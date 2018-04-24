Şok… CHP’de Cumhurbaşkanı adayını parti meclisi seçmedi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Parti Meclisinde (PM) yapılan oylama sonucunda belli oldu.

CHP’de gözler Cumhurbaşkanını adayının seçimi için parti meclisindeydi. Parti meclisi toplantısında önemli bir gelişme yaşandı.

Mecliste bulunan seçim kanununa göre partililer Cumhurbaşkanlığı adaylarını meclis grubunun oylarıyla belirlenmesi hükmü nedeniyle, parti meclisi Cumhurbaşkanı adayının seçimini CHP meclis grup toplantısında basına kapalı olarak belirleyecek.

CHP’nin hangi gün grup toplantısında Cumhurbaşkanı adayını seçeceği henüz açıklanmadı.

CHP cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusuna yanıt bulmak için Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında PM saat 16.00’da olağanüstü toplandı. Toplantıda PM üyeleri cumhurbaşkanı adayına dönük düşüncelerini dile getirdiler.

Toplantıda, Kemal Kılıçdaroğlu, İlhan Kesici, Muharrem İnce, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in yanı sıra adaylıklarını bireysel olan açıklayan Adıyaman milletvekili Öztürk Yılmaz ve İstanbul Milletvekili Didem Engin’in durumları değerlendirdi.

Gerek 1. Turda gerek 2. Turda CHP’nin cumhurbaşkanı adayının en yüksek oyu alması için sağ ve sol seçmene de hitap edecek bir aday üzerinde duruldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye’nin güçlendirilmiş bir demokratik parlamenter rejim ile yönetilmesi için CHP’lilerin 24 Haziran seçimlerinde birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğini vurguladı.

İyi Parti’ye verilen desteğin bir partinin seçime girme hakkının engellenmesinin ötesinde seçmenin iradesinin meclise yansıması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Kılıçdaroğlu partisinin demokrasinin teminatı olduğunu belirtti.

24 Haziran seçiminin Türkiye’nin kader seçimi olduğunu vurgulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gerek milletvekili gerek cumhurbaşkanı seçiminde sandık güvenliğinin sağlanması konusunda maksimum düzeyde çalışma yapılmasının şart olduğunu vurguladı.