İşte batışın acı fotoğrafları

Lübnanlı Hariri ailesine ait Saudi Oger’e bağlı olan Ojer Telekomünikasyon 2013 yılında Türk Telekom’da sahip olduğu yüzde 55 hisseyi teminat göstererek Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası’ndan 4.75 milyar dolar tutarında kredi aldı ancak kredinin taksitlerini geri ödemedi.

Türk Telekom’un yüzde 55 hissesi bu 3 bankanın oldu.

Türk Telekom’un tüm mal varlığını hatta hurda kablolarını satıp içini boşaltan Hariri ailesi bu krediyi alırken yüzde 55 hisseyi teminat gösterdi.

Bu yüzde 55 hisse kimin?

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin.

Devlet hisseleri rehin edilir mi? Edildi…

Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu AKP hükümeti 2013 yılında izin verdi ve Devlet malı Telekom hisseleri Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası’na rehin olarak verildi.

Peki, madem devlet hisseleri rehin edilebilecek, madem bankalar kredi verecek bu hüküm Türk Telekom’un özelleştirme şartnamesine yazıldı mı?

Hayır.

Yazılsaydı Türk Şirketleri de Türk Telekom’un yüzde 55’inin özelleştirme ihalesine girerler miydi?

Evet.

Peki, eğer “yerli ve milli” bir Türk şirketi Türk Telekom’u bu hale getirseydi ne olurdu?

Türk Telekom’a hemen Kayyum atanır, o şirketin sahiplerinin, birinci derece yakınlarının, çalışanlarının hatta bebeklerinin bütün mal varlıklarına el konulur, “devleti hortumlamaktan” haklarında ceza davaları açılırdı.

Örnek mi istiyorsunuz?

“%100 Yerli ve Milli” Uzan Grubunun sahiplerine, ailelerine ve hatta çalışanlarına AKP’nin siyasi kararı sonucunda, FETÖ’cü polis, savcı ve hakimlerle yapılanları hatırlatırım.

O günlerde bankalara ve holdinglere el koymaları hatırlatırım.

AKP destekli, 3 banka kredili bu ballı özelleştirme ile Türk Telekom’u alan Lübnanlı Hariri ailesi sonuçta “hortumladığı” Türk Telekom’u bankalara devir edip elini kolunu sallayarak Türkiye’den sıvıştı.

Haklarında bir dava açıldı mı?

Hayır.

Mal varlıklarına el konuldu mu?

Hayır.

Bu mudur “yerli ve milli” AKP politikası?

Evet, evet, evet…

Türk Telekom batışın değil hortumlanmanın adıdır.

Gelelim Türkiye’deki ekonomik krizin çok acı fotoğraflarına.

Önce Turizm’in gözbebeği 2 önemli otelden başlayayım.

1. Antalya’nın Serik ilçesindeki 5 yıldızlı, 370 oda ve 888 yatak kapasiteli Vera Mare Resort Otel 2. İcra Dairesi’nce 178,8 milyon lira muhammen bedel ile yapılan ihaleyle Fibabanka’ya 89 milyon 551 bin liraya satıldı.

Değeri 178,8 milyon, icra satış değeri 89,551 milyon lira.

2. Türkiye’nin en ünlü turistik tesisleri arasında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Haluk Ulusoy’un sahip olduğu Kuşadası’ndaki denize sıfır, 5 yıldız, 335 oda ve 2 kral dairesine sahip Fantasia Hotel De Luxe 102 milyon liradan icra ihalesine çıktı ve 75 milyon liraya Garanti Bankasının oldu.

Değeri 102 milyon, icra satış değeri 75 milyon lira.

Türk Telekom’un yeni sahibi: Bankalar.

Otellerin yeni sahibi: Bankalar.

Bitti mi bitmedi.

Lütfen Google arama sayfasına örneğin “İş Bankasından Satılık Gayrimenkuller” yazın ya da sadece bankanın adını değiştirerek ister kamu ister özel bankaların adlarını tek tek yazın.

Neler çıkacak biliyor musunuz?

Bankaların açtıkları kredileri geri ödeyemeyen şirketlerin ve şahısların el koyarak satışa çıkarttıkları otelleri, fabrikaları, atölyeleri, dükkanları, depoları, binaları, arsaları, tarlaları, villaları, konutları, arabaları, otobüsleri, kamyonları, TIR’ları göreceksiniz.

Bitti mi? Bitmedi.

Türkiye’de tavukçusundan, benzincisine, pırlantacısından, tekstilcisine patronlar borçları için mahkemeye koşuyor. İflas ertelemek KHK ile yasaklandığı için artık konkordato var.

İşte yakın zamanda konkordato ilan eden, borçlarını çeviremeyecek durumda olan 13 şirket…( Konkordato: İflas anlaşması)

Gilan, Hotiç, Keskinoğlu, Remoil, Makro Market, Mendo İç Giyim Mendoğlu Çamaşırları, Menpa Mağazacılık, Dizayn Boru, Euronet araç kiralama, Ankara merkezli Aker İnşaat, Om-Ar Tekstil, Nalpaş Gıda, Efecan Tekstil, Smach Sanayi.

Bitti mi? Bitmedi.

Ferit Şahenk ve Murat Ülker gibi Türkiye’nin dev şirketlerinin ki “milyarderler listesinin” ilk sıralarında yer alan sahipleri de bankalardan, toplamda 20 milyar dolar olan borçları için, “yeniden yapılandırma ve borç erteme” talebinde bulundular.

İşte tespit edebildiğim bu şirketler:

Yıldız Holding: 6,5 milyar dolar

Doğuş Holding: 2,5 milyar dolar

IC İÇTAŞ – Astaldi: 2,3 milyar dolar

Gama Grup: 1,5 milyar dolar

Boyabat Enerji Santrali: 0,9 milyar dolar

Yeni Elektrik: 0,7 milyar dolar

Akenerji: 0,6 milyar dolar.

Bitti mi? Bitmedi.

2018’in Ocak-Ağustos döneminde 8,2 milyon vatandaş icralık ki dosya sayısı da 30 milyona yaklaştı.

16 yıllık AKP iktidarı sonucunda ortaya çıkan icra, konkordato, iflas ve batışların çok acı fotoğrafları budur.

Bitti…