Önce şöyle başlayayım, “İlkeler İttifakı için ortak Cumhurbaşkanı adayı şart.”

Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilmemesine rağmen günümüzün siyasette çözüm üreterek yükselen yıldızı olan Saadet Partisi’nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Cumhur İttifakına karşı “ilkeler ittifakı” önererek çok önemli bir adım attı.

İşte ilkeler işte ittifak ve ortak Cumhurbaşkanı adayı diyerek Cumhuriyet Halk partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “ilkeler ittifakı” konusuna olumlu baktığını vurgulayarak Parlamento muhabirlerine, “İlkeler belirlenir, o ilkeler doğrultusunda bir birliktelik sağlanacaksa, o ilkelerden yola çıkılarak yapılır” sözlerini hatırlatayım.

Saadet ve CHP’den sonra gözler Türk siyasetinin tek kadın liderinin İYİ Partisine çevrildi. Türkiye’yi adım adım gezerek ilçe ve il teşkilatlarının kuruluşlarında bulunan Akşener cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan ilk siyasetçi oldu.

“Cumhurbaşkanı adayı olacak, Erdoğan’ı yeneceğim” şeklindeki iddiasını geçtiğimiz günlerde yazdığım Akşener de ilkeler ittifakı konusunda, “Demokrasinin tam ve kâmil uygulanabilmesi için gereken kurallar, ilkeler. Bunların üzerinde uzlaşılabilir mi diye bir çalışma bu. Dolayısıyla buna elbette hayır deme imkânımız yok. Tabii ki evet” diye konuştu.

Bu durumda ilkeler ittifakı konusunda CHP, SP ve İYİ Parti’ye üzerine anlaşabilecekleri ilkelerin başlıklarını tek tek yazayım:

• Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin iptali

• Yeni demokratik ve çağdaş Anayasa yapılması

• Güçlü Demokratik Parlamenter Rejim

• Çok güçlü Adalet, tam tarafsız ve bağımsız Yargı

• Yurtta sulh Cihanda sulh ilkesine dayalı Dış Politika

• Özellikle dar gelirli ve emeklilerin refahı için Sosyal ağırlıklı Ekonomi

• İşsizliğe son verecek yatırım politikaları

• Teknolojik gelişmelere dayalı çağdaş eğitim

• Tarım’da reform ve çiftçiye ucuz ve doğal ürün teşvikleri

• Hayvancılığı özendirici ve dışa bağlılığı engelleyici önlemlerin acilen alınması

• Şeker Fabrikaları gibi stratejik devlet kurumlarının özelleştirmelerinin durdurulması

• Özel sektöre ödemesiz dönemli uzun vadeli yatırım teşvikleri verilmesi

• Vergi sisteminde adaletin sağlanması

• Asgari ücretten vergi alınmaması

• Emeklilerin ekonomiden refah payı alarak muhtaç yaşam zorluklarından kurtarılması

• Vatandaşları ötekileştirmeyen siyasi ve sosyal politikaların gerçekleştirilmesi

• Avrupa Birliği ile sorunların çözümü, Amerika, Rusya, İran ve Çin gibi devletlerle “sıfır sorun, maksimum siyasi ve ekonomik işbirliği” sağlanması

• Ve olmazsa olmaz terörün yurt içi ve yurt dışı kaynaklarının kurutulması, FETÖ, PKK, PYD, YPG, İŞID, Hizbullah gibi tüm terör örgütlerinin kökünü kurutacak siyasi kararlılık

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, “Cumhur İttifakı hangi temeller üzerinde belli değil. Tek amaç seçim kazanmak” diye kurulması hedeflenen AKP, MHP ve BBP ittifakını eleştirdi.

CHP, İYİ PARTİ, SAADET PARTİSİNİN İLKELER İTTİFAKI

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ittifak yaparsa şunlar olur:

AKP, MHP ve BBP’nin ’nin oy pusulasında elde edeceği avantajların tümünü elde ederler.

Üç partilik ittifak daha önce de yazdığım gibi % 10 barajının altında kalarak Meclis’te temsil imkanı bulamayan Demokrat Parti, Vatan Partisi gibi birçok partiyi de ilkeler ittifakına katarak demokrasilerin olmazsa olmazı temsilde adaleti sağlayacak önemli bir güç haline gelirler.

Ve bence eğer başarabilir ve ortak bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarırlarsa Cumhur İttifakına 2019’da 3 seçimde de darbe indirecek kararlılığı göstermiş olurlar.

Bakalım yapabilecekler mi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ilkeler ittifakı için şunları söyledi;

“Sayın Temel Karamollaoğlu şöyle bir öneride bulundu: ‘Madem parlamenter sisteme geçileceğini ilan ettik, bunun ilkelerini, hukuki ilkelerini, yani bir anayasa taslağını vatandaşın karşısına getirmemiz lazım’. Partiler arası ittifaktan bahsetmiyor. İlkeler dediği bu.

Demokrasinin tam ve kâmil uygulanabilmesi için gereken kurallar, ilkeler. Bunların üzerinde uzlaşılabilir mi diye bir çalışma bu. Dolayısıyla buna elbette hayır deme imkânımız yok. Tabii ki evet ama bunun anlamı bir ittifak değil. Ben şeffaf bir insan olarak açık açık söylemiştim.

Arkadaşların hiçbir bilgisi yoktu, onlarla tartışmadım. Bir arzu, bir istek olarak söylediğim şey şu: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak yapmayı çok isterim. Bunu Sayın Karamollaoğlu’na da söyledim. Ama onlar bir aday çıkarmayı istiyor. Bu da çok iyi bir şey, çok olumlu bir şey ne kadar çok aday, o kadar şenlik olacak göreceksiniz.”

İlkeler ittifakına “evet” diyen 3 parti sanırım çok yakında ortak bir liderler zirvesi yapacaklar. Aldığım duyuma göre bu zirve partilerin birinde değil demokrasinin beşiği Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleşecek.

Eğer Cumhur İttifakı gibi İlkeler ittifakı da tek aday üzerinde anlaşma sağlarsa Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimine 2 önemli aday ile gidebilir ki benim Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu’na önerim tek aday üzerinde anlaşma sağlamalarıdır.