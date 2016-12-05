İşte Çare: HTL (!)

Asılda çözümü çok basit olan sorunlarla uğraşarak vakit kaybettiğimizin farkında mısınız..?

Mesela; hem ekonomiyi, hem de kendini bilmeyen (!) kişilerin, son zamanlarda diline doladığı şu “Dolar’ın Türk Lirası karşısında aşırı değer kazanması” durumuna bir bakalım…

Hatırlarsınız; AKP iktidara geldiğinde de, aynı durum yaşanıyordu. Sonra mucizevî bir yöntemle bu sorun çözüldü. “Yeni Türkiye’ye yeni Para birimi yakışır” mantığıyla Yeni Türk Lirası’na geçildi ve eski paradan sıfırlar atılıp 1 milyon lira 1 lira oldu…

Deliler gibi sevinmiştik o günlerde… Yeni Türkiye, Dolar denilen kağıt parçasına ağzının payını vermiş, ABD sus pus (!) olmuştu…

Gerçi eskiden 1 milyar lira maaş alan birinin geliri bin liraya düşmüştü ama, halka hakim olan zafer duygusu her şeyin üstündeydi…

Şimdi ekonominin başında olanlar, neden bunu hatırlamıyor, anlayamıyorum… Türk parası karşısında değer kazanıp duran Dolar’a bir ders daha vermenin zamanı gelmedi mi..?

Hani “Koç” diye şehirlerarası otobüs şirketine rakip “Hakiki Koç”, Aspava lokantalarına rakip “Hakiki Aspava” kuran bir ülkeyiz ya şimdi de bütün iş; 2 sıfır daha atarak “Hakiki Türk Lirası’na” (HTL) geçmekten ibaret…

O zaman, durmadan “Dolar 1 lira olmalı” diyen Başdanışman bile solanmış olacak ve Amerikan parası 3 buçuk hakiki kuruşa düşecek…

Gerçi bu yeni seçilmiş ABD Başkan Trump’a “çok büyük bir darbe” olacak ama, böylece onun da “Yeni Türkiye’nin dünya lideri ülke olduğunu kavraması” gibi çok önemli bir getirisi olacağını unutmayalım. Bundan sonra Türkiye’yle ilişkilere çok dikkat etmek zorunda (!) kalacağı kesin…

Aynı şey, Avro’nun 3,7 hakiki kuruşa düşmesi yüzünden AB ülkelerinin de başına gelmiş olacak… Zaten depreme tutulmuşçasına sarsılan birlik için bu “son ve öldürücü” darbe olabilir…

Eeee “etme bulma” dünyası…

“Hakiki Türk Lirası” uygulamasının Türk halkına getireceği ferahlama duygusunun yanı sıra, ülkeye büyük bir ucuzluğun yayılacağını unutmayalım bu arada…

Düşünsenize benzinin litresi, bilemediniz 5 hakiki kuruş olacak… Mevsiminde hamsiyi 1 hakiki kuruşa alacağız. Bin lirayı gözden çıkaran, en lüksünden bir otomobil alabilecek. Sepetini alıp pazara giden bir vatandaş, eve dönerken yalnızca 3-5 hakiki kuruş harcamış olacak…

Tabii Devlet’e de bir takım yeni masrafları olacak “Hakiki Türk Lirası (HTL)” uygulamasının… Şimdi kimsenin değer vermediği 1 hakiki kuruşlardan daha fazla basılması gerekecek örneğin…

Hatta belki de, tedavüle kağıt 1 hakiki kuruş çıkarılması daha iyi olacak…

Çünkü 13 liralık asgari ücretin, insanın en azından “aldığı anda” elini ve cebini doldurabilmesi de önemli…

Hımmm bu durumda delikli hakiki kuruş ile de güzel bir nostalji olabilir değil mi?

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