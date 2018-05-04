İşte CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce. CHP’nin bugün saat 11.00’da açıklayacağını duyurduğu cumhurbaşkanı adayıyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı…

CHP’nin bugün açıklayacağını duyurduğu cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olarak aldığımız son bilgi ve salona hazırlanan afişler görüldü ve kesinleşti ki CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce.

İşte CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve afişi ile süslenen Ahmet Taner Kışlalı salonundan saat 00:57 itibarı ile Sonsöz’e özel görüntüler. İşte Ankara’da siyasette sıcak saatler…

CHP Milletvekili İlhan Kesici, “Yetkili arkadaşlarımızla konuşmuşlar. Ben de sabah bu münasebetle tebrik ettim” açıklamasından sonra İnce’nin adı bugün açıklanacak.

AFİŞLER MATBAADA HAZIRLANDI

CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanacağı salona afişleri ve CHP’nin cumhurbaşkanlığı seçim sloganı basılı olan, “Türkiye’m kazanacak” afişleri de matbaada hazırlanarak asılmaya başlandı.

Afişlerde İnce’nin fotoğrafının üzerinde “Türkiye’ye güvence Muharrem İnce” sloganının yazdığı görüldü. Öte yandan bu slogan iki haftaya yakın bir zamandır sosyal medyada paylaşılıyordu.

MUHARREM İNCE KİMDİR?

Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964’de Zekiye – Şerif İnce çiftinin çocukları olarak Yalova’nın Elmalık köyünde dünyaya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne, Cumhuriyet Halk Partisi‘nden 22. dönemde Yalova milletvekili olarak seçilmiş ve içinde bulunduğumuz 23. dönemde de milletvekililiği görevine devam etmektedir.

İlk ve orta öğrenimini Yalova’da bitiren İnce, lisans eğitimini Bursa – Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümünde tamamladı.

Fizik öğretmeni ve okul müdürü olarak olarak birden fazla lisede görev almasının yanı sıra özel dershanelerde de eğitmenlik görevi yaptı.

Bir süre Yalovaspor‘un basın sözcüğü görevinde bulunan İnce, Yalova Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı görevinde de bulundu.

2002 genel seçimlerinde CHP Yalova milletvekili olarak TBMM‘ne girdi. 2007 genel seçimlerinde de partisi tarafından aday gösterildi ve seçim sonucunda meclisteki yerini korudu.

TÜRKPA ÜYESİ

TBMM’de 25 Aralık 2009 tarihinde yaptığı Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetinin çalışmalarını 10 dakikada özetlediği konuşma internette paylaşılma rekorları kırdı, bir çok gazete ve derginin internet sitesinde yüzbini aşkın yorum aldı.

13 Haz 2011 tarihinde yapılan Türkiye milletvekili seçimlerinde tekrar Yalova CHP milletvekili seçildi. bu 24. Dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyesi oldu.

Ülkü İnce ile evli ve Salih Arda İnce adında bir oğlu olan Muharrem İnce, hâlen TBMM’deki milletvekilliği görevine devam etmekte aynı zamanda da CHP Grup Başkan vekilliği görevini yürütmektedir. 2012 yılında “Buyurun Sayın İnce” adlı bir kitap yazmıştır.