İşte Büyükşehir farkı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında hizmet alanına dahil olan ilçeler başta olmak üzere Başkent’in 17 çevre ilçesine son 3 yılda yol, asfalt, altyapı, çevre, kültür ve sosyal hizmetlerden oluşan 2 milyar TL’yi (2 katrilyon) aşan yatırım yaptı.

Başkan Melih Gökçek, “Merkeze ne yapılıyorsa, hiçbir ayrım yapmadan aynısını kırsal mahallelerimize de yapıyoruz” dedi.

2014’de hizmet alanına dahil olan ilçeler başta olmak üzere Ankara’nın 17 çevre ilçesinin Büyükşehir’e bağlanmasıyla, bu ilçelere yatırımlarda öncelik tanıdıklarını belirten Başkan Gökçek, “Ankara mücavir alan sınırları genişleyince, sayıları 25’e ulaşan tüm ilçelerimizdeki vatandaşlarımıza aynı imkanları sağlamak amacıyla gece gündüz çalışıyoruz. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde söz verdiğimiz gibi, mücavir alana yeni dahil olan ilçelerimize, altyapıdan ulaşıma, çevre düzenlemesinden asfalta, kültürel ve sosyal hizmetlerden içme suyu projelerine kadar pek çok alanda hizmet yağdırıyoruz” diye konuştu.

Başkan Gökçek, Özel İdare’ye bağlı olduğu yıllara kıyasla yörelerin çehrelerinde önemli değişiklikler olduğunu ve ilçelerdeki vatandaşların refah düzeylerinin arttığını belirterek şunları söyledi:

“İl Özel İdaresi, 2012’de bu ilçelere 110 milyon TL, 2013’te de 120 milyon TL yatırım yapmış. Bizim yatırımlar ise 2014’te 566 milyon, 2015’te 794 milyon TL oldu. 2016’da da 732 milyon TL’yi geçiyor.

Mücavir alan sınırları içine 2014’te katılan Haymana, Şereflikoçhisar, Evren, Polatlı, Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere ile daha önceki yıllarda katılan Elmadağ, Akyurt, Ayaş, Balâ, Çubuk, Kalecik, Kazan ve Pursaklar olmak üzere 17 çevre ilçemize son 3 yılda yaptığımız yatırımlar, 2 milyar TL’yi (eski parayla 2 katrilyon lira) aştı.”

YOL VE ALTYAPI YATIRIMLARINA 1MİLYAR 800 MİLYON TL

Başkan Gökçek, ilçelerin öncelikli ihtiyaçları arasında olan yol ve altyapı hizmetlerine özel önem verdiklerini belirterek, ilçelere en büyük yatırımı, alt ve üst yapı kalemlerinde yaptıklarını belirtti. Gökçek, “Yol açımı, asfalt serimi, kaldırım ve bariyer çalışmalarıyla Fen İşleri Daire Başkanlığı harekete geçti. İçme suyu, atık su hattı, arıtma ve su deposu tesislerini de ASKİ Genel Müdürlüğü halletti. Bu iki birimimiz, ilçelerimize 1 milyar 800 milyon TL yatırım yaptı” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin mücavir alanına yeni katılan ilçelerdeki, mahalle statüsü kazanan köylerin ilk kez modern asfaltla tanıştığını belirten Başkan Gökçek, şunları söyledi:

“İlçeler ile köy yollarını, bitümlü sıcak karışım asfaltla donattık. Açılan yeni yolların asfaltlanması dahil olmak üzere en ücra köşelere kadar asfalt serimleri yaparak, yeni açılan cadde ve bulvarlar, üst ve alt geçitler, köprü ve viyadüklerle yol ağını genişlettik. Merkezden ilçelere, ilçelerden köylere kadar vatandaşlar, ulaşımda rahat bir nefes aldı. Merkezin cadde ve bulvarları modern kaldırımlarla donatılmış durumda, yeni katılan ilçelerin de yolları aynı modern kaldırımlarla donatıldı. Daha önce hiç kaldırımı olmayan yerlere kaldırım götürdük. Zamanla eskiyen ve yıpranan kaldırımları da sökerek, yerine bazalt taşlı kaldırım taşları döşedik. Bu kaldırımların hepsine, görme engelli kardeşlerimizin kullanımına uygun iz yolu ve rampalar yerleştirdik. İlçe ve mahalle mezarlıklarına bordür, kilit taşı ve çevre düzenleme hizmetleri götürdük.”

