman Ayyılmaz

TOKAT:

1- Kadim Durmaz

SİVAS:

1- Ulaş Karasu

TUNCELİ:

1- Polat Şaroğlu

2- Mesut Coşkun

ARTVİN:

1 – Uğur Bayraktutan

ZONGULDAK:

1- Ünal Demirtaş

2- Deniz Yavuzyılmaz

3- Umut Başoğlu

4- Merve Kır

5- Çiğdem Şekerci

ANTALYA:

1- Deniz Baykal

2- Çetin Osman Budak

3- Rafet Zeybek

4- Şengül Yeşildal

5- Nusret Bayar

6- Vahap Tuncer

ADANA:

1- Ayhan Barut

2- Orhan Sümer

3- Müzeyyen Şevkin

4- Burhanettin Bulut

5- Oya Tekin

MALATYA:

1- Veli Ağbaba

2- Hulisi Porgalı

KONYA:

1- Abdüllatif Şener

BURDUR

1- Mehmet Göker

UŞAK

1-İsmet Akın

2-Ali Karaoba

3-Özkan Yalım

ESKİŞEHİR

1-Utku Çakırözer

2-Jale Nur Süllü

3-Nuray Akçasoy

4-Engin Çakmak

5-Sinan Özkar

ADANA

1- Ayhan Barut

2- Orhan Sümer

3- Müzeyyen Şevkin

4- Burhanettin Bulut

5- Oya Tekin

BURSA 1. BÖLGE ADAYLARI

1- Lale Karabıyık

2- Erkan Aydın

3-Nurhayat Altaca Kayışoğlu

4-Kayıhan Pala

5- Özgür Erdursun

6- Gürkan Esen

7- Zafer Yıldız

8- Serken Öztürk

9- İbrahim Mart

10- Aytaç Şahin

BURSA 2’İNCİ BÖLGE

1-Orhan Sarıbal

2- Yüksel Özkan

3- Mustafa Şenyurt

4- Erkan Dönmez

5- Süleyman Ayyıldız

6- Şahin Sevinç

7- Meral Altuntaş

8- Kemal Atan

GAZİANTEP

1 – Bayram Yılmaz Kaya

2 – Özgür Yılmaz

3 – İrfan Kaplan

ARDAHAN

1-Öztürk Yılmaz

BALIKESİR

1- Ahmet Akın

2- Fikret Şahin

3- Ensar Aytekin

KARS

1-Barlas Uslu

KAYSERİ

1 – Çetin Arık (Mevcut milletvekili)

2 – Saadet Partisi kontenjan

3 – Aşkın Genç

4 – İbrahim Kaan

5 – Mazhar Oğuz Özsoy

6 – Gonca Yelda Orhan

7 – Recep Bulut

8- Metin Kantarcı

9 – Kadim Şahin

SAKARYA

1 – Engin Özkoç

2 – Mehmet Selçuk

3 – Elif Yar

4 – Refik Karakaş

5 – Mehmet Bağdat

6 – Aytül Uşaklıgül

7 – Gözdenur Yıldız

MANİSA

1- Özgür Özel

2- Vehbi Bakırlıoğlu

3- Bekir Başevirgen

4 – Sabri Temel

5- Abdullah Saka

6- Hayriye Hacet

3. AK PARTİ

MHP ile kurduğu ittifakla seçime iddialı girmek isteyen Recep Tayyip Erdoğan yine en güçlü adayların başında geliyor. AK Parti’nin milletvekili aday listesi de şu şekilde;

ADANA

  1. JÜLİDE SARIEROĞLU
  2. TAMER DAĞLI
  3. MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ
  4. AHMET ZENBİLCİ
  5. ABDULLAH DOĞRU
  6. SEVİL CAN
  7. MUHAMMED AKSOY
  8. SAMİR ALTUNKAYNAK
  9. RAMAZAN ÇIRAK
  10. EROL KAHRAMAN
  11. REŞAN ARLIER
  12. NECİP FAZIL CENGİL
  13. MEHMET GAZİOĞLU
  14. MUHAMMED ZEKİ AÇ
  15. ZEKERİYE YILDIZOĞLU

ADIYAMAN

  1. AHMET AYDIN
  2. İBRAHİM HALİL FIRAT
  3. MUHAMMED FATİH TOPRAK
  4. YAKUP TAŞ
  5. ABDULAZİZ ASLAN

AFYONKARAHİSAR

  1. VEYSEL EROĞLU
  2. ALİ ÖZKAYA
  3. İBRAHİM YURDUNUSEVEN
  4. RASİME KIPIRTI FEDAKAR
  5. MEHMET ZEYBEK
  6. İBRAHİM ÜNLÜER

