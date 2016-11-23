İşte Başkan

Türkiye’nin fiilen Başkanlık ile idare edildiği çok net bir şekilde hükümetin cinsel istismar düzenlemesini komisyona geri çekmesi ile ortaya çıktı.

Günümüz Türkiye’sinde ne hükümetin hür iradesi var, ne Meclis’te 317 Milletvekili olan AK Partinin iradesi var ne muhalefetin hür iradesi var.

Türkiye’yi yöneten tek adam var Recep Tayyip Erdoğan.

İsterseniz Cumhurbaşkanı deyin, isterseniz Başkan deyin isterseniz Reis deyin.

Geçen hafta 8 AK Partili Milletvekilinin imzası ile Meclis Genel Kurulu’ndan hükümetin desteği ile geçirilmek üzere iken bu haftaya ertelenen cinsel istismar düzenlemesinin gerekliliği Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlar ve milletvekilleri tarafından ısrarla savunuldu.

Kadınlar ki başta sivil toplum örgütleri ve muhalefet partileri ile sosyal medya ve medya üzerinden büyük bir tepki zinciri oluşturdular.

Bu tepkilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyya Erdoğan Bayraktar da bu güne kadar hiç örneği görülmemiş şekilde katıldı.

Salı günü (dün) Genel Kurul’da görüşülecekti ancak Pazartesi gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunda tartışmalara neden olan önergeyle ilgili ilk kez Anadolu Ajansına ”Hükümetin toplumun değişik kesimlerinden gelen eleştiri ve önerileri dikkate alarak, geniş bir mutabakat içerisinde bu sorunu çözmesinde büyük fayda görüyorum” diye açıklama yaptı.

Bu açıklama üzerine Başbakan Binali Yıldırım, “Toplumdaki mutabakatın tam anlamıyla sağlanması, Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine, milletvekillerinin konuyu daha detaylı olarak incelemesi için meclisteki bu tasarıyı komisyona alıyoruz” dedi.

Bakan Bozdağ ise “Komisyonda evlilikte yaşa takılanların mağduriyetini gideren düzenleme tasarı metninden çıkarılacaktır. Tasarının kalan kısmı yasalaşacak. Yaş engeli nedeniyle evlenemedikleri için mağdur olan aileler, dertlerini daha iyi anlatarak siyasi ve toplumsal desteği artırmalıdırlar” açıklaması yaptı.

Erdoğan devreye girmese idi toplumsal mutabakat sağlanmadan apar topar Meclis’ten çıkarılacak olan yasa tasarısı ister fiili Başkan ister Cumhurbaşkanı, ister Reis diye hitap edin ama sonuçta işte tek adam yönetiminde hem fikir olursunuz.

Şimdi bu durum Türk demokrasisi için iyi mi olur kötü mü olur gelin mukayese edelim.

Türkiye’de Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti Hükümeti var mı? Var.

Hükümetin herhangi bir yasa çıkartmak için iradesi var mı? Yok.

Türkiye’de muhalefet partileri var mı? Var

Muhalefetin mecliste bir yasayı engelleme gücü var mı? Yok.

Türkiye’de kadın dernekleri vakıfları var mı? Var

Kadın sivil toplum örgütlerinin meclisteki bir yasayı engelleme gücü var mı? Var

Cumhurbaşkanının bir yasayı engelleme, meclis yerine, hükümet yerine karar verme gücü var mı? Var

İşte an itibarı ile Türkiye tablosu budur.

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