KÖYLER SAĞLIKLI SUYA KAVUŞTU

Mahalle statüsüne kavuşan ve altyapısı olmayan köylere ASKİ’nin de binlerce kilometrelere varan içme suyu, atıksu ve yağmur suyu hattı döşediğini, zamanla eskimiş ve yıpranmış olan hatları da modern borularla yenilediğini anlatan Başkan Gökçek, şöyle devam etti:

“Dezenfeksiyon ve klorlama üniteleri, paket içme suyu arıtma tesisleri ve paket atıksu arıtma tesisleri, su depoları, hizmet binaları, geniş çaplı içme suyu arıtma tesisleri ve pompa istasyonları inşa ettik. Köylerde kuyular açtık ve su ihtiyaçlarını karşıladık, bir taraftan da atık su arıtma tesisler ile çevre kirliliğinin önüne geçildi. Depo onarımları yapılan ve su ihtiyacı karşılanması için kuyular açılan merkeze uzak köylerde, vatandaşlar abonelik işlemlerini rahatlıkla halletsin diye mobil abonelik aracı sağladık. İlçelerdeki vatandaşlarımızın sağlıklı su kullanımını sağlamak için ne gerekiyorsa, onu yaptık.”

KÜLTÜR, SOSYAL YARDIM VE KIRSAL HİZMETLERE 250 MİLYON TL

Uzaklık gözetmeksizin, yüzlerce kilometre uzaktaki köylere ulaştıklarını belirten Başkan Gökçek, çevre ilçelere kent estetiğinden, kırsal hizmetler ve çevre korumaya, kültürden sosyal yardım hizmetlere kadar da son 3 yılda 250 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını bildirdi.

Başkan Gökçek, seçim döneminde söz verdiği gibi çiftçilere tohumluk dağıtımı, arıcılara kovan destekleri, hayvan yetiştiricilerine damızlık koyun-keçi dağıtımı yaptıklarını anlatarak, “Yine söz verdiğimiz gibi yeni mahallelerimize köy konakları inşa ettik. Okul, cami ve kamu kuruluşlarını tadilattan geçirdik. Çevre düzenlemelerini yaparak estetik bir görünümüne kavuşturduk. Okul, mezarlık ve ibadet mekanlarının çimento, kum, bordür ve temizlik malzemesi gibi pek çok malzeme eksiğini tamamladık. Okul bahçelerini, geleneksel çocuk oyun alanı çizgileri ve oyun gruplarıyla donattık” diye konuştu.

BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARINA TEKNİK DESTEK

Tüm ilçelerde bakım-onarım çalışmalarının da kapsamlı şekilde gerçekleştirildiğini belirten Başkan Gökçek, şunları söyledi:

“Bir taraftan bordür-tretuvar, havuz yapımı, meydan düzenlemesi, oto korkuluk yapımı işlerini yürütürken, diğer taraftan boya, duvar ve sıva, elektrik, kalorifer, kaynak, marangoz, sıhhi tesisat konularında ilçelerin ihtiyaçlarına destek olduk. İlçe belediyelerinin projelerine, personel ve teknik desteği esirgemedik. Büyükşehir’in hizmet ve çalışmaları hakkında vatandaşları bilgilendirmek için ilçe merkezlerine LED ekranlar koyduk. Meydanlara estetik kazandırmak için de bölgenin özelliğini yansıtan metal ve dekoratif meydan saatleri, heykeller ve kent mobilyaları yerleştirdik. Ayrıca ilçelerin mezarlık temizliklerinden, hafriyat topraklarının alınmasına, deprem riski taşıyan binaların yıkılması gibi faaliyetlere destek olduk.”