AĞRI

  1. EKREM ÇELEBİ
  2. ABBAS AYDIN
  3. DİLAN ÖZMEN ÖZGÜN
  4. ERHAN TENEKECİ

AKSARAY

  1. İLKNUR İNCEÖZ
  2. CENGİZ AYDOĞDU
  3. MUSTAFA SERDENGEÇTİ
  4. MUHAMMED AKTAŞ

AMASYA

  1. MUSTAFA LEVENT KARAHOCAGİL
  2. HASAN ÇİLEZ
  3. ABDULKERİM BUĞRA ŞİMŞEK

ANKARA BİRİNCİ BÖLGE

  1. YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ
  2. FATİH ŞAHİN
  3. YALÇIN AKDOĞANALİ
  4. İHSAN ARSLAN
  5. MURAT YILDIRIM
  6. FATMA ÖNCÜ
  7. FAHRİ USTA
  8. GÖKÇER DOĞAN
  9. FEVZİ AYDIN
  10. BÜŞRA SOYLU
  11. MUAMMER CEMALOĞLU
  12. ELİF RABİA TOPTANCI
  13. ADİL CAN YILDIRIM

ANKARA İKİNCİ BÖLGE

  1. MUSTAFA DESTİCİ
  2. LÜTFİYE SELVA ÇAM
  3. EMRULLAH İŞLER
  4. ORHAN YEGİN
  5. ARİFE POLAT DÜZGÜN
  6. ZEYNEP YILDIZ
  7. AHMET FETHAN BAYKOÇ
  8. ENES ŞİŞMAN
  9. MÜZEHHER BELMA ERDOĞAN
  10. İBRAHİM ENES DURUAY
  11. ONUR ALP BAŞAYAR

ANKARA ÜÇÜNCÜ BÖLGE

  1. MEHMET NACİ BOSTANCI
  2. ASUMAN ERDOĞAN
  3. NEVZAT CEYLAN
  4. BARIŞ AYDIN
  5. HACI TURAN
  6. MERYEM GÖKA
  7. TUNA KOÇ
  8. KURTCAN ÇELEBİ
  9. SERHAT BAYAR
  10. DİLARA TABAK
  11. MEHMET GÜNDOĞDU
  12. MÜCAHİT EFE

ANTALYA

  1. MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
  2. MUSTAFA KÖSE
  3. SENA NUR ÇELİK
  4. İBRAHİM AYDIN
  5. ATAY USLU
  6. KEMAL ÇELİK
  7. GÜLÇİN ÖZBOZ
  8. SEYİT EMRE GÖYÜK
  9. ERCAN MEKTEPLİOĞLU
  10. MUSTAFA ERKAN
  11. HASAN HÜSEYİN CENGİZ
  12. ESMA BALABAN KARACAN
  13. HASAN DEMİR
  14. ÖMER AKBAŞ
  15. CANBEY ÇETİN
  16. HASAN KEREM ÜNSAL

ARDAHAN

  1. ORHAN ATALAY
  2. HALİL İBRAHİM DURSUNOĞLU

ARTVİN

  1. ERTUNÇ ERKAN BALTA
  2. MUZAFFER ÇORBACI

AYDIN

  1. MUSTAFA SAVAŞ
  2. BEKİR KUVVET ERİM
  3. METİN YAVUZ
  4. RIZA POSACI
  5. ERSİN ESENLİK
  6. AHMET TARIK SARI
  7. SEDA KANAT
  8. YASEMİ SARIÇİÇEK

BALIKESİR

  1. ADİL ÇELİK
  2. BELGİN UYGUR
  3. YAVUZ SUBAŞI
  4. MUSTAFA CANBEY
  5. PAKİZE MUTLU AYDEMİR
  6. ÖMER ALAN
  7. OSMAN BILDIR
  8. ZEYNEP DENİZ
  9. ENCAN AYDOĞDU

BARTIN

  1. YILMAZ TUNÇ
  2. YAŞAR ARSLAN

BATMAN

  1. ZİVER ÖZDEMİR
  2. MURAT GÜNEŞTEKİN
  3. MEHMET ŞAT
  4. MURAT ÇİÇEK
  5. AYLA IŞIK

BAYBURT

  1. FETANİ BATTAL

BİLECİK

  1. SELİM YAĞCI
  2. HALİL ELDEMİR

BİNGÖL

  1. CEVDET YILMAZ
  2. FEYZİ BERDİBEK
  3. ZEKİ KORKUTATA

BİTLİS

  1. CEMAL TAŞAR
  2. VAHİT KİLER
  3. FEVZİ TAŞDEMİR

BOLU

  1. ARZU AYDIN
  2. FEHMİ KÜPÇÜ
  3. METİN VURAL

BURDUR

  1. BAYRAM ÖZÇELİK
  2. YASİN UĞUR
  3. EMİNE AKTAŞ

BURSA BİRİNCİ BÖLGE

  1. HAKAN ÇAVUŞOĞLU
  2. MUSTAFA ESGİN
  3. REFİK ÖZEN
  4. EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ
  5. AHMET KILIÇ
  6. GÜLTEN KAPICIOĞLU
  7. SADETTİN CANGÜL
  8. ARİF ÇELENK
  9. MUHAMMED ERDOĞAN
  10. ARİF BEKİR DANGAÇ

