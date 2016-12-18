İşte Donald Trump’ın 20 milyar dolarlık kabinesi

Donald Trump, 4 milyarder ve 10 multimilyonerden oluşan, kendiyle birlikte 20 milyar dolar servete sahip dünyanın en zengin kabinesini kurdu.

Trump’ın, çalışma arkadaşlarını, seçim kampanyasında bağış yapan milyarderlerden seçtiği iddia edildi.

ABD’nin 45’inci başkanı seçilen Donald Trump, servetlerinin toplamı 15.2 milyar doları aşan işadamlarıyla dünyanın en zengin kabinesini kurdu. 4 milyarder ve 10 multimilyonerden oluşan kabinenin serveti, mal varlığı 4.5 milyar dolar olan Trump’la birlikte 20 milyar dolara yaklaştı.

Trump, ABD’yi sadece ülke tarihinin değil, dünya tarihinin de en zengin kabinesiyle yönetecek. Yaklaşık 1 ay sonra başkanlık koltuğuna oturacak Trump’ın, çalışma arkadaşlarını, seçim kampanyasında bağış yapan milyarderlerden seçtiği iddia edildi.

ZENGİNLER KULÜB

Amerikan ekonomi dergisi Forbes’a göre, Donald Trump’ın kabinesindeki en zengin isim, Ticaret Bakan Yardımcısı seçilen Todd Ricketts. Chicago Cubs beyzbol takımının sahiplerinden biri olan Ricketts Ailesi’nin toplam mal varlığının 5.3 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Kabinedeki 2’nci en zengin isim ise Eğitim Bakanlığı’na aday gösterilen Betsy DeVos. Cumhuriyetçi Parti’nin Kongresi’nde Trump’ı desteklememesine karşın teklif edilen görevi kabul eden DeVos’un eşiyle birlikte toplam mal varlığı 5.1 milyar dolara ulaşıyor.

Ticaret Bakanlığı’na aday gösterilen Wilbur Ross ise Trump yönetimindeki en zengin 3’üncü isim. Yaklaşık 25 yıl boyunca dünyaca ünlü Rothschild firması için çalıştıktan sonra kendi şirketlerini kuran Ross’un net mal varlığının yaklaşık 2.9 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Trump’ın Küçük İşletmeler İdaresi’nin başına getirdiği Linda McMahon, listedeki 4’üncü ve son milyarder. Daha önce güreş sporuna yönelik eğlence şirketi Dünya Eğlence Güreşi’nin CEO’luğunu yapan McMahon’un net varlığı eşi Vincent McMahon’la birlikte 1.16 milyar dolar.

Dışişleri Bakanlığı için aday gösterileceği belirtilen Exxon Mobile CEO’su Rex Tillerson, yaklaşık 300 milyon dolarlık servetiyle en zengin 5’inci isim.

IVANKA İLE RANDEVU 60 BİN DOLAR

Donald Trump’ın kızı Ivanka’nın başlattığı hayır kampanyasına ilgi büyüyor. Hayırseverlik sitesi Charitybuzz’daki ‘Ivanka Trump’la bir kahve’ isimli açık artırmaya katılanlar en yüksek ücreti önererek Ivanka’yla kahve içebilmek için birbirleriyle yarışıyor.

Açık artırmada en yüksek teklifi verenlerden biri de Londra merkezli Tanto Capital Partners’ın yönetici ortağı ve fon yöneticisi Ozan Özkural oldu. 60 bin dolar teklif eden Özkural, Donald Trump’ın Türkiye ve diğer ülkelerle gelecekte kuracağı olası anlaşmalar hakkında bilgi almak amacıyla Ivanka Trump’la tanışmak istediğini söyledi. Kıran kırana yarışın sürdüğü listede Özkural, şimdilik dördüncü sırada bulunuyor.

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