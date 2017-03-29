Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na giren adaylardan 38 bini sıfır çekmiş. 4 yıllık lisans programlarına geçiş için gerekli barajı ise 655 bin aday aşamamış.

Başvuru yapan adaylardan 102 bini sınava girmemiş. Kopya ya da kurallara uymadığı için sınavları geçerli sayılmayan aday sayısı da 1457.

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Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dün açıklanan bu bilgiler aynı zamanda eğitim sistemindeki iflası da ortaya koyuyor.

2002’den bu yana iktidarda olan Ak Parti’nin özellikle sağlık ve ulaşım alanında başarılı olduğu bir gerçek.

Hastane önleri artık miting alanları gibi değil. Tedavi parası olmadığı için kimse ölmüyor. Çoğu ilaç ucuzladı ve Devlet tarafından karşılanıyor.

Ulaşımda da büyük hamleler yapıldı. Otoyollar, duble yollar, hızlı trenler, metrolar vızır vızır işliyor. Açılan ve yapımı devam eden havaalanlarını, yurdun dört bir yanına yapılan uçak seferlerini de takdir etmek gerekiyor.

Ne var ki Ak Parti iktidarı sağlık ve ulaşımdaki başarısını bir diğer önemli hizmet alanı olan eğitimde gösteremedi.

Sık sık bakan değiştiriliyor, müfredat yeniden belirleniyor, kitaplar baştan yazılıyor ama tüm bunlar başarılı bir eğitim sistemi oluşturmak için yeterli olmuyor, anaokulundan üniversiteye eğitimin tüm aşamalarında sıkıntı yaşanıyor.

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Peki, ne yapılabilir?

Anaokulundan itibaren çocuklarımızı yeteneklerine göre ayırıp eğitsek sorunun çözümü yolunda en büyük adım atılmış olur.

Müzik dehası olabilecek bir öğrenciyi kimya derslerinde bunaltmanın, tiyatro yeteneğine sahip çocuğu matematik sınavlarında terletmenin, edebiyata ilgi duyan çocuğu geometri öğrenmeye zorlamanın akılla mantıkla izah edilebilecek tarafı yok.

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Eğitim sistemini düzeltmek için atılması gereken ikinci önemli adımın iyi öğretmenler yetiştirmek olduğu da unutulmamalı.

Öğretmenlik en cazip, en saygın mesleklerden biri haline getirilmelidir. İyi öğretmen olmadan iyi öğrenci yetiştirmek hayaldir.

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