BURSA İKİNCİ BÖLGE

  1. EFKAN ALA
  2. OSMAN MESTEN
  3. VİLDAN YILMAZ GÜREL
  4. ZAFER IŞIK
  5. MUHAMMET MÜFİT AYDIN
  6. ATİLLA ÖDÜNÇ
  7. AHMET YELİS
  8. SELDA MERİÇ
  9. BURCU YARAN
  10. İSMAİL ÖZKAN

ÇANAKKALE

  1. BÜLENT TURAN
  2. JÜLİDE İSKENDEROĞLU
  3. FURKAN SEZER
  4. FIRAT AKGÜN

ÇANKIRI

  1. MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU
  2. SALİM ÇİVİTCİOĞLU

ÇORUM

  1. AHMET SAMİ CEYLAN
  2. OĞUZHAN KAYA
  3. EROL KAVUNCU
  4. SERAP YILDIRIM

DENİZLİ

  1. CAHİT ÖZKAN
  2. ŞAHİN TİN
  3. AHMET YILDIZ
  4. NİLGÜN ÖK
  5. HASAN OYMAK
  6. MUSTAFA SEMERCİ
  7. DİLEK ÇEVİK
  8. ADEM KAYAR

DİYARBAKIR

  1. MEHMET MEHDİ EKER
  2. EBUBEKİR BAL
  3. OYA ERONAT
  4. MEHMET EMİN YILMAZ
  5. ERDAL ATİK
  6. ÇİĞDEM AKYIL AKAYLAR
  7. REMZİ ÇAYIR
  8. FEHMİ KARDEŞOĞLU
  9. “MUHAMMED AHMET MAHSUM MELİKOĞLU”
  10. EMRE YAZICIOĞLU
  11. NEZİHE KENT
  12. MUSTAFA GÜLEKEN

DÜZCE

  1. FAHRİ ÇAKIR
  2. AYŞE KEŞİR
  3. NUMAN ÇABUK

EDİRNE

  1. FATMA AKSAL
  2. İLYAS AKMEŞE
  3. ERDEM GÜYÜMGÜLER
  4. BURAK CAMBAZ

ELAZIĞ

  1. METİN BULUT
  2. SERMİN BALIK
  3. ZÜLFÜ TOLGA AĞAR
  4. ZÜLFÜ DEMİRBAĞ
  5. ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI

ERZİNCAN

  1. SÜLEYMAN KARAMAN
  2. BURHAN ÇAKIR

ERZURUM

  1. RECEP AKDAĞ
  2. ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU
  3. SELAMİ ALTINOK
  4. İBRAHİM AYDEMİR
  5. ZAFER TARİKDAROĞLU
  6. FAZİLET DAĞCI ÇIĞLIK

ESKİŞEHİR

  1. NABİ AVCI
  2. HARUN KARACAN
  3. EMİNE NUR GÜNAY
  4. MUSTAFA DÜNDAR ÜNLÜ
  5. AHMET NAMIK AKDOĞAN
  6. NURETTİN KABA
  7. SERHAT TUNÇ

GAZİANTEP

  1. ABDULHAMİT GÜL
  2. AHMET UZER
  3. MEHMET ERDOĞAN
  4. ABDULLAH NEJAT KOÇER
  5. DERYA BAKBAK
  6. ALİ ŞAHİN
  7. MÜSLÜM YÜKSEL
  8. MEHMET SAİT KİRAZOĞLU
  9. YAŞAR ATILGAN
  10. SERPİL KAVRAK
  11. İHSAN KAYA
  12. HATİCE MERVE TATAR
  13. MUHAMMED MELAZ AKTOĞ
  14. MAHMUT BURAK KIZILELMA

GİRESUN

  1. CEMAL ÖZTÜRK
  2. KADİR AYDIN
  3. SABRİ ÖZTÜRK
  4. SERDAR DEMİRKAN

GÜMÜŞHANE

  1. HACI OSMAN AKGÜL
  2. CİHAN PEKTAŞ

HAKKARİ

  1. HUSRET DİNÇ
  2. ABDULMECİT TARHAN
  3. NURETTİN FIRAT

HATAY

  1. HACI BAYRAM TÜRKOĞLU
  2. HÜSEYİN YAYMAN
  3. ABDULKADİR ÖZEL
  4. HÜSEYİN ŞANVERDİ
  5. SABAHAT ÖZGÜRSOY ÇELİK
  6. ABDÜLKERİM GÜVEN
  7. KUDRET ARTAN
  8. MEHMET FETTAH ÇİFTÇİ
  9. CEMİLE TUNA
  10. ECRİN NAZLI İNAN
  11. OSMAN UZAN

