Çankaya Türkiye’nin nüfusu en kalabalık 1 numaralı ilçesidir. 960 bin kişinin yaşadığı bu ilçe Türkiye’nin 81 ilinin 58’undan daha fazla nüfusa sahiptir.

Sadece Çankaya’nın değil tüm Ankara’nın tanıdığı duayen emlak danışmanı Sonsöz yazarı Salim Taşçı’yı Kızılay Şehit Adem Yavuz sokaktaki ofisinde ziyaret ettim.

İşte ekonomik krizin fotoğrafı konusunu ele alırken ilk ziyaretimle konuya başlayayım. Makam odası her zaman alıcı ve satıcılarla dolu olan Salim ağabeyimin odasında değişik bankalardan ikisi erkek birisi kadın 3 bankacı vardı ve konut kredileri verebilmek için Taşçı’dan destek almaya gelmişlerdi.

Onlara sordum; kredi müşterileri size gelmeyince emlak danışmanlarından mı yardım almaya mı geldiniz?

“Evet, gerçekten öyle bankalarımıza her gün 8-10 kredi müşterisi gelirken son aylarda ancak bir iki kişi uğruyor ki çoğu da yüksek kredi faizlerini görünce kaçıyorlar, biz de emlak danışmanlarını ziyaret ederek müşteri arıyoruz” dediler.

Salim ağbi yardımcı oluyor musun bu genç bankacılara diye bir dokundum bin ah işittim.

“Orhancığım geçen yıllarda büromuza 15-20 kişi gelir yarısı alıcı yarısı satıcı olurdu. Son aylarda gelen 10 kişiden 9’u gayrimenkulünü satmak istiyor. Alıcı ise yok. Bu Mortgage denilen sistem de patladı. Bankaların elinde binlerce konut, işyeri, arsa ve fabrika stoku birikti. Piyasada para olmayıp faizler de yüksek olunca alım-satım duracak noktaya geldi.”

Kızılay’da iken Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e de uğrayıp bir kahve içeyim ve yerel seçim çalışmaları hakkında bilgi alayım istedim.

Kahveleri beklerken de Salim ağbi ile yaptığımız sohbetten kısaca bahsedip başkan sen günün çoğunu makamında değil, halkın arasında geçiriyorsun. Piyasanın durumu nasıl dedim ki o da dert küpü çıktı.

Taşdelen, “Piyasayı Salim ağbi ve bankacılar anlatmış. Ben şu bilgiyi vereyim. Başkan olduğum 2014 yılından sonra hemen hemen her ay ortalama 500 tadilat veya inşaat ruhsatı veriyordu Çankaya Belediyesi. 2017’de bu rakam düşmeye başladı ve son aylarda maalesef ayda sadece 9-10 ruhsat veriliyor ki bunların bir kısmı da tadilat” diye konuştu.

İnşaat sektörü her kesimin ve ekonomistleri kabulüne göre ekonominin lokomotifidir.

Ekonominin canlılığı, sıcak paranın sektörlere dağılımında inşaat sektörü çok önemli rol oynar ki doğrudan bin 650 alt sektörü doğrudan etkiler.

Temel kural şudur; inşaat sektörü durursa ekonomi durur.

Nazım Hikmet ünlü ressam Abidin Dino’ya, “bana mutluluğun resmini yapar mısın?” demişti.

İşte ekonomik krizin fotoğrafı budur.