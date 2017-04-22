23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Bilkent Üniversitesi’nde bir konsere katılma fırsatı bulduk.

Üniversitenin Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi‘nde, biletleri aylar öncesinde tükenen konserde, yaşları 5 ile 13 arasında olan 150’ye yakın çocuk Bilkent Senfoni Orkestrası eşliğinde ünlü çizgi film müziklerini sestendirler. Hem de İngilizce.

Ailelerinin göz bebekleri, pırıl pırıl kıyafetleri, gülecek yüzleri, coşkuları, her şeyin ötesinde dünyaca ünlü senfoni orkestrasına uyumları “işte Atatürk Türkiye’sinin çocukları” dedirtti. 16 Nisan tartışmaları, ekonomideki çıkmazlar, sosyal, kültürel kopmalar yaşanırken böyle bir etkinlik 22 Nisan 2017 günün soğuk Ankara gecesinde içimizi ısıttı.

Orkestra Şefi Dağhan Doğu’nun sempatik davranışlarıyla çocukları rahatlıdan tutumuna, ve tüm orkestra üyelerinin kusursuz yorumlarına çocukların yüksek performansı eklenince bir an olsun memleket gerçeklerinden kopup nefes aldığımızı hissettik.

Konseri izlerken geçmişte 1997 yılında, 21 Şubat krizinin yaşandığı günlerde Ankara’da düzenlenen Müzik Festivali’ni hatırladık. İrticacının kol gezdiği, asker-iktidar çatışmasının en yoğun yaşandığı, ekonominin dibe vurduğu dönemde, festivalin açılışı on bin kişinin doldurduğu salonda 450 kişilik orkestranın konseri ile başlamıştı. Konseri Cumhurbaşkanı rahmetli Süleyman Demirel de izlemiş ve konser bitiminde salonu ve orkestrayı göstererek tek cümleyle “işte çağdaş Türkiye” demişti. Dakikalarca ayakta alkışlanan Demirel’in bu sözü o günler için Türkiye’ye moral dopingi yapmıştı.

Bilkent’deki çocuk korosu konserini izlerken aynı duygulara kapıldık. Hangi Türkiye’de yaşıyorduk ya da yaşamak istiyorduk?

Salonda devlet, hükümet yöneticilerini, siyaset erbabını da görmek isterdik. Ve onlara “memlekete bir de bu salonlardan, bu çocukların dünyasından bakın, böyle bir Türkiye de var” demek isterdik.

Bu etkinlik Bilkent Üniversitesi’nin ve geleceğin müzik sahne insanlarını yetişten eğitmenlerin ve dahası kendini müziğin, piyonun, kemanın sihrine kaptırmış minik çocuklarımızın Ulu Önder Atatürk’e en büyük hediyesi.

Şunu da ekleyelim. Konser programında yer alan 12 yaşındaki Çetin Özen ile 10 yaşındaki Bade Daştan isimlerini bir kenara yazınız. Bade Daştan’ın Mendelssohn’un keman konçertosunu notalara bakmadan muhteşem bir yetenekle sergilemesi izlenmeye değer. Türkiye şimdiden çok önemli bir keman sanatçısını kazandı.

Bu çocukları, tüm koroyu izledikçe geleceğin aydın, çağdaş Türkiye’sine olan yolculuğumuza olan güven ve inanç bir kat daha arttı.

Gün gelir hesap döner, sap döner, bizi biz yapan değerler üzerinde tepinilmesine, sömürülmesine, iki dudak arasından çıkacak sözlerle yönetim ihtiraslarına son verilir, memlekette işler yoluna girer. Geçmişte hep böyle olmadı mı?

Aferin çocuklar, şimdi derslerinize, ödevlerinize dönün, birileri de halen mühürsüz oyları ve zarflar saymaya devam etsin. Birileri de şu Bilkent Üniversite yolunun asfaltını yenilesin? Yakışmıyor dünya liderinin Ankara’sına!

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