IĞDIR

  1. AHMET TUTULMAZ
  2. HASAN GÜNEŞ

ISPARTA

  1. SÜREYYA SADİ BİLGİÇ
  2. RECEP ÖZEL
  3. MEHMET UĞUR GÖKGÖZ
  4. AYŞE NUR AKBAY

İSTANBUL BİRİNCİ BÖLGE

  1. BERAT ALBAYRAK
  2. NURETTİN CANİKLİ
  3. MUSTAFA ATAŞ
  4. EROL KAYA
  5. VEDAT DEMİRÖZ
  6. RAVZA KAVAKCI KAN
  7. OSMAN BOYRAZ
  8. İSMET UÇMA
  9. MİHRİMAH BELMA SATIR
  10. AHMET BERAT ÇONKAR
  11. HULUSİ ŞENTÜRK
  12. MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
  13. EYÜP ÖZSOY
  14. SERKAN BAYRAM
  15. FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
  16. ŞEYMA DÖĞÜCÜ
  17. AZMİ EKİNCİ
  18. HURŞİT YILDIRIM
  19. ALİ SEVİNÇ
  20. TUĞBA ERCAN
  21. SABRİ BALAMAN
  22. ESMA ERSİN
  23. MUSTAFA MİCAN
  24. AHMET ÖZDİNÇ
  25. İBRAHİM İLCİ
  26. SEMANUR KOÇAL
  27. RAMAZAN ÖZKÜRKÇÜ
  28. FİDAN ERDOĞAN AVŞAR
  29. FEYZULLAH TUNA
  30. FUAT KİNSİZ
  31. AHMET AYHAN KAYAOĞLU
  32. SİNEM DEMİR
  33. MUHAMMET ALİ KUMRU
  34. LEVENT COŞKUN ERKEKOĞLU
  35. OKTAY TAN

İSTANBUL İKİNCİ BÖLGE

  1. SÜLEYMAN SOYLU
  2. FATMA BETÜL SAYAN KAYA
  3. VOLKAN BOZKIR
  4. ABDULLAH GÜLER
  5. HASAN TURAN
  6. SERAP YAŞAR
  7. AZİZ BABUŞCU
  8. ŞİRİN ÜNAL
  9. CANAN KALSIN
  10. AHMET HAMDİ ÇAMLI
  11. MARKAR ESEYAN
  12. MUSTAFA DEMİR
  13. İFFET POLAT
  14. İBRAHİM YASİN KIRICI
  15. SALİH ÇAKIR
  16. AYŞE BÖHÜRLER
  17. SUNA TARHAN
  18. AHMET HAMDİ GÖRK
  19. HACI MEHMET BAYKURT
  20. MUSTAFA ARABUL
  21. BEYZA SINDIRAÇ
  22. SERKAN HASER
  23. AHMET YILDIZ
  24. EMİNE ÇAKIR
  25. HAMZA KULAKSIZ
  26. SEVDE SENA DAĞLI
  27. ENES KAŞKAŞ
  28. HALİL POYRAZ

4. SAADET PARTİSİ

Saadet partisi milletvekili aday listesi;