TARİHİ MEKANLARI TURİZME KAZANDIRDIK

Başkan Gökçek, çevre ilçeleri çok sayıda parklarla donatıp oyun grupları yerleştirdiklerini, diğer taraftan ağaç, çalı, çiçek dikimlerine devam ettiklerini ifade ederek, böylelikle ilçelerdeki kişi başına düşen yeşil alan miktarını da yükselttiklerini belirtti. Nüfus yoğunluğu fazla olan ilçelere rekreasyon ve piknik alanları da inşa ettiklerini kaydeden Gökçek, şu bilgileri verdi:

“Büyükşehir olarak ilçelerde bulunan tarihi mekanların restorasyon ve çevre düzenlemesi işlerini sahiplenip turizme kazandırdık. Aynı şekilde jeotermal yatırımları destekleyerek ilçelerin turizmine katkıda bulunuyoruz. İlçelerimizin meşhur ürünlerini araştırıp, bu ürünlerin üretimini artırdık. Artık üretimi yapılmayanları da araştırıp yeniden üretimini sağlayacak çalışmalara imza attık. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza sahip çıktık. Destek projelerine devam ediyoruz. Köylerdeki vatandaşların, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde yeni teknikler ve araç gereçler kullanmasına olanak sağlıyoruz.”

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GIDA, KÖMÜR YARDIMLARI

Başkan Gökçek, Ankara sınırları içindeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve kömür yardımları, ihtiyaç sahibi öğrencilere de kırtasiye malzemesi, kaban ve bot yardımı yaptıklarını belirterek, “Sosyal yardımlarla ilçelerimizin tamamında, neresinde yaşarsa yaşasın ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olduk. Olmaya da devam ediyoruz” dedi.

RENGÂRENK ÇİÇEKLER, CIVIL CIVIL GÖSTERİLER

Merkez ilçelerdeki kültür ve sosyal etkinlikleri ilçelerin tamamına yaygınlaştırmak amacıyla ‘Mahallede Şenlik Var’ panayırlarını geleneksel hale getirdiklerini ve ilçelerde yaşayan yaşlı, genç, çocuk tüm vatandaşlara unutamayacakları eğlence dolu dakikalar yaşattıklarını kaydeden Başkan Gökçek, şöyle devam etti:

“Büyükşehir, sirk gösterileri, şişme oyuncak grupları, itfaiye arabaları, mini go-kartları içinde bulunduran panayırlar çok eğlenceli geçiyor. Merkeze uzaklığı nedeniyle sosyal faaliyet ve eğlenceli aktivitelerden mahrum kalan çocukların hayatlarına renk katıyoruz. Unutulmaya yüz tutan, geleneksel sanatlardan tiyatroya, müzikten halk danslarına kadar bir çok farklı branşta açtığı ücretsiz sanatsal kurslarla da ilçelerdeki vatandaşlara ulaşıyoruz.

BELTEK ve BELMEK kurslarımızda da vatandaşlarımız meslek ediniyor. Akçay, Akçakoca veya Kesikköprü’deki kamplarımızdan, başarılı öğrenciler, hiçbir ücret ödemeden yararlanıyor. Yaşlılar ve engelli vatandaşlarımız, tamamen ücretsiz tatil yapıyor. Büyükşehir’in bu hizmetiyle köylerde yaşayan, hayatında şehir dışına hiç çıkmamış veya daha önce hiç tatil yapmamış yaşlı, çocuk ve engelli vatandaşlarımız, tatil kamplarında güzel bir hafta yaşıyorlar.”

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