ADANA

1-MUHAMMET ÇELEBİ KEYHIDIR

2-AHMET BEYAZ

3-AYŞE TOPAL

4-SÜLEYMAN ŞENOĞUL

5-İBRAHİM ŞAHİN

6-MUSTAFA ÇEKİLARIZ

7-CUMA ŞAHİN

8-YASEMİN KAPUKAYA

9-SELİM BİLGEN

10-ABDULLAH KAYA

11-İBRAHİM KARA

12-CENGİZ KAYADAN

13-OĞUZ GÜÇÜK

14-ABDULLAH ÜMMETOĞLU

15-UĞUR MURAT BUĞDAY

ADIYAMAN

1-HAŞİM ASNUK

2-ABDULKADİR GÖZLEYİCİ

3-CEMAL KILAVUZ

4-ABUZER TURHAN

5-FEHİM AYDIN

AFYONKARAHİSAR

1-SEFA ŞENEL

2-MUSTAFA TAŞKAPI

3-HASAN BASRİ KANTAR

4-HASAN HÜSEYİN UĞURLU

5-HALİT KUŞ

6-YAŞAR KARAKAYA

AKSARAY

1-LEVENT SERDAR ŞAHİN

2-AHMET BÜLBÜL

3-YUSUF KENAN DURMUŞ

4-MUSTAFA AYHAN

AMASYA

1-MAHMUT ÇAKAR

2-LEVENT ŞENOL

3-NOĞMAN YÜKSEL

ANKARA 1. BÖLGE

1-TANJU GÜVENDİREN

2-FATİH BEYAZIT

3-AHMET ÖZKÖK

4-HALİL ADIGÜZEL

5-İBRAHİM SAYIN

6-FARUK BELCİ

7-HATİCE NİHAL KORKUTAN

8-HALİS BAL

9-MEHMET İNCİ

10-EMRE AYGÜNOĞLU

11-AZİZE SAĞLAMYAŞAR

12-MUSTAFA TOSUNER

13-DİLARA ERANIL

ANKARA 2. BÖLGE

1-İLYAS TONGÜÇ

2-ALİ AKTAŞ

3-ERSAN BİLGİN

4-MEHMET BALOĞLU

5-MUHAMMET FURKAN KAMALAK

6-MERVE AYDINKÜÇÜK

7-BURHAN KIRMAN

8-BURHAN GÜMRÜKÇÜ

9-OSMAN OKTAY

10-TUGAY KARABULUT

11-İLYAS ŞEKER

ANKARA 3. BÖLGE 

1-FATİH AYDIN

2-PINAR GÖKMEN

3-MEHMET FETHİ ÖZTÜRK

4-MUSTAFA AYDIN

5-

6-MUAMMER GÜLAP

7-ÖMER GÜNAYDIN

8-MÜZEYYEN SİMİT

9-YUSUF SUNAR

10-AHMET AVCI

11-İSLAM MERTOĞLU

12-MEHMET ENES ŞAHİN

ANTALYA

1-HASAN BURGAN

2-ADEM SARICALAR

3-MEHMET FATİH TEKİN

4-MEHMET EMİN GÖZÜKARA

5-ZÜBEYDE GÜLER

6-RUKİYE GÜLŞEN

7-DÖNAY UYAR

8-SEYYİT HALİL TUNÇ

9-RUMEYSA NUR ÇETECİ

10-SERVET YILMAZ

11-HAMZA KARAAĞAÇ

12-MUSTAFA SİR

13-ERGÜN EREN

14-SÜLEYMAN AKINCI

15-SEMİH SERDAR DEMİR

16-SÜMEYYE GÜLDAL

ARDAHAN

1-HAKAN ÇAPAN

2-MEHMET ŞİMŞEK

ARTVİN

1-SALİH BERBER
2-GÜLTEKİN SOYDAN

AYDIN 

1-MEHMET İHSAN AYAYDIN

2-ALİ SÖĞÜT

3-MUSA MUÇA

4-ÖZLEM ÖZTÜRK

5-MEHMET YÖRÜK

6-SÜLEYMAN ATEŞ

7-FATİH KARAHAN

8-GÜLTEN HANÇER

AĞRI

1. MEHMET ZİYATTİN TOKAR
2.
3.
4.

BALIKESİR

1-MUSTAFA YILMAZ

2-EYÜP SABRİ SOLMAZ

3-SEYFETTİN ÇÖZEL

4-RAMAZAN YILDIRIM

5-ÖMER TAŞKIN

6-İBRAHİM HIDIR

7-AHMET PINAR

8-SİNAN BAŞARAN

9-SALİH ORAL ÖVÜÇ

BARTIN

1-ÜNAL YURTBAY
2-MÜCAHİT ABDULLAH MEKEÇ

BATMAN

1. FARİS ÖZDEMİR

2. MUSTAFA YILDIZ

3. MEHMET FIRAT

4.

5.

BAYBURT

1. MURAT GÜRBÜZ

BİLECİK

1. SEYFETTİN TIKIZ

2. ETHEM ERSÖZ

BİNGÖL

1-SUAT İŞCEN

2-MUHAMMED FATİH TİRYAKİ

3-VURAL KOŞUNKARTAY

BİTLİS

1. ZİYA KALMACİ

2.

3. MUHAMMED MEHDİ PERTEKLİ

BOLU

1. İSA SAYIN

2. VEYSEL AYEROĞLU

3. DAVUT KARAHAYDAR

BURDUR

1. FATİH TUNÇ

2. RAMAZAN KAYABAŞ

3. FETHİ SEMİZ

BURSA 1. BÖLGE 

1-GÖKHAN GERÇEK

2-BURAK ÇELİK

3-ELİF SULTAN ŞENDÖL

4-ALİ ÖNCEL

5-HAMZA GÜRSEL

6-CENGİZ ARSLAN

7-DOĞAN ÖZBÜYÜK

8-GÖKSEL RÜSTEM KARAKUZU

9-RABİA IMAMAJ

10-YUNUS EMRE ÖZBİLEN

BURSA 2. BÖLGE 

1-MEHMET ATMACA

2-FİKRET BAYRAM

3-EBRAR GÜLSÜM AYGÜN

4-HAMZA AYGÜN

5-SALİH KOCATEPE

6-KARYAĞDI BERKELİ

7-SELAHATTİN AFŞAR

8-RABİA ÖRNEK

9-CUMA YILDIRAK

10-CAN TATAR

DENİZLİ

1-AHMET ERYILMAZ

2-TANER İZGİ

3-SEVİL AKTAŞ

4-ABDULLAH ÖZEREN

5-HALİL İBRAHİM VAROL

6-MEHMET ALİ SEZER

7-MEHMED SAİD TOPUZ

8-KUDRET İLHAN

DİYARBAKIR 

1. SEYYİT HAŞIM HAŞİMİ

2. BÜLENT KAYA

3. FESİH BOZAN

4. ALAADDİN TAN

5. HÜSEYİN İHSAN YENİCE

6. MEHMET ÖCAL

7. ABDURRAHMAN ERGİN

8. MUHAMMET MUHYETTİN KAYAN

9.

10.

11.

12.

DÜZCE

1. MUSTAFA ZORLU

2. AHMET SERDAR ERDEM

3. FATİH MEHMET GÜNER

EDİRNE

1. ALİ ERHAN DEMİRKIRAN

2. AYHAN ÖZKAN

3. MANSUR İRİŞ

4. RECAİ TAŞKIN

ELAZIĞ

1. İBRAHİM HACIBEKİROĞLU

2. MUHAMMED NEDİM SADAK

3. MUSTAFA EMRE

4. ÖZKAN ERGEN

5. ABOBEKİR TANYILDIZI

ERZİNCAN

1. ALİ CEBECİ

2. HALİL İBRAHİM KUTLU

ERZURUM 

1. FAİK ÇALIK

2. ABDULLAH POLAT

3. MURAT OZAN

4. NİZAMETTİN AKÇIL

5. AYHAN ERKEM

6. YUSUF KOLİKISA

ESKİŞEHİR

1. FESİH BİNGÖL

2. NAZİF AYAZ

3. SERAP DEMİR

4. MUHAMMET GÜNEY

5. MUHAMMED ALİ KÖSE

6. YASİN YENTÜRK

7. ADİL KESER

GAZİANTEP

1. AHMET FARUK ÜNSAL

2. HALİL KILIÇ

3. ŞIHMÜSLÜM BULANIK

4. MURAT ŞENEL

5. ALİ MULLAOĞLU

6. MUSTAFA YAKUT

7. MUSTAFA ÖZTÜRK

8. ARZU KARTAL

9. AHMET NECATİ SARI

10. MEHMET HAYRİ GÖREN

11. ZEYNEL ABİDİN DARĞIN

12. ADİLE GÜLAY İNGEL

13. MUSTAFA AKAR

14. HASAN KOCAMAN

GİRESUN

1. BEKİR DEMİRKAYA

2. GÖKSEL GÜNEŞ

3. HAYATİ FİKRİ TOPKAR

4. BEKİR TOSUN

GÜMÜŞHANE

1. AKIN DEMİR

2. CELALETTİN KARAKOÇ

HAKKARİ 

1. ABDÜLVAHİT ÇİFTÇİ

2. YAVUZ DALGIÇ

3. YUSUF KESKİN

HATAY 

1. NECMETTİN ÇALIŞKAN

2. MUSTAFA EĞE

3. HALİL ÇELİK

4. ABDULLAH AYDIN DEMİR

5. AYŞEGÜL KÜÇÜK

6. ATİLA EROL

7. YUSUF ÇİÇEK

8. RAMAZAN ÖKSÜZ

9. FATİH DÖKMECİ

10. MEHMET AYDOĞAN

11. UĞUR URAL

ISPARTA

1-CEVAT GENÇAY

2-DİNÇER DEMİREZEN

3-İBRAHİM ATEŞ

4-HÜSEYİN EROĞLU

IĞDIR

1. ALİ GÜNER

2. SEYİT ZAHİR KOŞİK

İSTANBUL 1. BÖLGE

1-ABDULLAH SEVİM

2-YILMAZ BAYAT

3-DİCLE ŞİT

4-AHMET TÜRKCAN

5-MEHMET ALİ ÖZGÜR

6-PAKİZE YÜZBAŞIOĞLU

7-MEHMET FATİH AKDAĞOĞLU

8-ABDULHALİM MEŞE

9-CEM KAYA KARATÜN

10-ALEV SEZEN

11-ADEM BOZ

12-FEHİM HAVA

13-YUSUF YÜKSEL

14-ŞEREF KAÇMAZ

15-RESUL KILIÇ

16-ABDÜLKADİR ARSLAN

17-AHMET BARAN

18-AYSUN BAYRAKTAR

19-RECEP KARAKOÇ

20-FAHRETTİN COŞKUN

21-FESİH TAYBAR

22-MUSTAFA KOCABEY

23-TURGUT DANACI

24-ALİ KEMAL DERİN

25-GONCA NUR ASLAN

26-MUHAMMET DUMAN

27-MUAMMER KOÇ

28-HALİL İBRAHİM SERBEST

29-NAFİYE SAÇI

30-ERDOĞAN USLU

31-MURAT ÇEKER

32-SELAHATTİN ASLAN

33-HAKAN AKTAŞ

İSTANBUL 2. BÖLGE

1. BİROL AYDIN

2. SAMET SAMİ TEMEL

3. MUSTAFA KAYA

4. BİLAL AY

5. FATMA NEVİN GÖKÇE

6. MUHAMMED EMİN TOPSAKAL

7. MUSTAFA YAMAN

8. BİLAL AYDIN

9. MİKAİL KABAK

10. TUĞRUL YALÇINKAYA

11. ZEYNEP ŞULE RIDVANOĞLU

12. EROL URHAN

13. ADEM AKBULUT

14. ÖZGÜR ATAK

15. İLKER ÇİFTÇİ

16. RECEP POLAT

17.NİHAT ŞADOĞLU

18.MUHAMMED GAZİ KILIÇ

19.YASEMİN BİLNUR ERENCİ

20.HÜSEYİN AYDOĞAN

21.MEHMET FATİH AKYÜZLÜ

22.MAHİR SEZGİN

23.TÜLAY VIZVIZ

24.MUSTAFA UĞUR DOĞAN

25.NURSENA ULUSOY

26.SELİM BAŞPINAR

27.HABİBE ERDOĞAN

İSTANBUL 3. BÖLGE 

1. ALTAN TAN

2. HASAN BİTMEZ

3. NAGEHAN GÜL ASİLTÜRK

4.İBRAHİM YILDIZ

5.MESUT ÖZLEM

6.EBRAR BEZCİ

7.YAŞAR AVCI

8.OSMAN BAŞ

9.YUNUS AKSOY

10.MESUDE DÖNMEZ

11.NEŞET ÇEVİK

12.ADNAN HACIABDULLAHOĞLU

13.TUNCER KOĞA

14.ENDER ESİNER

15.KADİR TOKALI

16.CANER BİTİŞ

17.EMİNE ÖZTÜRK

18.HASAN KARA

19.ADNAN ŞAHİN

20.AHMET ÖZSEVEN

21.İLKNUR GÖKDEMİR

22.SUAT KOÇYİĞİT

23.FUNDA YALÇIN BOZKURT

24.MUHAMMED TAHA KILIÇOĞLU

25.FERİT DURBİN

26.ÖMER KOÇAK

27.BİLAL TATAR

28.MEVLÜT İRFAN BAHADIR

29.FEYZA GÜRBÜZ

30.MUHAMMED MUSAB DEMİRER

31.KENAN KARAGÜZEL

32.MUSTAFA ÇALKAN

İZMİR 1. BÖLGE 

1.ZEKERİYE HAZIRBULAN

2.OZAN GANİÜSMEN

3.TURHAN TUTUMLU

4.MÜMİN BAŞTÜRK

5.SELÇUK KAVUŞAN

6.SUNA CANITEZ

7.UĞUR TÜRKER

8.HAMZA DEMİR

9.İBRAHİM DEMİR

10.BEKİR ÇALIŞKAN

11.HALİL YALÇINKAYA

12.KASIM OCAK

13.FURKAN TURGUT

14.MEHMET EMİN ALTINBAŞ

İZMİR 2. BÖLGE 

1.ŞERAFETTİN KILIÇ

2.CEREN KARA

3.VEDAT KOLUKISA

4.MESUT DAĞ

5.ZEKİ KAYA

6.MEHMET EMRE BOZABA

7.ALİ ÇAKIR

8.ŞAHAP BOZKURT

9.MUHSİN GİRCUDE

10.SERVET YILDIZ

11.SÜMEYYE ORHAN

12.MAHMUT DOST

13.ERDEM YILMAZ

14.İSMET TOPAL

KAHRAMANMARAŞ

1.ÖKKEŞ NARLI

2.VAHAP KARPINAR

3.İSHAK KÖROĞLU

4.SULTAN KAMALAK

5.CİHAT DİNLER

6.MANSUR ÖZCAN

7.BURAK DOLUZENGİN

8.AHMET ZOR

KARABÜK

1.MUHSİN ÇEBİ

2.MEHMET YÜCE

3.İSMAİL KİRENLİ

KARAMAN

1.ORHAN SOYDAN

2.ALİ ÇİFTÇİ

3.MELEKHAN KAVAS

KARS

1.SEZGİN YILDIZ

2.BÜLENT ALTUN

3.TAHİR TAHİROĞLU

KASTAMONU

1.BİLAL ÇODUR
2.NECATİ YAVUZ
3.HULUSİ ÖZBEK

KAYSERİ 

1.MAHMUT ARIKAN

2.HAŞİM ÖZÇELİK

3.AHMET ULUSOY

4.HATİCE SÜMEYYE BOZKURT

5.İSMAİL ÇELEBİ

6.BAKİ COŞKUN

7.İBRAHİM BIYIKLIOĞLU

8.ASİYE ÇAKIRLI

9.ÖZKAN YÜREK

10.RABİA ÇAĞRICI

KIRIKKALE

1.FARUK VURGUN

2.SELAMİ ÇAKIR

3.MÜİN YILDIZ

4.SALİH MEHMET AYDIN

5.GÜNER AYDIN

6.BÜŞRA SAVAŞ

KIRŞEHİR 

1.MUSTAFA ÇAKIR

2.HÜSEYİN ESERER

KİLİS

1.ŞERİF KARAKURT

2.MEHMET SALİH ÖZOĞUZ

KOCAELİ

1.SİNAN EJDEROĞLU

2.RECEP SARIDOĞAN

3.REYHAN ŞENGÜN

4.VOLKAN GEMİKSİZ

5.İBRAHİM BIYIKLI

6.NİHAT YILDIZ

7.SİNAN YOLCU

8.ÖMER FARUK YILDIRIM

9.SEDAT USLU

10.FAHRETTİN TAŞKAYA

11.FATMA BETÜL ULUDAĞ

12.FATİH KARAMAN

13.LATİF GÖKHAN DURTAŞ

KONYA

1.MUSTAFA ÖZKAFA

2.HASAN HÜSEYİN UYAR

3.MUSTAFA DERBENTLİ

4.SİNAN TOPRAK

5.MUHAMMET UZUN

6.AHMET BÜYÜKTERMİYECİ

7.YAVUZ AYDIN

8.KENAN ÖZCAN

9.İSMAİL HAKKI BACAK

10.İSMAİL AYDİLEK

11.MAHMUT SAMİ BÜYÜKYILMAZ

12.İSMAİL BULUT

13.ÖMER MÜCEVHER

14.SEFA YILMAZ

15.KERİM ŞENEL

KÜTAHYA

1.ÖMER FARUK EVREN

2.FATİH BOZAN

3.NURULLAH GÜNGÖR

4.HASAN ÖZBAL

5.RÜMEYSA POYRAZ

MALATYA

1.MEHMET KAYA ASİLTÜRK

2.ABUZER GÖGÜS

3.YUNUS SAVAŞ

4.MUSTAFA PARLAKYILDIZ

5.MUHAMMET İKBAL YILDIZ

6.ADNAN ÖZDEMİR

MANİSA

1.MEHMET ÖNAL

2.MUSTAFA ARİF AYSU

3.ZEKAYİ YILMAZ

4.BİLAL KİŞEÇOK

5.ABDULLAH YILMAZ

6.MEHMET TONBALAK

7.OLGUN OKTAY DEMİRCAN

8.MUSTAFA ERKAN

9.MUHAMMET FATİH KAYA

10.NİHAT KOCAÇAKIR

MARDİN

1.MEHMET ALİ KILIÇ

2.MEHMET YILDIZ

3.SUUT CEVHEROĞLU

4.AHMET İLETMİŞ

5.HALİME DABAKOĞLU

6.ÖMER ÇİFÇİ

MERSİN

1.SONER ÇONTAR

2.NURBAKİ ŞAHİN

3.AYHAN BAYRAM

4.ESAT GÜNEŞ

5.BURAK CANLI

6.BEKİR AYDIN

7.HASİBE YILDIZ

8.REMZİ YİĞİTALP

9.GÖKHAN ALAGÖZ

10.MUSTAFA CAN

11.ARİF ŞAHBAZ

12.AYŞE GÜLİZ YENEN

13.YUSUF GÜLMEZ

MUĞLA

1.ÖMER ULUDAĞ

2.İLHAN ÖZLER

3.FURKAN DUMAN

4.MUHAMMED NECİP GENCER

5.SALİHA GÜZEL

6.MUSA ERGİN

7.SAYİT AYDIN

 

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